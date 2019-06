Die besten YouTube Synthesizer-Channels und Influencer

Die Synthesizer YouTube Stars

Die Mediendemokratisierung macht’s möglich. Und YouTube ist die perfekte Plattform für einen virtuellen Showcase. Das sind erst einmal die grundlegenden Rahmenbedingungen für diesen AMAZONA.de Report. Und weil eine Demokratisierung auch immer bedeutet, auf den Zuschauer fließt etwas ungefiltert, machen wir uns die Mühe und beleuchten die hier einmal die VLogger-Szene.

Denn diese Szene ist anscheinend unübersichtlich. Wir finden Absurdes, Faszinierendes oder treffen gute alte Bekannte. Also ein durchaus buntes Startbild, auf das wir uns freuen können.

Um hier minimalen journalistischen Kriterien zu entsprechen, gucken wir uns die Bereiche Technik, Bildsprache und Präsentation etwas genauer an. Um der Generation YouTube durchaus die eine oder andere Hilfestellung zu geben. Denn idealerweise passt die Präsentation, total oldschool, zum Inhalt. Und der Inhalt wird technisch perfekt präsentiert. Dass dies durchaus nicht zu vernachlässigen ist, nehmen wir nicht erst seit der #Urheberrechtsdebatte oder #Rezo_zerstört_die_CDU wahr. Andersherum existiert auch ein Sender nicht im Vakuum. Teilweise sind die Grenzen, zwischen Influencer (los, kauf das influencte Produkt) und platter Selbstdarstellung fließend. Hier hilft die Betrachtung mit kritischem Auge und einem „Was will mir der Produzent sagen?“ Gerne auch einmal ein Faktencheck wider die Magie der Einhörner.

Aber wir lassen den Zeigefinger und vor allem Mittelfinger verpackt. Wir gucken uns nur ein wenig um. Die wirtschaftlichen Implikationen, soziologischen Fragen und die Frage nach dem ganzen großen Rest diskutieren wir heute nicht aus. Dennoch empfiehlt sich hier etwas Sekundärliteratur zum Thema, wie funktioniert das Ganze.

Ganz nebenbei noch ein kleines Ranking unserer SEO-Recherche im deutschsprachigen Raum. Das höchste Suchvolumen erhält hier zu Lande eindeutig „RetroSound“, gefolgt von „Look Mum No Computer“ und auf Platz 3 „Synth Anatomy“. Mit deutlichem Abstand zu diesem Spitzen-Trio folgen dann Doctor Mix, SynthMania und BoBeats sowie Espen Kraft. Im internationalen Vergleich sieht das Ranking dann sicher wieder anders aus ;-)

Also, entspannen wir uns und gehen auf die Reise durch das wunderbare Land der Vlogger.

Rheyne

Den Auftakt macht ein vollkommen unterschätzter Herr Rheyne. Rheynes Jams spannen einen Bogen von klassischem Chill-Out mit Rhodes und Looper, bis hin zu modularen Ambient. Allen seinen Jams gemein ist, dass Rheyne Wert legt auf die künstlerische Gestaltung des Bildes und einen extrem geilen Sound – trotz Komprimierung von Ton und Bild. Hier passen die Kamerafahrten und trotz abgefahrener Lumeneszens-Effekte ergibt alles eine audiovisuelle Einheit.

Dieser Jam, einer der wenigen Aufzeichnungen, in denen man Rheyne sieht, zeigt sehr gut Rheynes Stärke, sparsame Instrumentierung bei maximaler Musikalität.

Die Entwicklung, die Rheyne künstlerisch durchlebt, kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man sich das allererste Video ansieht.

