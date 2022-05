Workshop: MIDI-Synchronisation im Tonstudio für Einsteiger

Wie synchronisiert man Geräte per MIDI?

MIDI steht für Musical Instrument Digital Interface und ist seit Jahrzehnten der Standard, wenn es um die Kommunikation mehrerer elektronischer Klangerzeuger, Sequencer, Drumcomputer, DAWs und mehr geht. Daran konnte auch USB und aller Fortschritt nichts ändern. Mittlerweile (oder endlich) gibt es die Spezifikation von MIDI 2.0, die in Zukunft von allen Herstellern umgesetzt werden soll (hoffentlich). Heute geht es jedoch um ein Thema, das ebenso alt wie MIDI ist, nämlich die Synchronisation.

ANZEIGE

Synchronisation, was bedeutet das?

In der Musik bewegen wir uns (in der Regel) in einem Raster aus zum Songtempo relativen Notendauern innerhalb eines Taktes. Die Anzahl an Schlägen (Beats) pro Takt und deren Dauer wird durch die Taktangabe zu Beginn definiert. So definiert zum Beispiel die Angabe 3/4, dass ein Takt drei Viertelschläge umfasst. Die Angabe 6/8 bedeutet, dass ein Takt sechs Schläge besitzt, in diesem Fall entspricht ein Schlag aber einer Achtelnote. Nicht definiert ist bislang, welche exakte Dauer ein Takt besitzt. Dafür benötigen wir eine weitere Angabe, nämlich die der Schläge pro Minute (Beats per Minute/BPM). Mit diesen beiden Angaben ließe sich nun ausrechnen, wie lang zum Beispiel eine Viertelnote in einem 4/4-Takt bei einem Songtempo von 60 BPM ist. 60 Schläge pro Minute bedeuten bei einem 4/4-Takt, dass jeder Schlag eine Viertelnote lang ist und demzufolge jede Viertelnote eine Sekunde lang zu spielen ist. Ein Takt besitzt also eine Länge von vier Sekunden.

Da wir Musiker sind und keine Mathematiker, ist für uns eine solche Information vollkommen irrelevant. Deshalb beschäftigen wir uns in der Musik äußerst selten mit absoluten Tondauern und nur mit relativen Dauern. Erhöhe ich nämlich das Songtempo auf zum Beispiel 120 BPM, ist eine Viertelnote nur noch halb so lang wie bei 60 BPM. Statt eine Stoppuhr zu nutzen, nutzen Musiker ein Metronom, dass zum Beispiel im eingestellten Tempo auf Vierteln „klickt“. Über ein solches Metronom lassen sich prima mehrere Musiker miteinander „synchronisieren“. Sie spielen im Gleichschritt (idealerweise). Bei Orchestern übernimmt die Funktion des Metronoms der Dirigent. Er zeigt nicht nur Einsätze an und wo die berühmte Zählzeit „1“ im Takt ist, sondern gibt auch mit seinem Schlagmuster das Tempo vor, welches er auch variieren kann. Nur so lassen sich um die 60 Musiker überhaupt synchronisieren.

Nun leben wir in einer digitalen Welt und möchten vielleicht auch Maschinen wie Sequencer, Drumcomputer, Effektgeräte, DAWs und vieles mehr miteinander in Einklang bringen, sprich synchronisieren. Mit MIDI ist das sehr einfach, denn hier gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, um Geräte zu synchronisieren.

MIDI Clock, Song Position Pointer, MTC, SMPTE

Eine Möglichkeit der Synchronisation stammt aus der Notwendigkeit, Film und Ton miteinander zu synchronisieren: SMPTE Timecode. SMPTE steht für Society of Motion Picture and Television Engineers, also der Gesellschaft, der wir den SMPTE Timecode verdanken. SMPTE Code, auf den wir hier nicht genauer eingehen, codiert die absolute Zeit im Format HH:MM:SS:FF, also Stunden, Minuten, Sekunden und Frames. Frames ist die Anzahl der Bilder pro Sekunde, also zum Beispiel 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 29,97 fps. Ein solcher Timecode konnte zum Beispiel in Form eines Audiosignals auf einer Bandmaschine aufgezeichnet werden, um zu dieser weitere Geräte zu synchronisieren. Da es sich hier um die codierte absolute Zeitangaben handelt, kann das Band zu jeder beliebigen Zeit gestartet und gestoppt oder zu einem beliebigen Punkt gespult werden, ohne dass angeschlossene Geräte asynchron werden. Sie springen einfach an die entsprechende Stelle.

