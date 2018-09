Top News: Stomptrap, Pedalhalter

Minipedale wackelfrei befestigen

Da soll noch einer sagen, dass der Entwicklergeist in Deutschland ausgestorben sei! Eine interessante News erreichte uns vor Kurzem, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Jeder, der mit Effektpedalen auf seinem Board hantiert, wünscht sich mehr oder weniger Ordnung in das Chaos zu bringen und darüber hinaus auch eine Garantie dafür, dass die kleinen Kisten beim Drauftrampeln nicht wie wild durch die Gegend schießen. Da scheint die Stomptrap genau das Richtige zu sein, um die Kleinsten der Kleinen beisammenzuhalten!

Die designgeschützte Stomptrap lässt sich mit allen gängigen Minipedalen kombinieren, hierfür müssen diese nicht modifiziert werden, sie werden einfach von oben in die Stomptrap gesteckt. Das so eingefasste Effektgerät lässt sich dann z. B. mit den beigefügten Klettstreifen auf Pedalboards mit Klettoberfläche befestigen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann die stomptrap auch verschrauben, hierfür sind Löcher in der Bodenplatte vorgesehen.

Der Hersteller verspricht, dass durch Verwendung der Stomptrap das lästige Entfernen der Gummifüße an den Effektgeräten entfällt. Zudem schützt Stomptrap die Pedale vor Macken und Kratzern. Der durch die massive Edelstahlplatte deutlich nach unten verlagerte Schwerpunkt sorgt neben der breiteren Standfläche für zusätzliche Bodenhaftung.

Die Form der Stomptrap ist so gewählt, dass die Instrumentenkabel in jede beliebige Richtung geführt werden können, auch unter das Pedalboard, denn die Doppel-T-Form der Stomptrap bietet hierfür genügend Platz. Diese Form ermöglicht es zudem, mehrere Stomptrap versetzt zu montieren.

So kann noch mehr Platz eingespart werden, da sich die Klinkenstecker dann nicht mehr in die Quere kommen. Die Stomptrap ist gerade so breit, dass sie den Platz unter den seitlichen Klinkensteckern ausnutzt, sodass kein zusätzlicher Platz auf dem Pedalboard benötigt wird.

Stomptrap wird in Handarbeit in Deutschland gefertigt und kommt umweltbewusst verpackt. Der Preis liegt bei 27,95 Euro, Kontakt gibt es über die Website oder die Facebook-Präsenz des kleinen Herstellers. Wir wünschen dieser cleveren Idee und den Leuten dahinter auf jeden Fall viel Glück mit Stomptrap!