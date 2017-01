Top News: Presonus Faderport 8, DAW-Controller

Natürlich lässt sich mit dem Konzept, welches Presonus hier anscheinend (in Teilen) von den Studio Live-Konsolen und deren „Fat Channel“ übernommen hat, jeder Channel individuell pannen. In wieweit sich Channels hier gruppieren lassen, um sie gleichzeitig zu editieren, kann ich jetzt nicht sagen, da fehlt Info. Bei z.B. dem P1 (den ich auch nutze), habe ich zwar 1 Encoder pro Channel, aber ich muss dessen Funktionsebenen je nach DAW ebenso in u.U. mehreren Schritten umschalten, wenn ich etwas anderes als Panning machen will. Ich editiere seltenst das Panorama mit 2 Händen, also kommt mir diese Art des Designs eher entgegen, wenn Knoppreihen der Übersicht wegen mal wegfallen.