SMPTE ist entfernt verwandt mit dem jüngeren MIDI Timecode (MTC), der ebenfalls die absolute Zeitangabe als Grundlage nimmt und im Format HH:MM:SS:FF codiert. In der Tat wird in der Regel SMPTE in MTC umgewandelt, wenn zum Beispiel eine DAW zu SMPTE Timecode synchronisiert wird. MTC Zeitstempel werden viermal pro SMPTE Frame gesendet. Früher konnte das unter Umständen für ganz schön viel Datenverkehr auf dem MIDI Bus führen, sodass man tunlichst MTC von anderen MIDI-Daten wie Note On, Note Off oder Continuous Controll (CC) Daten ferngehalten hat. Heutzutage ist das bei den üblichen MIDI over USB Verbindungen kein Problem mehr.

SMPTE und MTC haben gemeinsam, dass Angaben wie die Taktart oder das Songtempo uninteressant sind, weil es sich um absolute Zeitangaben handelt. Was für den Bereich Film oder die Synchronisation zweier Aufnahmesysteme sinnvoll ist, ist für andere Anwendungsbereiche in der Musik eher untauglich. Doch dafür gibt es schließlich die MIDI Clock.

Die MIDI Clock ist im Prinzip ähnlich aufgebaut wie ein Metronom. Nur „klickt“ dieses Metronom 24 mal pro Viertelnote. Man spricht von 24 PPQN (24 pulses per quarter note). Einer Achtelnote würden also 12 PPQN entsprechen und einer Sechszehntel 6 PPQN. Schon anhand der Definition lässt sich ableiten, dass es sich hier um ein vom Songtempo abhängiges Synchronisationssignal handelt. Ein einzelner dieser 24 Pulse pro Viertelnote wird als Clock oder auch MIDI Clock bezeichnet. Bei einem Songtempo von 120 BPM fallen also 120 mal 24 Clocks pro Minute an, also 2880 Clocks. Alle 20833 Mikrosekunden wird also bei einem Tempo von 120 BPM eine neue Clock gesendet, anhand derer Folge alle angeschlossenen Geräte das Tempo bestimmen können.

Soweit so schlecht, denn würde man zum Beispiel zwei Sequencer damit synchronisieren und Sequencer 1 auf dem ersten Schlag des ersten Takts, Sequencer 2 aber auf dem zweiten Schlag des ersten Takts starten lassen, würden beide zwar synchron im gleichen Tempo laufen, aber eben um einen Schlag versetzt. Für bestimmte Anwendungen, die lediglich das Songtempo benötigen (getimte Delays, LFOs usw.), ist also MIDI Clock ausreichend. Nicht aber für Anwendungen, bei denen die Position innerhalb eines Songs wichtig ist (zum Beispiel bei zwei Sequencern). Aus diesem Grund gibt es Song Position Pointer.

ANZEIGE

Beim Song Position Pointer handelt es sich um eine MIDI-Nachricht, die dem angeschlossenen Gerät sagt, bei welchem Schlag (Beat) in Bezug auf den Song-Anfang (MIDI Beat 0) es starten soll. Das macht der Song Position Pointer auf eine Sechszehntel genau (6 PPQN). Gemeinsam mit der MIDI Clock (für das Songtempo) und MIDI Start, MIDI Stop und MIDI Continue Befehlen reicht das aus, um zwei Sequencer miteinander zu synchronisieren. Genauer geht es nur per MTC (siehe oben).

