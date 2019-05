Interview: Ludwig Rehberg, Grandseigneur der EMS-Synthesizer

EMS, Synthi, Vocoder = Rehberg

Zum heutigen Vocoder-Special, empfehlen wir auch dieses Interview mit Ludwig Rehberg. Martin Andersson führte es für uns im Jahr 2012:

Grandseigneur der deutschen Synthesizer

Er ist der Grandseigneur der deutschen Synthesizer: Ludwig Rehberg programmierte Klänge für Pink Floyd, kümmerte sich um das Sounddesign vom Film „Das Boot“, ist eng mit Martin Gore befreundet und beliefert heute noch Jean-Michel Jarre mit seinen Instrumenten. Er ist der Mann hinter EMS Rehberg, einer kleinen Firma im schwäbischen Ditzingen, die sich um Vertrieb, Wartung und zum Teil auch Entwicklung der ursprünglich britischen Instrumente von EMS kümmert.

Ludwig Rehberg holt mich mit seinem Cayenne („den fahre ich nur, weil ich für Porsche den Klang der Motorengeräusche untersuche“) am Bahnhof in Ditzingen ab. Wir fahren in sein Testlabor, oder sollte man besser sagen: Verkaufsraum? Wie auch immer. Auf ungefähr 12 Quadratmetern im Haus seiner Eltern stehen zwei Synthi 100, EMS Vocoder, eine Filterbank sowie der bekannte Synthi AKS. An der Wand zahlreiche Fotos großer Künstler, daneben eine schwarze Platine („Das war der Prototyp des ersten digitalen Sequencers“). Zusammen basteln wir am Synthi AKS rum, er zeigt mir einige seiner Lieblingsklänge, wir sprechen über dies und das und schließlich auch über seine Geschichte mit EMS.

Martin Andersson:

Wie begann Ihre Zusammenarbeit mit EMS?

Ludwig Rehberg:

Anfang der 70er hatte ich ein Musikgeschäft in Stuttgart an der Königsstraße. Eine Goldgrube war das. Wir waren die Exoten und haben relativ viel Geld verdient mit Marshall Verstärkern, Gibson Gitarren, Hammond Orgeln und so weiter. Im Rahmen einer Musikmesse in England sah ich im Russel Demo-Studio ein Konzert von Bee Gees, die da so ein seltsames Instrument mit blinkendem Licht auf der Bühne hatten. Wie sich herausstellte, war dies ein Prototyp des Synthi AKS. Sie gaben mir die Adresse der kleinen Firma EMS im Londoner Vorort Putney. Und so traf ich Peter Zinovieff und David Cockerell, die ganz begeistert waren, dass sich da ein Deutscher für ihre Instrumente interessiert. Ein Jahr später habe ich meinen Anteil am Musikgeschäft an meinen Partner verkauft und bin mit diesem Geld nach England. Bei EMS war ich v.a. fürs Marketing und die Finanzierung zuständig und kam so mit allen Kunden in Kontakt, die ich auch bei der kreativen, musikalischen Arbeit unterstützte.

Martin Andersson:

Sie hatten ja auch Kontakt zu den großen britischen Bands der 70er Jahre.

Ludwig Rehberg:

Ich hatte das Glück, dass ich bei Pink Floyd im Studio war und für sie ein paar schöne Sounds und Sequenzen programmierte. Depeche Mode waren damals noch nicht bekannt, doch wohnten sie bei uns um die Ecke. Wir haben teilweise ihre Verstärker repariert. Später begannen sie mit unseren Instrumenten zu experimentieren. Der Kontakt hält bis heute an, v.a. mit Martin Gore. Früher haben wir ihnen mit den Reparaturen geholfen und heute machen sie ein paar gute Geschäfte mit uns. Die anderen Sachen kennen Sie ja, steht ja auch alles auf meiner Homepage.

Martin Andersson:

Stießen Sie in der Anfangszeit auf viel Unverständnis? Schließlich waren Synthesizer damals in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt.

