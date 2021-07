Workshop: Hands on Beatport LINK – Part 2

Beatport LINK in der Praxis mit Rekordbox, Serato und co

Nachdem wir uns im letzten Teil die Grundfunktionen von Beatport LINK angeschaut haben und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um online aufzulegen, wollen wir uns in diesem Teil der Praxis widmen. Zu allererst schauen wir uns an, welche Software-Hersteller die Verknüpfung zu Beatport LINK derzeit unterstützen. Anschließend wollen wir uns die Integration anhand dreier Beispiele genauer anschauen und klären, ob die nahtlose Verbindung zu den Offline-Funktionen der jeweiligen DJ-Software funktioniert.

Schließlich machen wir noch den Praxischeck, legen also komplett online auf und prüfen die Beatport LINK im Hinblick auf Stabilität, Latenz und Fehleranfälligkeit.

Am Ende gibt es, nachderzeitigem Stand, ein Fazit sowie einen Ausblick auf die Zukunft des Streaming-Deejayings. Lasst uns daher keine Zeit verlieren und direkt einsteigen.

DJ-Software – wie funktioniert es?

Wie in Teil 1 beschrieben, muss Beatport LINK eine Verknüpfung zu der jeweiligen DJ-Software herstellen, damit die online erstellten Playlists auch abgespielt werden können. Stand jetzt (06/2021) besitzen die folgenden Anbieter von Software-Lösungen diese Verknüpfung bereits:

Serato

Native Instruments TRAKTOR (Beta)

rekordbox

Denon DJ

djay

DJUCED

Virtual DJ

WeDJ

Mit diesen Herstellern konnte Beatport eine Kooperation starten, um Nutzern der jeweiligen DJ-Software die gesamte Musikbibliothek Beatports mit Millionen von Songs zur Verfügung zu stellen. Wie ihr seht, finden sich alle großen Herstellernamen von DJ-Software in dieser Liste. Zwischenzeitlich wurde auch eine Beta-Version für die vor allem in Deutschland sehr beliebte Software „TRAKTOR“ des Berliner Unternehmens Native Instruments veröffentlicht. Bis vor einigen Wochen gab es keinen Support von Beatport LINK für Traktor. Daher wurde es auch wirklich Zeit, vor allem, da sich Traktor Pro gerade im Bereich der elektronischen Musik großer Beliebtheit erfreut.

Alle gängigen DJ-Softwares werden unterstützt

Somit sollten nun nahezu alle digitalen DJs in den Genuss kommen können, Beatport LINK zumindest mal auszuprobieren.

Die Preisgestaltung der Modelle von Beatport Link

Beatport LINK lässt euch derzeit aus drei Abomodellen wählen:

LINK

LINK Pro

LINK Pro+

1. LINK

Das günstigste Abo der verfügbaren Modelle kostet derzeit 14,99 $. Darin enthalten sind alle Grundfunktionen der Cloud-basierten Applikation. Das heißt, ihr habt Zugriff auf die Web App, die gesamte Beatport-Songbibliothek und könnt so viele Playlisten erstellen, wie ihr möchtet. Allerdings ist die Audioqualität der gestreiften Songs auf 128 kbps im AAC-Format beschränkt. Ob euch diese Qualität reicht, müsst ihr selber entscheiden und hängt sicherlich auch von eurem Musikstil und dem Anwendungsbereich ab. Bei der Geburtstagsparty des besten Freundes fällt die geringere Qualität vermutlich nicht so sehr auf, wie im Club mit auf den Raum abgestimmtem Soundsystem.

2. LINK Pro

Bessere Streaming-Qualität bekommt ihr im zweiten Abomodell „LINK Pro“. Dieses Paket kostet 29,99 $ im Monat und damit könnt ihr Songs mit 256 kbps im AAC-Format abspielen. Das ist besser als jede schlechte MP3-Qualität. Darüber hinaus erhaltet ihr Zugriff auf eine neue und nicht ganz unwichtige Funktion von Beatport LINK – nämlich den Beatport Locker für Offline-Speicher. Denn nur mit diesem virtuellen „Locker“ ist es möglich, Songs herunterzuladen und offline ohne Internetverbindung abzuspielen. Wer auf dieses durchaus sinnvolle Feature nicht verzichten möchte, kommt also um das teurere Abomodell nicht herum.

