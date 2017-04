Superbooth 17: Tasty Chips Electronics ST4 & Saw Bench

Der ziemlich neue Hersteller aus Holland zeigt mit dem Tasty Chips Electronics ST4 einen interessanten Hybrid-Synthesizer.

Der Tasty Chips Electronics ST4 besitzt vier Stereo-Stimmen. Die Oszillatoren werden digital erzeugt, Filter und VCAs hingegen sind analog. Soweit nichts Neues. Aber der ST4 kann auch sampeln und zwar über einen Line-Eingang oder das eingebaute Mikro, ein Sample-Import via SD-Card ist ebenfalls möglich.

Eigene Samples lassen sich im ST4 schneiden und editieren. Selbst aufgenommene Samples sind immer einzeln, bei importierten Samples sind auch Multisamples möglich. Dafür muss ein Konverterprogramm bemüht werden, zumal die Sample-Engine auch mit 8 Bit arbeitet.

Zur Modulation besitzt der ST4 zwei LFOs pro Kanal, die bis 1000 Hz reichen und sich gegenseitig modulieren können und über Note-Sync verfügen. Ebenfalls pro Kanal sind drei loopbare ADSR-Hüllkurven vorhanden. Jeder Kanal kann für die Summe im Panorama geregelt werden, außerdem sind vier Monoausgänge vorhanden.

Neben der normalen Polyphonie ist auch ein vierfacher Multitimbral-Betrieb möglich, wodurch der ST4 mit seinem internen, Tracker-orientierten Sequencer zu einer kleinen Groove-Maschine mutiert. Die Bedienung erfolgt über das TFT-Display, während für die Synth-Parameter Regler und Fader zur Verfügung stehen.

Der Tasty Chips Electronics ST4 kann als Desktop-Gerät aufgestellt oder ins Rack eingebaut werden, dafür lässt sich das Anschlussfeld drehen, um im Rack keinen Platz über dem ST zu blockieren. Der Synthesizer ist als fertige Version für 900 Euro zu haben, auch ein Bausatz für 600 Euro soll erhältlich sein.

Die wichtigsten Features im Überblick:

4 Stereo voices

Analog multi-mode VCF per channel including voltage controlled resonance.

4 Stereo VCA’s

2 LFO’s per channel with: Saw, square, sine, noise and sample modes Direct LFO modulation matrix: 4 channels x VCO, VCA, VCF 0.2 Hz .. 1000 Hz, in 3 “gears” Note Sync LFO1->LFO2 cross modulation Noise can use frequency (for S&H alike effects)

Looping ADSR envelope for VCO, VCA, VCF per channel

8 bit Sampler and built-in microphone: 8 samples (of 64 kB max each) configurable start, loop start, and end tuning wav import/export

Digital oscillators: saw, square, sine, noise, sample

Built-in bitcrusher

128 instruments (MIDI patches): VCO, VCA, VCF env settings incl looping VCF mode LFO settings and mod matrix oscillator mode sample mapping bitcrusher parameters



Das zweite (eigentlich erste) Produkt von Tasty Chips ist die Saw Bench. Ein handlicher monophoner Analogsynthesizer mit einem Oszillator und einem 24 dB Filter. Für VCF und VCA gibt es separate Hüllkurven, das Filter kann auch mit einem LFO und S&H moduliert werden. Die Bedienung ist auf der Oberfläche direkt ersichtlich, do dass man trotz fehlender Vollbeknopfung gut navigieren kann. Die Saw Bench kostet 149 Euro als Fertiggerät und 99 Euro als Bausatz inkl. Gehäuse.