Ludwig Rehberg:

Am Anfang hat mich das schon genervt, ich war 23 Jahre und hatte keine Ahnung, wie ich mit den kritischen Professoren auf der Messe argumentieren sollte. Florian Schneider von Kraftwerk hatte ähnliche Probleme. Die Leute meinten, ihre Musik sei künstlich, ätzend und steril. Und er antwortete: „Wächst ’ne Trompete auf dem Baum? Kann man Klaviere im Wald pflücken?“ Das sind alles technische Instrumente, selbst eine Orgel. Das einzige natürliche Instrument ist unsere Stimme. Beim WDR, die ein Studio mit dem Synthi 100 hatten, gab es viele Diskussionen, Musiker mit Musiker, Techniker mit Techniker, und da habe ich genau zugehört, wie sie die Elektronische Musik verteidigten. Karlheinz Stockhausen konnte sehr gut argumentieren, wieso er einen Synthi 100 mit zwölf Oszillatoren braucht und warum das so klingen muss.

Wenn ich mit Technikern diskutiere, gibt es andere Missverständnisse. Auch wenn eine Rechteckwelle auf dem Oszillographen perfekt aussieht, heißt das noch lange nicht, dass sie auch musikalisch gut ist. Ich weiß, was ich höre, z.B. wenn da Subharmonische fehlen. Und dann bastelt der Techniker wieder ein paar Stunden rum, das Rechteck sieht zwar genau gleich aus, doch wurden ein paar Widerstände in der Schaltung verändert, und schon klingt es besser. Das verstehe ich unter „Synthesizer bauen“. Das ist beim Geigenbauer ähnlich, der seine Hölzer aussucht und richtig lagern muss. Da gibt’s auch Diskussionen.

Martin Andersson:

Wie lange waren Sie bei EMS in England?

Ludwig Rehberg:

Bis 1980. Ich habe fast 7 Jahre in London und Oxford gelebt. Und dann gab’s ein bisschen Stress mit Peter Zinovieff, der eine andere Einstellung hatte vom Geschäft. So haben wir uns getrennt.

Martin Andersson:

Und dann sind Sie zurück nach Deutschland und haben begonnen, die Synthesizer zu bauen?

Ludwig Rehberg:

Ja, wobei wir die Produktion zwischen Robin Wood (ehemaliger EMS Techniker, Anm. der Redaktion) in England und mir aufgeteilt haben: Robin produziert den VCS3, Synthi AKS und Synthi 100. Und wir bauen die Vocoder, Filterbänke und Synthi Logik und revidieren die alten Synthis. Das haben wir immer klar getrennt. Robin und ich nehmen uns auch gegenseitig keine Kunden weg. Grob gesagt, bedient er die USA und Großbritannien und wir Europa und Asien. Wobei es auch Ausnahmen gibt. Zum Beispiel Martin Gore, der von mir betreut wird, da wir uns schon lange persönlich kennen. Währenddessen eine Band aus Münster und Bielefeld Robins Kunde ist.

Martin Andersson:

Auf Ihrer Homepage wird der AKS für 7800 Euro gelistet. Kann ich ganz normal einen bei Ihnen bestellen?

Ludwig Rehberg:

Wenn Sie Geduld haben… Sie müssten etwa ein Jahr warten und würden dann ein komplett revidiertes Modell kriegen. Den letzten haben wir an Jean-Michel Jarre ausgeliefert. Er hat sieben Stück (also Synthi AKS und VCS3) auf der Bühne stehen, und den letzten bekam er im November. Wenn gebrauchte Geräte irgendwo angeboten werden, schauen wir sie uns an. Und klar nehmen wir unsere eigenen Geräte wieder zurück und bauen aus den guten Teilen wieder bessere zusammen. Die Lieferzeit ist also abhängig von dem, was wir haben und kriegen. Denn viele Teile können wir nicht mehr bestellen wie z.B. die Bodies (Koffergehäuse).