3. LINK Pro+

Wer jedoch Beatport LINK in vollem Umfang nutzen möchte, der erhält für den stolzen Preis von 44,99 $ im Monat LINK Pro+. Die Features sind hier die Gleichen wie im vorigen Modell. Unbegrenzte Playlisten, die gesamte Musikbibliothek von Beatport und Streaming in 256 kbps AAC. Der einzige Unterschied ist hier, dass ihr bis zu 100 Tracks offline speichern könnt. Damit bekommt man selbst einen ganzen Abend als DJ schon mal rum, sollte im Fall der Fälle tatsächlich mal das Internet ausfallen.

Die Abos in der Übersicht

Alles in allem folgt Beatport hier den gängigen Marketing-Strategien für Abomodelle mit einem, meiner Meinung nach, sehr hochgegriffen Pricing-Ansatz. Hierbei wird das günstigste Modell unattraktiv für viele gehalten, um die Kunden zu dem doppelt so teuren Modell zu locken, das natürlich auch mit „Most Popular“ markiert wird.

Hands on: DJPioneer rekordbox

In den vergangenen Jahren hat sich rekordbox, unter der Schirmherrschaft des Hardware-Platzhirsches Pioneer DJ, einen großen Namen unter den DJ-Softwares gemacht. Nicht verwunderlich, dass Beatport die Kooperation mit dem Hardware-Hersteller frühzeitig gesucht hat. Und soviel kann man vorweg nehmen, die Integration von Beatport LINK in rekordbox ist geglückt. Es könnte kaum einfacher sein, die erstellten Beatport Playlisten in rekordbox zu finden und abzuspielen. Hat man die aktuelle Version von rekordbox, fällt einem sicherlich schnell der Beatport-Ordner im Explorer auf der linken Seite auf. Daneben findet man einen kleinen Button mit der Aufschrift „Log in“. Und mehr muss man auch nicht machen, um seine online gespeicherten Songs in der Software abzuspielen. Die Zeit, die die Software vom Laden bis zum Abspielen braucht, ist bemerkenswert. Keine 2 Sekunden dauerte es bei mir, bis ich die Beats abfeuern konnte. Fantastisch.

Neben meinen eigenen Playlisten steht mir noch eine Auswahl an kuratierten Playlisten zur Verfügung, sortiert nach Genre. Diese Playlisten werden von Beatport erstellt und sind für alle Nutzer von Beatport LINK gleich. Das heißt, im Gegensatz zum Online-Service werden einem hier keine Playlisten auf Basis eines eigenen Algorithmus vorgeschlagen. Das sehe ich jedoch nicht als Problem an, schließlich hat man bereits in der Software genug Möglichkeiten, seine Songs zu suchen und zu sortieren.

Wer einfach die komplette Beatport-Bibliothek nach einem bestimmten Song durchsuchen möchte, der kann das unter „Search Tracks“ tun. Im Suchfeld rechts erscheint nun „Search Tracks on Beatport“. Dort kann man nun den gesuchten Songtitel eingegeben und erhält nach einer (verhältnismäßig kurzen) Zeit die Suchergebnisse.

Auch das Runterladen der Songs im Offline-Locker klappt problemlos. Rechtsklick auf den Track -> Store Offline und schon erscheint der Song im File-Tree unter „Offline Locker“.

Zusammengefasst funktioniert Beatport Link in Kombination mit rekordbox tadellos. Einfacher kann es fast nicht sein, alles ist selbsterklärend und läuft wahnsinnig schnell, so dass man fast vergisst, dass die Songs nicht auf der heimischen SSD liegen, sondern in der Cloud.

