TOP NEWS: Laney Ironheart SLS, Gitarrenverstärker

Eine kompakte Lösung für Tonnen an Sounds, die mit einer Lautstärke von bis zu 300 Watt abgefeuert werden können, hat Laney in Form des Laney Ironheart SLS vorgestellt. Und wieder bemerken wir, dass auch im Gitarrenbereich die 19″-Geräte wohl nie aussterben werden, denn der Ironheart SLS erscheint genau in diesem Format und mit einer Bauhöhe von 2 HE. Das Topteil besitzt drei Kanäle (Clean, Rhythm und Lead), die jeweils mit einem eigenen Equalizer bearbeitet werden können. Die Endstufe kann in zwei Settings gefahren werden, einmal in einem Bereich von einem bis sechzig Watt, das andere Setting ermöglicht dann die brutalst mögliche Leistungsabgabe von monströsen 300 Watt an 4 Ohm. Die Endstufe ist digital, die Vorstufen werden jedoch von einer ECC83 Röhre bedient, als eingebaute Effekte ist ein Digitalhall mit von der Partie.

Für den Einsatz beim Direct-Recording besitzt der neue Laney Ironheart SLS zwei verschiedene Lautsprechersimulationen an Bord, eine Box ist also zum Betrieb nicht zwingend notwendig. Das bringt uns gleich mal zu einem Blick auf die Rückseite, die eine Menge an Anschlüssen bereithält. Wir sehen einen regelbaren DI-Out mit dem Schalter zur Auswahl der zwei Speakersimulationen, einen Ground-Lift gegen Brummen, eine USB-Schnittstelle zum direkten Aufnehmen, einen regelbaren Kopfhöreranschluss, AUX-IN-Levelregler, einen Effektweg (der ist zwar nicht regelbar, dafür aber in zwei Stufen an die Signalstärke anpassbar), einen Anschluss für den im Lieferumfang enthaltenen Fußschalter sowie einen Anschluss für eine Lautsprecherbox.

Bisher wurde der Laney Ironheart SLS noch nicht auf der Website des Herstellers eingepflegt, von daher kann man über den Preis keine Auskunft erteilen. Laney hat aber schon mal vorab ein Produktvideo veröffentlicht, in dem man den SLS hören und sehen kann.