Top News: Traveler Guitar Travelcaster, E-Gitarre

Unsere bisherigen Tests der Gitarren und Bässe von Traveler Guitar sind durchweg positiv ausgefallen und manch einer kommt sogar in Versuchung, eines der Instrumente mit auf die Bühne zu schleppen. Nun präsentiert der Hersteller unter anderem in seiner Frühjahrskollektion 2017 die Traveler Guitar Travelcaster, deren Optik ganz sicher ein Blickfang darstellt! Was zunächst wirkt, wie ein Stratbausatz ohne Body, entpuppt sich bei genauerem Betrachten doch tatsächlich als eine vollwertige elektrische Gitarre! Diese kompakte „Reisegitarre“ basiert auf der wohl weltweit bekanntesten E-Gitarre, der guten alten Fender Stratocaster.. Die Travelcaster verfügt, trotz einer Gesamtlänge von nur 86 cm (bei einem Gewicht von lächerlichen 1,4 kg) über eine vollwertige Mensur von 64,77 cm.

Ausgestattet mit Pappelkorpus, Ahornhals und -Griffbrett (Rosewoodgriffbrett beim schwarzen Modell), 22 Jumbobünden, drei Singlecoil-Tonabnehmern, 5-Wege-Schalter, 1x Volume- und 2x Tone-Regler, Zweipunkt- Fulcrum-Vibrato-System, Stahlböckchen, Knochensattel, 14:1 Chrom-Mechaniken wird dieses stylische, bestens bespielbare und typisch nach Strat klingende Reiseinstrument, inklusive Deluxe Gigbag wahlweise in Surf Green oder Black ab April 2017 erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Travelcaster Deluxe (Surf Green oder Black) beträgt rund 430,- Euro, man kann also von einem Ladenpreis von knapp 400,- Euro ausgehen.