TOP NEWS: Steinberg VST SDK 3.6.7

Linux und Audioproduktion war bisher nur etwas für ganz Hartgesottene. Doch das Open-Source Betriebssystem gewinnt langsam an Fahrt. Es gibt ja auch schon gute DAWs für diese Plattform, wie z.B. Harrison MixBus, ReNoise, Bitwig und Tracktion/ Waveform oder LMMS, doch woran es bisher wirklich mangelte waren gute Audiotreiber und hilfreiche Plug-Ins.

Das Problem, dass es bisher fast nur Audiotreiber von ehrenamtlichen Drittanbietern für eine sehr kleine Anzahl von Audiointerfaces gibt, wird sich wohl nicht so schnell auflösen.

Bei den Plug-Ins gab es bisher Ansätze mit LADSPA und LV2 (LADSPA V.2) oder über wackelige Brücken einige Windows-VSTs.

Zumindest das Problem mit den VST wird sich wohl in naher Zukunft auflösen. Denn mit Version 3.6.7 des neuen Software-Entwicklungskits für VST3-Plug-Ins bringt Steinberg eine umfassende Softwareunterstützung für Windows, macOS, iOS und und auch für Linux.

Einer der wichtigsten Faktor bei der Öffnung zu Linux war dabei bisher nicht technisch verhindert, sondern wie leider zu oft, rechtlich. Denn die VST-Schnittstelle, ist immer das geistige Eigentum von Steinberg im Gegensatz zu Linux, das unter der GPL Lizenz vertrieben wird.

GPL heißt General Public License und bedeutet soviel, das der Endnutzer eine Software Studieren (Dekompilieren), Veränderung und Vervielfätigen darf, meisten mit dem Zusatz „unter den gleichen Bedingungen‟, also z.B. kostenlos erhaltene Software darf nicht weiterverkauft werden.

Mit dem SDK 3.6.7 fügt Steinberg der Proprietären Lizenz nun eine GPL 3.0 Standartlizenz hinzu. Damit ist die rechtliche Grundlage zur Entwicklung von VST3-Plug-Ins gegeben.

VST ist ja quasi der Gewinner der Plug-In-Formate. Selbst AudioUnits auf macOS sind inzwischen meistens nichts anderes als verkleidete VSTs. Der entsprechende Format-Wrapper ist im VST-SDK schon eingebaut. Native AUs auf macOS sind ehr selten geworden. Selbst auf iOS halten VSTs als AUv3s „getarnt“ Einzug.

Wer sich jetzt allerdings schon die Hände reibt und sich auf all die „großen‟ Plug-ins für sein Linuxchen freut, muss sich aber dennoch auf eine Enttäuschungen gefasst machen. Das größte Problem die VST3 auf Linux haben wird, wird die rechtliche Lage der Plug-ins sein, hauptsächlich Kopierschutzmechanismen und die Rechte der Endnutzer unter GPL und auch solange Pace iLok nicht auf den Zug aufspringt, werden viele namenhaften Hersteller Linux weiterhin meiden.

Es ist also eher als eine Chance für all die Klein- und Heimentwickler zu sehen. Auf jeden Fall aber ein Schritt in die richtige Richtung, der vielleicht genügend Wellen schlägt.