Bei der Software (also dem VST Plug-in „Synthi AVS“) geht es natürlich ein bisschen schneller. Wenn jemand bei uns ein VST bestellt, frage ich ihn erst mal nach seiner Adresse und dass er mir das Ehrenwort gibt, dass er die Software nicht kopiert und auch nicht weitergibt. Ehrenwort. Word of honour. Das muss er unterschreiben. Und erst dann kriegt er die Software samt Seriennummer zugeschickt. Ich kenne also alle Kunden persönlich und gehe davon aus, dass sie sich an unsere Abmachung halten.

Martin Andersson:

Werden denn noch from scratch Hardware Synthis komplett neu gebaut?

Ludwig Rehberg:

Mit Ausnahme des Gehäuses ja. Robin zum Beispiel macht noch neue Frontplatten und neue Module. Nur das Gehäuse und die Patchboards kann man nicht mehr herstellen. Zum Glück haben wir viele Restbestände aufgekauft, als es sie noch gab. Irgendwann gehen sie zur Neige. Unser Angebot ist knapp und so richten sich die Preise auch nach den Kunden. Deswegen ist der Preis hochgegangen und hat sich in den letzten sechs bis sieben Jahren verdoppelt.

Martin Andersson:

Haben Sie auch neue Kunden?

Ludwig Rehberg:

Ja, es gibt welche. Gerade habe ich eine Anfrage eines österreichischen Hoteliers, der privat immer gerne mit Synthesizern spielte. Er wollte immer einen EMS, jetzt kann er sich einen leisten und steht auf der Warteliste.

Martin Andersson:

Im Netz hab ich mir Robin Woods’ Homepage angeschaut, die seit gefühlten 10 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde.

Ludwig Rehberg:

Ja, da hat er auch kein Interesse daran. Der Robin, der macht, was er kann, ist aber nicht an Wachstum interessiert. Auch auf meiner Homepage sind in den letzten Jahren nur kleine Veränderungen gemacht worden, ein neuer Name auf der VIP Liste oder die aktuelle Preisliste. Sonst hat sich in den ganzen Jahren nichts geändert an unserem Internetauftritt. Wozu auch? Wir haben ja unsere Kunden. Schon oft bekam ich Anfragen von Studenten, die mir die Homepage neu gestalten wollen und als Entschädigung einen Synthi AKS vorschlagen. Da hab ich gesagt: „Hallo? Für Dich wohl ein guter Deal, aber vergiss es!“

Martin Andersson:

Sie sind ja auch bekannt für Ihre Sonderanfertigungen.

Ludwig Rehberg:

Klar, wir versuchen jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Beispielsweise hat einer die MIDIfizierung seines Synthi E in Auftrag gegeben, obwohl ja genügend Midi/CV Interfaces auf dem Markt erhältlich sind. Doch er wollte eine integrierte Lösung, die wir für ihn entwickelten. Am Schluss war die MIDIfizierung teurer als der ganze Synthi E. In Berlin betreuen wir einen alten Kunden, einen Filmmusiker, der einen Schlaganfall erlitten hat und jetzt seine linke Hand nicht mehr bewegen kann. Für ihn haben wir einen speziellen Multitrack Sequencer konstruiert, ein kleines Kästchen, mit dem er schnell und einfach mehrere Spuren aufnehmen und anschließend modulieren kann. Keine Firma auf der Welt baut so etwas. Gehen Sie mal in ein normales Musikgeschäft, die lachen Sie aus, wenn Sie mit solchen Sonderwünschen kommen. Und wenn Florian Schneider eine Fernsteuerung für seinen EMS Vocoder 3000 möchte, dann kriegt er die natürlich auch. Für uns sind Modifikationen und Sonderanfertigungen ein zweites Standbein. Das kostet natürlich viel Zeit und auch Geld, doch die Kunden sind bereit, das zu zahlen.

Martin Andersson:

Wie stehen Sie zu den „EMS“ Modulen von Analogue Systems?

Ludwig Rehberg:

Das kann nur Robin Wood gemacht haben, ich wurde gar nicht gefragt. Es stört mich nicht, wenn jemand EMS kopieren möchte, denn eigentlich können wir auf Plagiate nur stolz sein. Mit Herrn Döpfer hatten wir ein bisschen Stress, als er begann, EMS Filter zu verkaufen, ohne das mit uns zu klären. Ein Telefonanruf hätte ja gereicht, er hätte hinschreiben können „agreed with EMS“, und die Sache wäre erledigt.

