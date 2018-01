Top News: PLAYdifferently Model 1 EX, DJ-Mixer

Na wenn das nicht ein Bild für die Götter ist? Richie Hawtin und sein Vater posieren zu Silvester mit einem „Weihnachtsgeschenk“ vom Vater an den Sohn: Das PLAYdifferently Model 1 als 10-Kanal-Version. Geht es denn noch fetter? Alleine der Test des Model 1 (Hier zum Lesen) war unterm Strich mehr als fett und damit ist definitiv nicht nur die Länge gemeint, sondern auch die Funktionen dieses Monsters, die sich im Test zeigten.

PLAYdifferently Model 1 EX, so der Name im Post von Richie Hawtin auf seiner Facebook-Seite, das könnte das nächste Model(l) sein?

Nun hat der Vater, der schon früher für Modifikationen von Richies Hardware verantwortlich war (so zum Beispiel der Allen&Heath Xone:62 oder sicher auch der Xone:92, der als MOD von Hawtin CTRL:92 hieß), hat wohl auch dieses Mal zugeschlagen.

Resultat: Dieses spezielle Model 1 hat eine rechtsseitige Erweiterung um vier Kanäle und bringt das Model 1 nun auf zehn volle Kanalzüge. Die vier rechtsseitigen Kanäle bieten zudem offenbar eine direct-out Möglichkeit, ansonsten bleibt das Model 1 erhalten, wie es ist – es wird nur größer.

Ob das ein Ausblick ist auf das nächste Model? Es könnte sein. „Here’s a glimpse of where things are going into 2018“ schreibt Richie in seinem Post und unter Beachtung der Tatsache, dass es Acts gibt, die mehr als sechs Kanäle brauchen, wäre das eine logische Erweiterung. Vielleicht wirklich nur als Expansion, vielleicht aber auch als größeres Gerät. Sebastian Mullaert zum Beispiel hat in seinem Live-Set drei Model 1 inkludiert. Das ist am Ende wohl sogar noch leichter als ein 24-Spur Analog-Pult.

Ideen zu kaskadierten Xone:DB4 Mixern gab es ja bereits, jedoch wurden sie nie umgesetzt. Vielleicht treibt Richie Hawtin die Idee am PLAYdifferently Model 1 nun vorran. Von einem kann man wohl ausgehen: Der Vater hat sich sicher nicht nur aus Spaß hingesetzt und dem Mixer mehr Kanäle verpasst. Ob den Mixer nun nur Richi Hawtin braucht (dann hätte er ihn wohl aber direkt so groß gebaut), oder ob es was 2018 wird, das wird sich dann zeigen. In diesem Zusammenhang fiel mir ein Gespräch mit Andy-Rigby Jones ein, welches ich auf der Präsentation vom Model 1 in Berlin führte und in dem ein Satz fiel, der andeutete, dass mit dem Model 1 wohl noch nicht Schluss sei. Den Rest zeigt die Zeit.