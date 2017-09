TOP NEWS: Danelectro Billionaire Effekte

Wenn ein Hersteller von Effektgeräten eine neue Serie präsentiert, dann ist das zunächst einmal sehr erfreulich, wenn auch nicht außergewöhnlich. Vier neue Effektpedale beinhaltet die neue Danelectro Billionaire Baureihe: einen Overdrive (Pride of Texas), einen Rotary-Effekt (Big Spender), einen Booster (Billion Dollar Boost) sowie ein Tremolo (Filthy Rich). So weit, so gut, die größte Aufmerksamkeit dürfte jedoch das zeitgleich veröffentlichte Netzteil bzw. Ladestation Battery Billionaire erhalten. Denn neben einer Versorgung von vier Effekten mit 9 Volt Spannung lassen sich im Innern der Kiste vier Akkus aufladen. Aber nicht irgendwelche, denn der Hersteller liefert gleich vier spezielle mit, die den Sound unserer Effektpedale aufwerten sollen. Wie bitte, der Klang eines Effektpedals ist abhängig von der Qualität der gelieferten Spannung? Dazu heißt es auf der Website von Danelectro:

„Juicy tone from vintage 1960’s style batteries! (DC supplies and alkaline batteries eat your tone.) Danelectro®‘s vintage batteries offer superior tone to most pedals.“

Ich musste heute Morgen beim täglichen Studieren der NEWS ehrlich gesagt schon zwei Mal hinschauen, um das verstehen zu wollen. Aber nun ja, für einen Preis des Danelectro Battery Billionaire von 49,- USD inklusive dieser „magischen 9-Volt-Akkus“ kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Zweifel bleiben dennoch bestehen.