Es gibt ja auch einen neuen kopierten Hifli, das legendäre Gitarreneffektgerät von EMS. Es ist aber nicht der Hifli. Der erste stand bei Pink Floyd auf der Bühne. Der hat ja extrem gerauscht und gebrummt, es war grausig. Heute ist das wieder angesagt, viele Gitarristen wollen einen dreckigen Sound. Doch damals haben wir uns geschämt, dass es rauscht und kracht.

Martin Andersson:

Wie würden Sie den Klang des AKS beschreiben?

Ludwig Rehberg:

Unique, ist doch klar. Das ist halt EMS. Es ist natürlich schwer, den Klang zu beschreiben. Wissen Sie, als ich zum ersten Mal einen ARP 2600 auf der Messe hörte, dachte ich „Hei, hat der einen fetten Filter.“ Es dauerte einige Jahre, bis ich das volle Potential der EMS Synthesizer erkannte. Dabei habe ich viel von unseren Kunden gelernt: Jean-Michel Jarre, Martin Gore oder auch Queen, als ich mit ihnen Radio Gaga einspielte.

Martin Andersson:

Wie sehen Sie die Zukunft des Synthi AKS?

Ludwig Rehberg:

Keine Ahnung. Hätten Sie mich vor 40 Jahren gefragt, ob man mit Synthesizern Geld verdienen könne, hätte ich es auch nicht gewusst. Ich kann nur hoffen, dass die Leute irgendwo auf der Welt ihre EMS Synthesizer pflegen oder zu uns zur Revision schicken, damit wir die Dinger so hinkriegen, dass sie wieder 1A laufen und klingen. Ob mit neuen oder alten Teilen, ist vollkommen wurscht. Vor kurzem bekam ich zwei AKS zur Revision aus einem Schweizer Opernhaus, die dort im Keller verstaubten. Nach einem halben Jahr sehen die wieder aus wie neu. Das sind Schätze. Jean-Michel Jarre meinte bei einem Konzert in der Frankfurter Oper über seine Synthesizer (ein paar EMS, ein paar ARP, Crumar und so weiter): „Die Synthesizer, die Sie hier sehen, sind die Stradivaris von heute.“ Ich finde, das stimmt auch. Damals war uns das nicht bewusst. Es hat ein paar Leute gebraucht, die mit diesen Instrumenten gute Musik machten, bis man ihren wahren Wert erkannte. Da sind Klänge drin, die Sie nur mit analogen Synthesizern hinkriegen. Der ARP 2600, der Minimoog und der AKS – das waren die drei festen Säulen der elektronischen Musik der Siebziger. Und wenn die Techniker weiterhin die Instrumente am Laufen halten, wird das noch eine Weile so bleiben.

Die EMS Rehberg Produkte

Nebst dem Synthi AKS baut EMS Rehberg noch ein paar andere interessante Geräte. Zum einen die beiden Synthis E und Logik, die man auch als vereinfachte Versionen des AKS bezeichnen könnte, indes ohne Matrix. In der absoluten Oberklasse spielt das (sündhaftteure) Modularsystem Synthi 100 mit 12 Oszillatoren, 8 Filtern, zwei Joysticks und Halleinheiten und zwei Steckfeldmatrizen à 60 mal 60 Zeilen und Spalten. Das Instrument ist etwa so groß wie eine Studiokonsole, bestimmt ebenso schwer und wird auf Bestellung beim Kunden aufgebaut. Erwähnenswert sind auch die Vocoder von EMS. Die beiden Modelle 3000 bzw. 5000 gehören zu den besten (und teuersten) ihres Fachs und wurden seit Ende der 70er Jahre in zahlreichen Produktionen verewigt.

Klangbeispiele

Alle Klangbeispiele stammen vom Synthi AKS und wurden ohne Nachbearbeitung mit einem Zoom H1 eingespielt.