Alle späteren Elemente sind auch hier schon vorhanden, aber Rheyne lässt sich Luft nach oben

Look Mum No Computer

Ist sicher schon etwas spezieller. Man muss englischen Humor schon lieben und ein gewisses Faible für Hintersinniges haben. Die Leute auf der Insel sind schon Individualisten. LOOK MUM NO COMPUTER ist da keine Ausnahme. Die ersten Videos wurden noch unter, zuviel im taurinhaltigen Getränk gebadet, abgetan, allerdings wurde die Hartnäckigkeit von Look Mum No Computer unterschätzt. Sein Wahnsinn hat Methode. Und seine Performances sind zwar weniger taurinhaltig geworden, haben sich aber inhaltlich ganz weit nach vorne entwickelt. Und nebenher geht er mittlerweile auch auf Tour.

Einige kennen diesen Süßigkeitenladen sicher

Zugegeben der Umgang mit dem DMX ist nichts für empfindliche Feingeister. Aber das Resultat ist mehr als sinnvoll.

Was man aber bei Look Mum No Computer gut sieht, ist die Entwicklung, die er gemacht hat, persönlich und technisch.

Cuckoo

Fiel erstmalig auf mit einem Mashup zu Star Wars. Und das war sehr professionell gemacht. Es sei einfach mal dahingestellt, ob Star Wars ein Saxophon benötigt. Aber es lockert das Bild hier doch sehr funky auf.

Was generell bei Cuckoo und anderen VLogger/Influencern problematisch ist, sind die fließenden Grenzen zwischen Produktplatzierung und Demo. Für den unerfahrenen und jungen Zuschauer ist das sicherlich schwierig. Hier wäre mehr Transparenz von allen Beteiligten sehr begrüßenswert.

Lassen wir dieses Thema außen vor, gehört Cuckoo sicher zu den besten VLogs, die derzeit betrieben werden.

SynthMania

Mittlerweile zehn Jahre kann man SynthMania auf YouTube finden. Neben Tutorials und Gearporn, findet der geneigte Zuschauer jede Menge Tipps, wie man in den achtziger Jahren des letzten Jahrtausends, z. B seine Bassline stottern lassen konnte. Was teilweise heute auch noch mit aktuellem Gear funktioniert.

Neben dem Vintage-Gear kann man hier auch schön sehen, wie vor knapp 30 Jahren produziert wurde und mit welchen Lösungen teilweise immer noch amtlich Dance und Electronica gemacht werden kann. Sehr schön.

Synth Anatomy

Ist der Fleißige unter den VLoggern, Stand 03.06.2019, finden wir 936 Videos auf seinem Kanal. Das Spektrum umfasst, Reviews, Demos und jede Menge Berichte von den wichtigsten Messen.

Was sich hier sicher noch besser entwickeln wird, ist das Storytelling und die Präsentation. Weniger ist manchmal mehr. Der Behringer Crave wird hier etwas zu lässig und langatmig besprochen.

Dieses Beispiel hingegen ist schon wieder „amtlich“, man muss einfach mal nur im Kopf haben, welche Kakophonie und welche Lautstärke auf der Superbooth vorherrschen.

Doctor Mix

… ist auch ein Produzent, wo die Grenzen zwischen Placement und Review, How To oder Inspirations Video sehr fließend sind. Lassen wir dies und die Sprachbarriere außen vor, findet wir bei Doctor MIX neben den Butter und Brot Tutorials, hier JMJ, …

… auch sinnvolle Mixing-Tipps und -Techniken. Teilweise ist hier aber gerade für Anfänger Vorsicht geboten, nicht immer sind alle Tipps und Tricks auf Anhieb nachvollziehbar.

Nachfolgendes Video ist in sofern besonders, als dass wir den Man Behind auch einmal vor der Kamera sehen. Superbooth 2019 Besucher werden ihn sicher in der Yamaha Booth gesehen haben.

