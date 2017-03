Top News: SPL Attacker Plus, De-Verb Plus, Mo-Verb Plus, Transient Designer Plug-ins

Die Plug-in Alliance hat die Verfügbarkeit der überarbeiteten Versionen von SPL Attacker Plus, De-Verb Plus and Mo-Verb Plus bekannt gegeben. Die bei der Zusammenarbeit von Brainworx und SPL entstandenen „Microplugs“ bieten unter anderem den Einsatz der von SPL bekannten Transient Designer Hardware in der DAW.

Insgesamt drei Plug-ins umfasst die überarbeitete Reihe der SPL Plug-ins. „Microplugs“ nennen sich die Drei deshalb, weil sie über äußerst wenige Bedienelemente sowie gezielte Einzelfunktionen verfügen und somit ganz punktuell und gezielt eingesetzt werden können. Allen vorneweg geht der SPL Attacker Plus, der laut Hersteller die gleiche, sogenannte „Differential Envelope Technology“ nutzt wie das Hardware-Original des SPL Transient Designers.

Wie auch schon beim Vorgänger sorgt ein einzelner Attack-Knopf für den richtigen Punch und Einsatz des Effekts, allerdings bietet die neue Attacker Plus Version nun auch Soft Peak Limiting sowie einen Dry/Wet-Knopf.

Entgegen dem Attacker Plus kümmert sich das Plug-in SPL De-Verb Plus um die Decay-Phase eine Sounds, vergleichbar mit dem Sustain-Knopf des Originals. Auch hier ist ab sofort Soft Peak Limiting möglich, ebenso die Möglichkeit zur Einstellung von Dry/Wet.

Als drittes Plug-in im Bunde wurde der SPL Mo-Verb überarbeitet. Genau entgegen zum De-Verb soll hier die Decay-Phase nicht reduziert, sondern erweitert werden. Auch dieses Plug-in wurde um Soft Peak Limiting und einem Dry/Wet-Regler erweitert.

Alle drei Plug-ins verfügen über einen Output-Gain-Regler sowie vier Speicherplätze und die Funktionen Copy, Paste und Reset.

Laut Hersteller wurde bei allen drei Plug-ins der Algorithmus überarbeitet und verbessert. Wie es sich für Plug-ins der Plug-ins Alliance gehört, sind alle drei für die gängigen DAW-Systeme erhältlich: AAX (DSP/Native), AU, VST2/3 für Mac OSX (ab 10.8), Windows (ab 7) und Pro Tools (ab 10.3.10).

Erhältlich sind die Plug-ins über die Plug-ins Alliance Website zum Preis von 99,- US-Dollar (Attacker Plus) bzw. 79,- US-Dollar (De-Verb Plus/Mo-Verb Plus). Besitzer der Vorgängerversionen können zum Preis von 29,- US-Dollar pro Plug-in auf die aktuelle Version updaten.