Top News: Roland VR-730, VR-09-B, Performance Keyboard

Die Flut an Neuerscheinungen aus dem Hause Roland reißt nicht ab. Mit der heutigen Präsentation bedient der japanische Hersteller nun seine Live-Keyboarder Kundschaft, die beiden Live Performance Keyboards Roland VR-730 und Roland VR-09-B sollen bald den Weg auf die Bühne finden.

Roland VR-730

Die V-Combo VR-730 kombiniert Orgel-, E-Piano-, A-Piano- und Synthesizer-Sounds in einem für den Bühneneinsatz kombiniertem „Performance Keyboard“. Das mit einer 73er Waterfall Tastatur und seitlichen Holzteilen ausgestattete Keyboard wiegt gerade einmal 9,9 kg und lässt sich neben dem Netzteilbetrieb auch über Batterien betreiben. Durch vier Soundsektionen bietet die Roland VR-730 einen direkten Zugriff auf alle wichtigen Sounds und deren Parameter. An Bord ist die von Roland bekannte Virtual Tone Wheel Orgel, deren Sounds neben bis zu sieben simultanen Effekten mit einem von drei integrierten Leslies bearbeitet werden können.

Die Vintage E-Pianos und die Flügelsounds stammen aus dem sehr guten Stagepiano RD-2000, die SuperNatural Klangerzeugung bietet zusätzlich eine breit gefächerte Auswahl an Brot-und-Butter- sowie Synthesizer-Sounds. Die Soundbibliothek der Roland VR-730 lässt sich laut Hersteller über kostenlose Downloads von der Roland Axial Website erweitern. Zur Steuerung ist ein kostenloser iPad-Editor erhältlich, Anpassungen der Sounds lassen sich so komfortabel vom Tablet/Smartphone erledigen.

Für das Promovideo zur VR-730 und dem kleineren Modell VR-09-B wurde übrigens kein geringerer als Amp Fiddler verpflichtet. Hier ein erste Eindruck dazu:

Auf Wunsch lässt sich an der VR-730 das Pedal PK-9 betreiben, dazu bietet das Keyboard ein 2- und 3-Manual-Mode bei Anschluss eines weiteren Keyboards über MIDI.

Roland VR-09-B

Eine kleinere Variante der VR-730 stellt das ebenfalls „Performance Keyboard“ genannte Roland VR-09-B. Seit 2014 ist die erste Version der VR-09 bereits erhältlich, nun folgt also Version B.

Die technischen Daten lesen sich fast 1:1 wie die der VR-730, allerdings verfügt die VR-09-B laut Roland Website lediglich über 245 Sounds, die VR-730 bietet 268 Sounds. Ansonsten stimmen die Daten allerdings überein. Größter Unterschied ist somit offensichtlich der Tastaturumfang, die Roland VR-09-B bietet „nur“ eine 61 Tasten umfassende anschlagsdynamische Tastatur. Dementsprechend wiegt die VR-09-B auch gerade mal 5,5 kg, für die Bühne ein wahres Fliegengewicht.

Zur Verfügbarkeit und zum Preis hüllt sich Roland derzeit noch in Schweigen, dies reichen wir gerne an dieser Stelle so schnell wie möglich nach.