Hands on: Serato DJ

Der zweite namhafte Software-Hersteller ist Serato, eine der alteingesessen Lösungen für digitale DJ-Lösungen und besonders in Amerika, aber auch in Europa sehr beliebt unter DJs jeglicher Genres. Ein No-Brainer also für Beatport LINK hier in die Kooperation zu gehen, um ein breites Publikum anzusprechen.

Grundsätzlich funktioniert die Integration des Streaming-Services hier ähnlich wie bei rekordbox. Allerdings muss man den Streaming-Service erst einmal aktivieren. Hierfür geht man unter „Setup -> Library + Display -> Music Streaming“ und setzt den Haken bei „Show Streaming Services“. Anschließend loggt man sich bei Beatport über den Button nebenan ein und kann sofort loslegen.

Die Funktionsweise hier ist quasi identisch zu der bei rekordbox. Links im File-Tree habt ihr euren Beatport-Ordner mit den Playlisten, Genres usw. Um in Beatport Songs zu suchen, müsst ihr auf den Beatport-Ordner gehen und rechts neben dem Suchfeld anschließend den Button mit dem Beatport-Logo drücken.

Das Laden des Songs in das Deck geht ebenfalls recht schnell, gefühlt jedoch etwas länger als bei rekordbox. Ist der Song schließlich im Deck geladen und analysiert, erkennt man quasi keinen Unterschied mehr zu einer MP3, die sich physisch auf dem Rechner befindet.

Hands on: Native Instruments Traktor Pro 3

Nach und nach sind alle großen DJ-Software-Hersteller eine Kooperation mit Beatport LINK eingegangen. Doch waren wirklich alle großen DJ-Softwares vertreten? Bis Anfang Mai 2021 hat man einen Namen in der langen Liste der kompatiblen Software-Lösungen für digitales Auflegen vermisst. Das Berliner Unternehmen Native Instruments mit seiner DJ-Software Traktor Pro 3 ist das neueste Mitglied der Kooperationspartner mit Beatport LINK. Und dabei ist Traktor auch eine der wichtigsten Partner für Beatport, sollte man meinen. Für viele Fans und DJs war es absolut unverständlich, warum gerade diese große DJ-Software, die in der Vergangenheit immer wieder mit Innovationen zum Vorschein trat, noch nicht Teil des zukunftsweisenden Konzepts des Cloud-basierten Auflegens war.

Am 05. Mai 21 war es jedoch soweit. Native Instruments veröffentlichte die BETA-Version zu Traktor 3.5.0. mit der es nun möglich sein soll, Beatport LINK zu integrieren, und genau wie bei den anderen Software-Lösungen, die gesamte Beatport-Bibliothek zum Auflegen zu nutzen.

Die Installation verlief problemlos. Nach dem Öffnen geht man in „Preferences -> Streaming“ und meldet sich dort mit seinen Beatport-Daten an. Ein Beatport LINK Abo ist natürlich auch hier zwingend notwendig.

Nun erscheint im Tree auf der linken Seite das Beatport-Logo. Beim ersten Anmelden kann es etwas dauern, bis Beatport die Playlisten geladen hat. Die enthaltenen Songs hingegen sind sehr schnell sichtbar und können sofort in das entsprechende Deck geladen werden. Der Download dauert etwas und anschließend wird der Tracks recht schnell analysiert, die BPM und der Beatgrid gesetzt. Setzt man sich nun Cue-Punkte, werden auch die gespeichert und stehen beim nächsten Laden des Songs wieder zur Verfügung. Eben alles so, wie man es von seinen Offline-Tracks kennt.

Die Integration in Traktor sieht ähnlich aus wie bei den anderen Softwares

Apropos offline: Der Beatport Locker steht für Traktor erst ab der kommenden, zweiten BETA-Version zur Verfügung. Daher konnten wir dieses Feature zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht testen.

Man muss aber sagen, dass Traktor, obwohl sich die Software-Integration erst im Beta-Stadium befindet, sehr gut und stabil mit Beatport LINK funktioniert. Und ich denke, dass gerade diese Software für Elektro-Enthusiasten ein sehr wichtiger Faktor sein wird, sich evtl. Für Beatport LINK zu entscheiden.