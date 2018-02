Top News: TEM mini, Analog-Synthesizer

Mit dem TEM mini stellt der tschechische Entwickler Jan Zatloukal einen Analogsynthesizer vor, der mit Oszillator-Power und Moog-Filter punkten will.

Die Struktur des TEM mini orientiert sich weitestgehend an den klassischen Synthesizern, kann aber auch mit ein paar Extrapunkten aufwarten. Es gibt zwei VCOs mit Sinus, Dreieck, Sägezahn und Rechteck sowie PWM. Der Tune-Umfang soll fünf Oktaven betragen, eine Glide-Funktion ist vorhanden..

Im Mixer finden sich dann gleich noch zwei Suboszilatoren, die den Schub verstärken sollen. Ein Rauschgenerator liefert Pink Noise, das ebenfalls hinzugemischt werden kann.

Das Filter ist ein resonanzfähiger Tiefpass mit 24 B Flankensteilheit, dass der Moog Filterkaskade nachempfunden sein soll. Daher wohl der Namenszusatz „mini“? Zusätzlich ist ein Hochpassfilter vorhanden, dass aber nur manuell gesteuert werden kann. Die Cutoff des Tiefpassfilters kann durch eine ADSR-Hüllkurve sowie regelbares Keyboardtracking und den LFO moduliert werden.

Auch der VCA verfügt über eine eigene ADSR-Hüllkurve und kann ebenfalls vom LFO moduliert werden.

Der LFO selbst verfügt über Sinus, Dreieck, Rechteck und Zufall, die sich in der Symmetrie verändern lassen. Neben VCF und VCA können auch die beiden VCOs mit individueller Intensität moduliert werden. Der LFO ist offenbar synchron zur MIDI-Clock.

Der Synthesizer ist MIDI-steuerbar, Eingänge für CV/Gate sind jedoch nicht vorhanden. Auf der Website, die momentan nur in Tschechisch vorhanden ist, werden zwei Versionen aufgeführt, der „normale“ TEM mini und die speicherbare Version TEM mini P, die etwas breiter ist und ein zweistelliges Display besitzt.

Zumindest das robust wirkende Gehäuse des TEM mini (vielleicht der gesamte Synthesizer?) wird von der ebenfalls in Ostrava ansässigen Firma Bayger, die für ihre Gitarreneffekte und Verstärker bekannt ist, gebaut. Bestellt wird der Synthesizer jedenfalls ganz schnöde via Email beim Entwickler.

Inwieweit sich der TEM mini bzw. TEM mini P gegen die starke Konkurrenz, die derzeit am Analogmarkt herrscht behaupten kann, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist jeder Neuzugang begrüßenswert. Eventuell können wir den TEM ja auf der Superbooth 2018 sehen.

Video mit Audiobeispielen: