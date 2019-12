Die besten YouTube-Kanäle für Tonstudios: Plugins, Effekte, Mix, Mastering

Die YouTube Studio Stars im Überblick

Nachdem wir euch im Sommer bereits die besten YouTuber zum Thema Synthesizer vorgestellt hatten, haben wir uns kürzlich auf die Suche nach den interessantesten Kanälen und Social Media Stars zum Thema Studio, Mix und Mastering gemacht. Woher bekommt man im Jahr 2019 die besten Informationen, um sein Wissen rund um das Thema Produktion zu erweitern? Natürlich neben AMAZONA.de :-)

Überblick zu den besten YouTube Channels

Wie so oft im Rahmen des Internets, und im speziellen bei YouTube, kennt das Vermitteln von Wissen keine Grenzen. Unzählige YouTuber – oder die, die es vielleicht noch werden – versuchen sich an zu Hause mehr oder weniger professionell produzierten Videos und stellen diese der Allgemeinheit zur Verfügung. Ob „Fake News“ oder echte Hilfestellungen lässt sich da auf den ersten Blick nicht immer klar herausfinden, doch schaut man sich einmal etwas genauer im Word Wide Web um, fallen doch recht schnell viele Websites und YouTube-Kanäle durchs Raster.

Es muss ja nicht immer das hochprofessionelle 4k-Video sein, um beim aktuellen Song voranzukommen. Auch eine schlechte Videoqualität, dafür aber mit einer echten Wissensvermittlung, bringt weiter, wenn der Bass und die Kickdrum aufeinander kleben und der Mix einfach nicht zufriedenstellend klingt. Natürlich kann eine gute Video-Aufmachung aber nicht schaden, auch um den Wiedererkennungswert zu steigern und damit die Reichweite des Kanals zu erhöhen.

Die Anzahl der deutschsprachigen YouTube-Kanäle ist leider sehr überschaubar, das meiste spielt sich doch in englischer Sprache ab. Klar, das vergrößert die Zahl der potenziellen Interessenten, aber gerade bei technisch komplexen Fragestellungen wäre es schön, wenn es in Zukunft noch mehr deutschsprachige Videos gäbe. Daher stellen wir euch zunächst die Kanäle der deutschen YouTuber vor, danach folgen die Kanäle in englischer Sprache.

Da wir diesen Artikel gerne regelmäßig aktualisieren möchten, so dass die AMAZONA.de Community auch langfristig etwas davon hat, freuen wir uns über Infos und Kommentare von euch. Kennt ihr noch weitere YouTuber? Über welche Kanäle vermehrt ihr euer Wissen?

Recording Blog

Mit knapp 15.000 Abonnenten gehört Jonas Wagner vom Recording Blog zu den bekannteren deutschsprachigen YouTube-Gesichtern. Seit 2012 lädt Jonas regelmäßig neue Videos auf seinen YouTube-Kanal hoch und hat es seitdem auf über 1 Millionen Aufrufe gebracht. Egal ob Einsteigerwissen, Videos zum Studio- oder Live-Bereich oder Tests einzelner Produkte, hier findet jeder ein passendes Video. Den Recording Blog Kanal erreicht ihr hier, im Folgenden zwei Videos aus Jonas‘ Kanal:

Thomas Foster

Noch relativ jung und klein ist Thomas Foster mit seinem YouTube-Kanal. In seinen Videos widmet er sich vor allem den unterschiedlichsten DAWs und bietet hierfür Tutorials an. 18.500 Nutzer folgen ihm bereits, die Anzahl der Aufrufe liegt bei 1,3 Millionen. Hier der YouTube-Kanal von Thomas Foster.

Abmischen-lernen.de

Auf fast die gleiche Anzahl von Kanal-Aufrufen wie Jonas Wagner vom Recording Blog kommt „Abmischen lernen“. Eigentlich als Website gestartet, hat sich Philipp schnell zu einer guten Informationsquelle auf YouTube entwickelt. Auch er kommt auf knapp 15.000 Abonnenten und lädt derzeit zwei Videos pro Woche auf seinen Kanal hoch. Mit eindeutigen Titeln wie „Kick Drum fett machen“ oder „mit Kopfhörer abmischen“ weiß man hier sofort, um was es in seinen Videos geht. Hier der Link zum YouTube-Kanal von Abmischen-lernen.de:

Musotalk

Vermutlich gibt es keinen, der Non Eric und seinen Musotalk nicht kennt. Seit 2006 ist er bereits bei YouTube dabei und hat es in diesen Jahren auf beschauliche 14 Millionen Aufrufe und 27.500 Abonnenten gebracht. Damit gehört er klar zu den meistbesuchten deutschsprachigen Kanälen für den Musikerbereich. Die Bandbreite von Non Erics Videos ist erstaunlich groß und reicht von leicht verständlichen Einsteiger-Videos, die auch wirklich alle Basics ansprechen, bis hin zu Interviews mit Produktexperten oder regelmäßigen Video-Stammtischen mit bekannten Gesichtern aus der Branche. Hier findet ihr den Musotalk-Video-Kanal.

Deutlich mehr Reichweite als die meisten deutschen YouTuber erreichen die folgenden englischsprachigen Kanäle.

