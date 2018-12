Top News: UNCPROP FamilyTool, Switch-Modul/Box

„Our UNCPROP FamilyTool makes use of the genius DFAM, Mother-32, or any other semi-modular synthesizer and aims to make them even greater. The FamilyTool consists of a unique MULT-OR-SWITCH module and a 20hp black anodized extruded aluminum case with wooden end cheeks – the UNCPROP case. The FamilyTool is exclusive to this Kickstarter campaign – it will not be sold as a unit afterwards!“

Das verstehe ich jetzt so, dass das komplette Set (als „Family Tool“ bezeichnet) nur jetzt in dieser Kickstarter-Kampagne zu kaufen ist.

Das einzelne „MULT-OR-SWITCH“ Modul wird es dann aber vermutlich/hoffentlich auch später zu kaufen geben, oder?

Zumal das dann auch deutlich günstiger sein müsste. Schließlich sind dann keine Holz-Seitenteile und kein aufwändiges Gehäuse dabei.