Verkabelung

Um nun zwei Geräte per MIDI miteinander zu synchronisieren, ist es notwendig, einen Master (= dieser übermittelt alle notwendigen Parameter zur Synchronisation) und einen oder mehrere Slaves (= empfängt/empfangen diese Parameter und richten sich danach) zu definieren.

Nach dieser Definition richtet sich auch die Verkabelung, wenn wir es mit MIDI über übliche fünfpolige DIN-Buchsen (MIDI IN/OUT/THRU) zu tun haben: Vom MIDI Out des Masters geht es in den MIDI IN des Slaves. Der Master sendet also ein Synchronisationssignal, welches der Slave dann empfängt und (hoffentlich) im Gleichschritt mit dem Master mitläuft.

Etwas anders funktioniert das, wenn zum Beispiel zwei Software-Produkte auf dem gleichen Computer synchronisiert werden sollen. Nun sind keine physikalischen Kabel erforderlich, sondern die Verbindung geschieht rein virtuell. Auf Macs lässt sich das über das Audio-MIDI-Setup bewerkstelligen, andere Produkte nutzen zum Beispiel ReWire, OSC (Open Sound Control) oder JACK.

Tauschen Geräte Daten per USB MIDI aus, genügt die Verbindung über einen USB Hub und in der jeweiligen Software die Definition der MIDI Ein- und Ausgänge auf dem jeweiligen USB-Port für die Synchronisation.

In allen Fällen ist es aber wichtig, dass ein Master und ein Slave existiert. Eine Synchronisation zwischen zwei Master oder zwei Slaves ist nicht möglich, wohl aber zwischen einem Master und mehreren Slaves.

Auswahl der passenden Synchronisationsmethode

Welche Synchronisationsmethode man nun verwendet, hängt vom Anwendungszweck ab. Möchte man nur ein Delay passend zum Songtempo eines Sequencers oder einer DAW laufen lassen, genügt ein MIDI Clock Signal. Selbst bei Tempo-Änderungen des Sequencers läuft das Delay passend mit. Auch bei der Tempo-Synchronisation von Arpeggiatoren oder LFOs reicht das MIDI Clock Signal aus.

Zwei Sequencer lassen sich ebenfalls per MIDI Clock zueinander synchronisieren. Verzichtet man auf das Spulen oder stellt beide Sequencer immer von Hand auf die gleiche Position innerhalb des Songs, ist das MIDI Clock Signal ausreichend. Soll der Slave Sequencer auch der Song-Position des Masters beim Hin- und Herspringen innerhalb eines Songs folgen, werden zusätzlich Song Position Pointer benötigt.

Bei der Synchronisation zweier DAWs zueinander, bietet sich MTC an. MTC ist wesentlich genauer als MIDI Clock mit Song Position Pointer und außerdem unabhängig vom Songtempo. Nutzt man zudem Controller Hardware zur Steuerung der DAW, lässt sich mit dieser punktgenau im Projekt über ein Jog Wheel oder Tasten zur Laufwerkssteuerung navigieren, wenn man MTC zur Synchronisation einsetzt.

Praxis

In diesem Teil möchte ich einige Vorschläge für den Praxiseinsatz auf der Bühne und im Studio machen. Vielleicht fallen euch noch weitere interessante Anwendungsgebiete ein, dann schreibt sie in die Kommentare.

Studio

Vielleicht verwendet ihr in eurem Studio noch Outboard-Effekte. Viele Effektgeräte von den 1990er Jahren an können MIDI Clock zur Synchronisation der Delays interpretieren. Es bietet sich an, einfach das MIDI Implementation Chart in der Bedienungsanleitung (häufig hinten im Anhang) zu studieren. Hier mal ein Beispiel-Chart des bekannten Lexicon PCM 90:

In der Reihe zu System Real Time: Clock sehen wir in den Spalten zu Transmitted und Recognized den Eintrag „ox“. Dieser bedeutet, dass MIDI Clock Signale auf Wunsch gesendet und empfangen werden können (deshalb „ox“, weil der Nutzer die Funktion ein- und ausschalten kann). Schalten wir den Empfang von MIDI Clock Signalen ein und verkabeln den MIDI IN des Lexicon PCM 90 mit dem MIDI Out eines MIDI Clock Masters (zum Beispiel DAW oder Hardware Sequencer), berechnet das Lexicon PCM 90 aus den Signalen die BPM für die Delay-Zeit.