RetroSound

Und natürlich darf Kollege RetroSound, der Hans Dampf auf allen Synthesizern, nicht fehlen. Zum einen, Marko ist ein Original und Urgestein unter den YouTubern. Seit dem 16.01.2007 sendet RetroSound und mittlerweile sind 526 Videos zusammengekommen. In diesen zeigt uns Marko, der Alfred Hitchcock Fan und vermutlich deshalb immer ohne Kopf, die wunderbare Welt des Vintage-Gears. Von FM bis PPG ist alles vorhanden, was Vintage ist und nicht nur Vintage klingt. Markos besonderer Stil ist, den jeweilig vorgestellten Vintage-Synths nicht irgendeinen Sound zu entlocken, sondern er setzt sie zielgerichtet ein, um den Sound der Epoche herauszuholen.

Mehr Stranger Things geht nicht!

Wer Bildungslücken in Sachen Elektronik und Eiserner Vorhang hat, kann sie auf jeden Fall bei Retrosound schließen. Man achte auch auf den russischen Bären.

RetroSound kann süchtig machen, wer anfällig für Vintage-GAS ist, sollte von RetroSound sparsam nutzen

Are Sounds Electrik?

Anthony, der Macher hinter Are Sounds Electrik? ist nicht unbedingt der klassische aller Vlogger, er ist eher ein Perlentaucher und Mashup-Produzent. Seine Motivation lässt sich wie folgt zusammenfassen, „I’m a audio/video editor promoting rare or forgotten electronic music, brilliant contemporary unsigned synth artists and some of my own music productions. Plus anything outstanding, beautiful, mournful, funny, touching or bizarre that catches my eye. This channel is my little homage to all those musicians who have produced some of the best electronic music ever. I am particularly interested in making videos to promote unsigned ‚bedroom artists‘ to a wider audience.“ Seine Mashups haben oft Space Age als Thema, auf der anderen Seite findet man aber auch unbekannte Performances von Acts.

Besonders erwähnenswert sind auch Videos aus der ehemaligen UdSSR, die ohne Anthonys Bemühungen sicher in der Versenkung verschwinden. Überragend auch dieses Nightrider KITT Car Style Video. Ein muss für Leute die mit „Start zur Kassiopeia“ oder „Robert im Sternbild Kassiopeia“ etwas anfangen können.

AnalogAudio

Auch schon ein Urgestein und seit 2008 am Start ist unser nächster Kandidat. Der Fokus bei AnalogAudio liegt relativ klar auf Vintage-Gear. Wo RetroSound die Performance mit dem Gerät in den Fokus stellt, reduziert man hier und konzentriert sich hier auf das Gear. Hier ein recht neues Beispiel.

Alex Ball Die Schwerpunkte von Alex Ball sind: Vintage synths, film score breakdowns, tutorials, DIY documentaries, music production and composition. In deutschen Worten: Alex Ball zeigt unter anderem, wie man in der Vergangenheit das Maximum aus seinen Synths rausholt. Absolutes „Muss man gesehen haben“ ist die Roland Retrospektive „Land of the Rising Sound“. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Liebe zum Detail diese Dokumentation gemacht wurde. Besonders hervorheben möchte ich für die Jüngeren die Playlist-Tutorials, wo wir lernen können, wie in den 80ern und 70ern Akkorde gespielt wurden und warum manche Akkorde sauber und andere dreckig klingen. Sehr schön ist auch, dass hier immer wieder auf Klaviere oder Pianos zurückgegriffen wird und die verschiedenen Aufnahmetechniken erklärt werden.

Espen Kraft

Kommen wir nun zu Stranger Things und New Retro Wave. Der Autor findet den originalen Score zu Stranger Things teilweise zu lieblos umgesetzt. Aber und hier kommt Espen Kraft Music ins Spiel und liefert mit Golden Boy eine sehr schöne Alternative ab. Wem das noch nicht Stranger Things genug ist, sucht nach auf YouTube nach New Retro Wave.

Allerdings sind seine Reviews und Tutorials nicht minder sehens- und hörenswert. Wie dieses Review zum AKAI S612.