In The Mix

In The Mix hat es im Verlauf der letzten fünf Jahre auf unglaubliche 25 Millionen Aufrufe gebracht. Der Mann hinter In The Mix ist Michael Wynn, Teil des Duos „Miavono“, sesshaft in Schottland und Kalifornien. Nach einem abgebrochenem Studium begann er 2016 seine YouTube Karriere. Interessant ist, dass Michael Wynn über ein nicht gerade geräumiges Studio verfügt. Minimal, aber offensichtlich konsequent umgesetzt, hat er sich im Laufe der letzten Jahre ein großes Wissen angeeignet. Und dies gibt er über seinen YouTube-Kanal gerne weiter. Diesen findet ihr hier.

Musician on a mission

Rob Mayzes ist der Mann hinter Musician on a mission. Jede Woche gibt es hier ein neues Video zu den Themen Songwriting, Recording und Mixing. Mittlerweile folgen ihm 96.200 Abonnenten und die Zahl der Kanalaufrufe liegt bei knapp über 5 Millionen. Gerade im Bereich des Gesangs und dessen Bearbeitung hat Rob einige interessante Videos auf Lager. So wie das folgende. Seinen Kanal findet ihr hier.

Produce like a pro

Auf seinem Kanal Produce like a pro bietet Warren Huart viele gute Videos zu den Themen Produktion, Mixing aber auch Song-Analyse an. Denn es kann nie schaden, sich einmal genauer anzuhören und zu analysieren, wie es die „Großen“ der Branche machen. Als Homerecordler mag man vielleicht nicht auf das gleiche Outboard-Equipment zurückgreifen können, aber die Klangqualität von DAWs, Plugins und Software-Instrumenten ist heutzutage so gut, dass man mit den typischen Hausmitteln doch sehr nah herankommen kann. Warren Huarts YouTube-Kanal, der es aktuell auf 342.000 Abonnenten und 30,8 Millionen Aufrufe (seit 2014) bringt, findet ihr hier.

Doctor Mix TV

Die Art wie Doctor Mix seine Videos präsentiert, mag vielleicht nicht jedermanns Sache sein, aber egal ob es darum geht, alte Synthesizer-Sounds aufleben zu lassen und diese gleich in die passenden Songs einzubauen, die neueste Features von Software-Updates in Windeseile in ein neues Video zu packen oder coole Funk-Grooves auf der MC zu programmieren, über 43 Millionen Aufrufe und aktuell 317.000 Abonnenten hat er bereits angesammelt. Die Zahlen sprechen also für sich. Tatsächlich ist es bemerkenswert, wie schnell Doctor Mix teilweise mit Updates und Tests zu neuen Produkten aufwarten kann. Da haben die meisten Nutzer noch nicht einmal installiert oder ausgepackt! Sehenswert ist das allemal und mitnehmen werden die meisten Leser sicherlich auch etwas. Hier geht’s zum Doctor Mix Kanal.

RecordingRevolution

Ähnlich populär wie Doctor Mix ist RecordingRevolution. Die Zahl der Kanalaufrufe liegt bei rund 45 Millionen, die Zahl der Abonnenten bei 533.000. Im Gegensatz zu anderen Kanälen geht Graham Cochrane in vielen seiner Videos nicht unbedingt gezielt auf Tipps & Tricks zu Produktionstechniken ein, sondern behandelt Themen wie „Was deine Musik wirklich braucht“ oder „Welches Mikrofon für deinen Gesang?“. Diese grundsätzlicheren Fragestellungen bringt Graham Cochrane aber gekonnt rüber und spricht so eine Vielzahl von YouTube-Nutzern an. Hier geht’s zu seinem Kanal.

Rick Beato

Hinsichtlich der Aufrufzahlen und der Abonnenten ist Rick Beato mit seinem YouTube-Kanal Everything Music der absolute Überflieger. Satte 1,2 Millionen Nutzer haben seinen Kanal abonniert und die Zahl der Aufrufe beläuft sich auf 127 Millionen. Nicht selten schaffen es seine Videos auf über 1 Millionen Klicks!

In vielen seiner Videos spricht Beato über bekannte Songs, egal ob bekannte oder unbekanntere Klassiker aus den 1960ern bis heute. Neben Lady Gagas Shallow stehen Oasis, Alanis Morissette und Simon & Garfunkel. Darüber hinaus geht er gerne auch detaillierter vor und klärt typische Fragen wie „Was stimmt nicht mit der HiHat“ oder interessante Thesen wie „Dissonanzen = Emotionen“. Auch Theman wie Gehörtraining, Arrangement, Vergleichstests von Gitarrenverstärkern und mehr bietet Beato auf seinem Kanal. Alles sehr sehenswert und dazu auch noch professionell produziert. Seinen Kanal findet ihr hier.

YouTube Kanäle von Herstellern

Natürlich haben auch die Hersteller erkannt, dass YouTube-Videos für die Vermarktung und den Verkauf von Produkten dienlich sein können. Auch wenn in herstellereigenen Videos ausschließlich deren Produkte zum Einsatz kommen, dienen sie doch oft als guter Einstieg, um ein Produkt kennenzulernen bzw. sich tiefer und eingehender mit diesem zu beschäftigen und wohlmöglich einige Tipps & Tricks mitzunehmen, die man durchs Selbststudium und das Handbuch nicht gefunden hätte.

Daher haben wir euch im Folgenden noch einige YouTube-Kanäle (Hersteller und Institute) aufgeführt, die nicht nur mit Produktvideos, sondern auch interessanten Tutorials überzeugen wollen: