Top News: Elektron Octatrack MK1 Update, Sampler und Sequencer

Elektron ist für mich eine Ausnahmefirma. Sie trauen sich Dinge anders als alle anderen zu machen, damit sie besser werden. Sie bauen in sehr guter Qualität (was nicht bedeutet das nichts kaputt gehen kann!). Ich habe den Support als extrem kulant und Ergebnisorientiert erlebt.

Ausserdem widerstehen sie der Versuchung alle zwei Jahre mit „neuen“ Modellen in einen gesättigten Markt zu verkaufen, sprich: Frühere Investitionen obsolet zu machen.

Mit diesen Eigenschaften sind sie sicherlich nicht einzigartig. Trotzdem gibt es Marken die das Thema Instrumente ganz anders sehen. Mein Beatstep funktioniert nicht richtig, und wie ich erfahren habe hat er nie richtig funktioniert. Es gab immer Probleme damit. Und Arturia so? Nix, kaufe den Pro, der geht. Hallo?

Und jetzt bringt Elektron Updates um meinen alten OT soweit es geht an den Neuling anzupassen. Das schafft Vertrauen.

Tack så mycket, Elektron.