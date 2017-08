Top News: Tasty Chips GR-1, Granular Synthesizer

Tasty Chips hatten auf der Superbooth 17 mit dem ST4 auf sich aufmerksam gemacht. Nun wird ein neuer Synthesizer angekündigt: Tasty Chips GR-1.

Noch besteht der GR-1 nur als Rendering und für die Produktion muss erst einmal via Kickstarter Geld zusammengetragen werden. Doch wenn alles klappt, bekommt der Markt Zuwachs in Form eines sehr interessanten Hardware-Synthesizers.

Tasty Chips GR-1 ist (bzw. wird) ein polyphoner Granular Synthesizer, wobei über die Anzahl der Stimmen noch keine Aussage getroffen wurde.

GR-1 wird mit 32 Bit / 44,1 kHz arbeiten. Über einen internen sowie externe Speicher (USB) lassen sich Samples in den Synthesizer laden und mit den Möglichkeiten des Synthesizers manipulieren. Die Stärken des GR-1 sollen laut Hersteller bei „textures, characteristic sounds, drones, soundscapes, pads“ liegen.

Doch leider sind noch keine genaueren Angaben zu den Möglichkeiten der Klangbearbeitung zu erfahren. Den Audiobeispielen auf Soundcloud nach kann man aber erwarten, dass der GR-1 ähnliche Loop-Manipulationen bietet, wie wir sie von Softsynths mit Granularsynthese her kennen. Nur hier haben wir es mit Hardware zu tun. Da gab es in der Vergangenheit eigentlich nur Roland Varios und V-Synth / GT.

Immerhin lassen auf dem Rendering mehrere Hüllkurven und zumindest zwei LFOs erkennen. Der Fader unterhalb des 7“-TFT-Displays (800 x 480 Pixel) dient sicherlich zum Scrubben durch die graphisch dargestellten Samples.

Die Sounds werden in Performances zu je 32 Presets verwaltet. Das klingt nicht viel, aber es lassen sich so viele Performances speichern, wie es Platz auf dem angeschossenem USB-Medium gibt.

Tasty Chips GR-1 lässt sich via MIDI (5-Pin und USB) ansteuern, auch zwei CV- und eine Gate-Buchse sind vorhanden, so dass sich ebenso mit analogen Quellen zusammenarbeiten lässt.

Mehr Informationen hat Tasty Chips zum GR-1 noch nicht preisgegeben, vor allem was Preis und Lieferdatum angeht. Wir warten auf ein Update aus Holland.