MrFirechild

Die Schweden stehen auf Melodien zum Mitsingen oder wenn es Instrumentalmusik ist zum Mitpfeifen. Stichwort Melodifestivalen. Und das nicht erst seit ABBA. Mr. Firechild macht da absolut keine Ausnahme. Aber wenn der Autor das erste Video-Demo mal gebührend ansagen darf, Mr. Firechild am AKAI Timbrewolf. Und Abfahrt.

Mr. Firechild mangelt es nicht an Selbstvertrauen, deshalb ist es lobenswert, dass er uns seine frühen Arbeiten im Fifty Shades of Grey Stil nicht verschweigt. Hier als Evan.

Diese Coolness muss man erstmal aufbringen.

Es geht noch lässiger, EVAN singt Mr. Firechild inklusive Freddie Mecury Gedächtnispose. So gehört sich das. Schlecht ist allerdings das Streulicht.

Once Upon A Synth

Wenn Look Mum No Computer der exaltierteste Vlogger und Musiker ist, fällt once upon a synth unter die mit dem subtilsten Humor.

Überragend auch sein „Sampling“ von 15 YouTubern, inklusive einem Servus der örtlichen Jugend Burgebrach.

Tatsächlich ist auch viel Nützliches dabei, wenn er zum Beispiel Another On bites the dust einen Bass in einen Moog One jagt.

Once upon a synth zeigt, mit Spaß an der Freude geht alles viel leichter und die Ergebnisse sprechen für sich.

DivKid

Aus DivKids Kanal-Info:

DivKid — Short for Sir. Divward Kiddery — is the grubby, undernourished and overly critical, Bi-Polar offspring of producers Ben Wilson (Bonn Lewis) and Andrew Illingworth. DivKid founded Lung Filler Records in 2010 to release his own music, as he always wanted to wear a business suite to work. Now he can in the comfort of his own shed. This also keeps everybody else’s grubby mits off of his prized and often mistreated possessions. Divkid is paranoid that one day he will screw himself over. So every time he signs his own record contracts, he fakes Robocop’s signature.

Alles klar!

Thematisch erwarten uns Fragen wie: „Klingen Filter milchig?“

Einhörner und Fruchtige Loops

Oder relaxte Westcoast Vibes

BoBeats

Ist so was wie Fair Trade unter den Vloggern, einer der wenigen, der aus deutscher Sicht alle Regeln zu Produktplatzierung, Sponsoring beachtet. Sehenswert sind auf alle Fälle seine How Tos.

Wie mache ich Padsounds?

Oder aber Motivationsvideo, wie finde ich als kreativer Mensch meine Stimme?

Das sind schon Perlen, die auf alle Fälle weiterbringen, gut recherchiert, sehr gut formuliert und sinnvolle Bildsprachen. Und das Bauchgefühl sagt glaubhaft.

Accurate Beats

Hat seine Lücke bei Beats, Breaks and Scratches gefunden. Der Skillfaktor geht steil auf die 100 Prozent. This Beat is done!

Oder hier mit relativ frischem Gear live und direkt vom TSR19

Dawless Jammin / JAde Wii

Fangen wir mal vorne an, Dawless Jammes wurde vermutlich zugunsten von JAde Wii eingestellt, was sicher nicht die schlechteste Idee war. Nachfolgendes Stück ist kompositorisch charmant,aber der Mix und die Tonaufnahme haben definitiv Luft nach oben.

Dass Potential da ist, sehen wir hier

Oder in diesem Beispiel mit dem Arturia Micro Freak

Generell ist es schon sinnvoll, sich auf ein Projekt zu fokussieren und ein anderes zu beenden, wenn es nicht funktioniert hat. Dass dies so stimmt, kann man an den Abrufzahlen beider Kanäle sehen.

Noir Et Blanc Vie

Dieser junge Kollege folgt dem einfachen Motto, go big or go fail. Und kommt schon mal als Geordi La Forge daher. Den Titel One Minute würde ich nicht wörtlich nehmen, aber sein Review vom Prophet Rev2 hat mehr als Charme.

