Top News: Genelec 1032C, Studiomonitor

Nachdem der finnische Hersteller im Mai die zwei neuen koaxialen Monitore 8331 und 8341 vorgestellt hat, kommen jetzt die Liebhaber des klassischen 2-Wege-Systems auf ihre Kosten. Die beliebte 1032 kommt nun als Genelec 1032C in der dritten Version heraus.

Die Genelec 1032 gehört mit Sicherheit zu einem der beliebtesten Studiomonitore weltweit und kommt in vielen professionellen Studios zum Einsatz. Seit 1992 wird die 1032A bereits hergestellt, die dritte Version steht jetzt in den Startlöchern und soll ab Juli/August ausgeliefert werden.

Größte Neuerung ist die Implementierung des Smart Active Monitoring (SAM), das bereits in vielen Genelec Monitoren zu finden ist. Mit Hilfe des Einmesssystems GLM lässt sich die Genelec 1032C somit auf einfache Weise an die räumlichen Gegebenheiten anpassen. Störende Frequenzen können so minimiert werden.

Das ist allerdings nicht das Einzige, was Genelec an der 1032C geändert hat. Eine neue Class D Verstärkungseinheit führt laut Hersteller zu einer Reduzierung des Gewichts um 2,4 kg, die 1032C bringt dennoch stolze 17 kg auf die Waage. Klanglich kommt die Genelec 1032C nun auf einen SPL von 114 dB, der Frequenzbereich erstreckt sich von 40 – 20.000 Hertz. Obwohl die Gesamtleistung der Endstufen von 120/180 Watt auf 150/250 Watt erhöht wurde, soll die Stromaufnahme der 1032C geringer als beim Vorgänger sein.

Für alle, die schon immer auf den Sound der Genelec 1000er Serie standen, bietet sich nun also eine neue Alternative. Zusammen mit den oben erwähnten koaxialen Studiomonitoren 8331 und 8341 wird das aus Sicht von Genelec ein ziemlich heißer Sommer. Uns freut es, das klingt insgesamt nach neuen, gut klingenden Studiomonitoren.

Die Genelec 1032C sind ab Juli/August erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.415,- Euro pro Stück.