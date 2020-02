Waves Music Maker Access – Neues Abo Modell für Plugins

Neues Abo-Modell mit günstigem Einstiegspreis

Trotz des großen Widerstrebens vieler User setzen einige Hersteller weiterhin auf Abo-Modelle für ihre Software. Die Plugin-Schmiede Waves ist schon im Jahr 2016 auf diesen Zug aufgesprungen, hat das Modell unter dem Namen „Waves Music Maker Access“ nun aber überarbeitet.

Ab sofort kann man bei Waves zwischen den drei Bundles Silver, Gold und Platinum wählen. Der Einstiegspreis liegt bei 6,99 US-Dollar pro Monat (69,99 US-Dollar bei jährlicher Zahlung) und ist damit ausgesprochen günstig angesetzt. Hierfür erhält man 16 festgelegte Plugins. U.a. gehören der allseits bekannte C1 Compressor, der L1 UltraMaximizer, Equalizer, Reverb und Delay Plugins zu diesem Paket. Die genaue Liste findet ihr hier.

Deutlich mehr Plugins sind im nächstr größeren Gold-Paket enthalten. Hier bekommt man bereits 42 Plugins und der Preis liegt mit 9,99 US-Dollar (99,99 US-Dollar bei jährlicher Zahlung) nur 3,- US-Dollar über dem Silver-Paket. Hier geht’s zur Gold-Ausstattung.

Unter dem Platinum Bundle vereint Waves dann zum monatlichen Preis von 19,99 US-Dollar (199,99 US-Dollar bei jährlicher Zahlung) 57 Plugins. Hier findet ihr die Zusammenstellung des Platinum-Bundles. Bei Wahl des Gold- oder Platinum-Bundles darf man sich zusätzlich noch fünf weitere Plugins aus dem Waves Repertoire aussuchen.

Entscheidet man sich für die jährliche Zahlungsweise spart man bei allen drei Paketen jeweils zwei Monatsraten ein, ist aber logischerweise für 12 Monate gebunden. Alternativ kann man die Plugins beispielsweise auch nur für bestimmte Produktionen mieten, wobei das eher die professionellen User ansprechen wird, für alle Hobby- und Semi-Profi-Produzenten wird das in der Regel keinen Sinn machen. Fair ist die Tatsache, dass man alle Abonnements monatlich kündigen kann und dank „Lifetime Plugin Updates“ ist man bei bestehenden Abo-Verträgen auch stets up to date. Alle drei Bundles können für einen Monat kostenlos getestet werden.