Musikalisch irgendwo im Soul zu verorten, schafft es dieser Kollege, aus Instrumenten wie dem Korg SV-1 den Soul herauszukitzeln

Besonders erwähnenswert ist, wie undogmatisch er sich auf typischen „Rant“ Themen annimmt. Hier Behringer und Moog. Ich denke, da muss der Autor nichts hinzufügen.

The Tuesday Night Machines

Tatsächlich gibt es auch noch weitere deutsche VLogger. Was man Angesichts dieses Kanalnamens nicht vermuten würde. Aber wir hören die Grillen und Formanten vom Marienberg Stand selber. Die modularen Live-Performances fallen schon unter großes Kino. Absolut sehens- und hörenswert.

Hainbach

Die coole Socke! Hier wird alles zu einem Instrument. Altes, fast vergessenes Equipment, als es noch Messlabore und Funktionsgeneratoren gab. Die älteren Leser dürften derartige Geräuschkulissen noch kennen. Neben dem DYI-Charme kann Hainbach aber nicht nur Noise, Drone,s sondern zeigt, dass …

… er auch in anderen musikalischen Genres zu Hause ist. Cobalt of Oblivion hat seinen eigenen Charme und zeigt den DX7 mal von einer ganz anderen Seite.

Allein für den Beschreibungstest nach der Superbooth musste ich auf einen Kijimi aufpassen und Babysitten und der verdient einen Award. Und diese Demo ist endlich mal fernab vom großen französischen Elektroniker und seinem genauso großen Pariser Nachbarn griechischen Ursprungs.

Weinglas

Der schwarze Handschuh unter den Bloggern und für AMAZONA.de kein Unbekannter. Kann er u.a. schon einen gemeinsamen Auftritt mit Lloyd Cole vorweisen.

Weinglas ist der Experte für düstere Drones und Equipment, auf das man eben nicht sofort kommen würde. Werte Leser aus dem Rhein/Main-Gebiet können sich Weinglas, Bernd-Michael Land uvm. unter anderem im Kulturbunker in Frankfurt/Main regelmäßig live sehen.

Technik, News und Event Channel

Musotalk

Non Eric muss man nicht mehr vorstellen? Muss man nicht, da jener Kollege einen Wikipedia-Eintrag hat. Zwei Vinyl-Platten und eine CD sollten in keinem Plattenschrank fehlen, Luxor mit Big Bang und Superstitious. Sowie Urban Chill House 2. Nebenher Remixe für Alphaville und Marc Almond. Und eben seit 2006 Musotalk.

Das war das erste Video, das wir finden konnten. Wie gut, dass sich die Technik weiterentwickelt hat. Und auch Musotalk eine steile Entwicklung durchgemacht hat. Die Liste der Interview-Partner liest sich wie ein Who is Who der deutschen Musikindustrie.

Thematisch berichtet Musotalk aus verschiedenen Bereichen, sowohl Urheberrecht/Leistungsschutzrecht, Gear Reviews, People Storys und jede Menge Hintergrund-Infos. Oder praktische Lebens- und Hörhilfe.

Legendär sind auch die Stammtische mehr oder minder thematisch und mehr oder minder polemisch. Aber immer informativ.

Telekom Electronic Beats

Ursprünglich gestartet als reines Marketing-Konstrukt der Deutschen Telekom, ist TEB mittlerweile mit drei wechselnden Hauptkanälen

EB.TV TECH TALKS – ANALOGUE, DIGITAL, STUDIO, REVIEWS

EB.TV: B-Sides – DJs show us their favourites

EB.TV Live Highlights!

am Start. Hier sind auch die früheren EB-Slices zu finden. Besonders lobenswert ist, dass die TEB einen recht hohen Frauenfaktor haben. Oder Künstler vorstellen, für die das Machen von Musik durchaus eine soziale Komponente hat und hatte.