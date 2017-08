Top News: Rane Twelve, DJ-Controller

Ein Plattenspieler ohne Tonarm? Könnte man auf den ersten Blick meinen, stimmt aber nicht. Aufmerksame Leser werden natürlich die letzten News noch im Hinterkopf haben. Rane Seventy-Two. Zwei-Kanal-Battle-Mixer mit MIDI-Steuerung für Serato. Soweit so gut, aber unwichtig. Wichtig ist das Ende der News, der Punkt, an dem USB-Buchsen, beschriftet mit „Turntable“ an der Rückseite genannt wurden, mitsamt der Frage, ob ein Plattenspieler mit USB-Output zu jenem Mixer der nächste Wurf von Rane sein würden.

Den Bildern, die nun durch das Netz geistern, nach zu folgen, könnte das so sein. Der große Wurf allerdings, danach sieht es nicht aus. Bestätigt aber, das muss man dazu sagen, ist hier auch noch nichts. Ich selbst bin immer noch unentschieden zwischen „gut gemachter Fake dank noch besseren Photoshop-Skills“ und „logische Konsequenz, aber ist das deren Ernst?“.

Rane Twelve. So die Beschreibung des tonarmlosen Plattenspielers, der damit gar kein Plattenspieler mehr ist, sondern „nur noch“ ein MIDI-Controller mit Vinyl-Scheibe auf dem großen „nur noch“ Jog-Wheel. Aber es könnte halt ein konsequenter weitergedachter Nicht-mehr-Plattenspieler für die Steuerung der Serato-Software sein. Warum? Nun, irgendwie ist es schon unsinnig, ein ehemals digitales Signal, einen hochfrequenten reinen Signalton, auf eine Platte zu pressen, analog von einem Tonabnehmer abnehmen zu lassen, durch ein anfälliges Kabel in ein Interface zu schicken, um dieses Signal dort wieder analog/digital wandeln zu lassen, um dann aus diesem Signal ausschließlich Steuerdaten zu ermitteln. Da ist es doch eigentlich logisch zu sagen: Man lässt den Tonarm und das alles weg, baut einen Controller mit der Haptik eines Plattenspielers, aber schickt hinten nur noch ein digitales Signal raus. Welcher Auflösung, das ist dann natürlich die zweite Frage.

Warum das Ganze? Nun, erstens, es wäre logisch. Zweitens, anständige Plattenspieler kosten heute zwar nicht mehr so viel, mit zwei Geräten aber ist man auch heute noch mit rund 900,- Euro oder mehr dabei. Sollte der Rane Twelve also keine Fake News sein und im Preis recht günstig, so könnte das Modell Vinyl-Feeling für Serato bringen, ohne die teure Anschaffung von Plattenspielern zu erfordern.

Plus: Ein Blick auf die aktuell verfügbaren Bilder zeigt: Es gibt eine Deck-Auswahl und vier Decks auf einem Player.

Ansonsten verfügt der Rane Twelve, der im Battle-Modus aufgebaut ist (ich wiederhole, wenn es keine Fake-News sind), über einen klassischen 12-Inch Plattenteller samt Motor (33 1/3 und 45 BPM), die klassischen Strobe-LEDs samt On/Off-Schalter. Ein Pitch-Fader findet sich, dem Battle-Modus entsprechend, oben rechts und bietet eine Range von 8, 16, und 50%.

Dazu gibt es einen Touch-Strip, der sowohl als Track-Search genutzt werden kann, alternativ 8 Hot Cues bietet.

Soweit die Informationen der Bilder, weitere Infos gibt es bisher nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob die News sich als wahr herausstellen und wann und zu welchem Preis das Modell zu erhalten sein wird.