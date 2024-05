UVI Quadra Modular, Library-Instrument

30 Modularsysteme = 1 Plug-in

UVI Quadra Modular ist ein Library-Instrument für die UVI Workstation und den Sample Falcon, das die Sounds von 30 Modularsystemen und semi-modularen Synthesizern enthält. Analoger Frevel oder digitaler Pragmatismus?

Quadra Modular ist ein Multi-Instrument mit vier Layern und Sequenzern, das für die Erstellung dynamischen und rhythmischen Sequenzen konzipiert wurde. Basis der Sound sind modulare Synthesizer, sowohl Vintage-Instrument als auch moderne Systeme. Die Klänge wurden akribisch samt Velocity-Layern und Round Robin-Samples aufgenommen.

Zu den verwendeten Instrumente gehören solche Legenden wie Analogue Solutions Collossus XL, Moog System 55 und 3P, ARP 2500, EMU Modular, PPG, Roland System 700 tec., aber auch Buchla Easel, EMS AKS, Nonlinear Labs C15, Nord G2X, Korg PS-3100, TE Pocket Modular 400 u.a.

Ein Patch in Quadra Modular besteht aus vier einzelnen Sound-Layern, zwischen denen mit einem XY-Pad übergeblendet werden kann. Jeder Layer kann mit Filter, Hüllkurven und einen Arpeggiator / Sequencer mit bis zu 64 Steps sowie mehreren Effekten bearbeitet werden.

Das Plug-in enthält eine Reihe von MIDI-Effektmodulen, mit denen die Sequenzen modifizieren und erweitern kann. Dazu gehören Euclidean Emphasis, MIDI Delay, Random und Pitch Drift sowie ein Skalenquantisierer. Die modifizierten Sequenzen können per Drag & Drop als MIDI-Files in eine DAW-Spur transferiert werden.

UVI Quadra Modular soll kein analoges Modularsystem ersetzen, sondern ist für Musiker gedacht, die entsprechende Sounds im schnellen Zugriffe in ihren DAW-Produktionen einsetzen wollen. Zur Einführung (bis zum 26. Mai 2024) kostet das Library-Instrument 99,- Euro, danach 149,- Euro.