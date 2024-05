Endlich auch als Plug-in erhältlich!

Vermutlich sind wir nicht die einzigen, die sich seit Langem schon fragen, wieso Universal Audio den Channel-Strip 6176 nicht schon längst als Plug-in auf den Markt gebracht hat. Klar, die einzelnen Bestandteile des Channel-Strips gibt es bereits als Plug-in, doch so eine Kombi, wie es auch die Hardware bietet, wäre doch etwas Feines. Erfreulicherweise haben sich die US-Amerikaner aber nun dazu durchgerungen und ab sofort ist das Universal Audio LA 6176 Plug-in erhältlich.

Universal Audio LA 6176, Channel-Strip Plug-in für die DAW

Das 6176 Signature Channel-Strip Plug-in kombiniert den berühmten 610 Röhrenvorverstärker, den 1176 FET-Kompressor und den LA-2A Röhrenkompressor von Universal Audio in einem einzigen Unison-fähigen Plug-in, das sowohl im UADx (Native)- als auch im UAD-2/Apollo-Format erhältlich ist.

ANZEIGE

Das LA-6176 Plug-in ist nach dem klassischen 6176 Tube-Channel-Strip benannt, der dank seiner klanglichen ein wesentlicher Bestandteil des Sounds von Hits von Künstlern wie Coldplay, Adele oder Pharrell Williams ist.

ANZEIGE

Im Gegensatz zur originalen UA 6176-Hardwareeinheit kann der Nutzer beim LA-6176-Plug-in zwischen der schnellen, druckvollen 1176LN Limiting-Amplifier-Kompression und der langsameren, sanfteren LA-2A Leveling-Amplifier-Kompression wählen – eine Funktion, die es in dieser Form bisher noch nie in einem UAD-Plug-in gab und die es Musikschaffenden laut Entwickler ermöglicht, den Kanalzug zu „tunen“, um ihn besser an die Signalquelle anzupassen.

Das Channel Strip Plug-in Universal Audio LA 6176 ist ab sofort im Webshop von Universal Audio erhältlich. Bis zum 30.06.24 gilt ein Einführungspreis in Höhe von 99,- US-Dollar. Später soll das Plug-in 299,- US-Dollar kosten.