Ein anderes Beispiel wäre die MIDI Synchronisation von analogen Bandmaschinen zu einer DAW. Nichts geht über Bandsättigung und mit etwas Geduld findet man auch heute noch gut erhaltene gebrauchte Tonbandmaschinen bei Ebay. Manche dieser Maschinen sind direkt mit einem SMPTE zu MTC Modul ausgestattet, sodass ein MIDI-Kabel ausreicht, um aus dem auf Band aufgezeichneten SMPTE-Signal MTC für den Computer zu generieren. Einige Audio Interfaces, wie zum Beispiel das MOTU 8Pre erlauben es, an einem Audio-Eingang anliegenden SMPTE-Timecode zu lesen und in MTC für den Computer umzuwandeln. Auch die Ausgabe eines SMPTE-Signals über einen Ausgang für die Aufnahme auf Band ist damit möglich. Alternativ lassen sich auch Software Tools wie Horae für diesen Zweck mit jedem beliebigen Audio Interface nutzen.

Möchte man zwei Software-Produkte auf demselben Computer miteinander synchronisieren, geht das meistens wie oben erwähnt direkt. Auch hier definiert man einen Master und einen Slave und den MIDI-Port, auf dem der Master senden und der Slave hören soll. Bei Plugins hingegen ist in der Regel überhaupt keine Konfiguration notwendig. Hier reicht ein Mausklick, um zum Beispiel den LFO eines Synth Plug-ins oder die Verzögerungszeit eines Delays passend zum Songtempo zu synchronisieren. Meistens ist der betreffende Button mit „BPM Sync“ oder „Tempo Sync“ beschriftet.

Möchte man Filme oder Filmclips nachvertonen, bietet sich hingegen die Synchronisation per SMPTE/MTC an. DAWs wie Logic hängen sich in der Regel direkt an den in einen Film integrierten Timecode und folgen diesem. So ist es möglich, das Audio-Arrangement stets synchron zum Film zu halten und am Ende die Tonspur direkt in den Film zu „printen“ oder als Datei zu exportieren, die dann in der Post Production wieder synchron in der Videoschnitt-Software angelegt werden kann.

Bühne

Auch auf der Bühne ist es oftmals sinnvoll, das Geschehen zu synchronisieren. Spielen die Musiker zu einem Click, ist es sehr einfach, zum Beispiel einzelne Effekte von den Keyboards oder Gitarren zu einer MIDI Clock zu synchronisieren. So kann zum Beispiel das Eventide H9 Pedal an seinen MIDI Ein- und Ausgängen sowohl MIDI Clock senden als auch empfangen.

Verwendet man zum Beispiel einen Computer mit Ableton Live zum Abfeuern von Backing Tracks oder Samples, kann dieser auch zum Generieren der MIDI Clock genutzt werden. Vom MIDI-Interface des Laptops geht es dann zu den Keyboards, um dort eventuell genutzte Arpeggiatoren zu synchronisieren oder LFOs im Gleichtakt schwingen zu lassen. Von einem zweiten Ausgang aus geht es zum Pedal Board des Gitarristen, um dort Digitaleffekte mit MIDI Input wie dem erwähnten Eventide H9 Pedal das Song-Tempo mitzuteilen, welches dieses dann für Delay, Tremolo oder ähnliche Effekte heranziehen kann. Nicht vergessen sollte man FoH und Licht, denn auch für tempobasierte Effekte am FoH-Platz oder zur Musik synchronisierte Lichteffekte ist MIDI Clock sinnvoll. Zu diesem Zweck sollte man dann allerdings die MIDI-Signale per Ethernet übertragen, da lange MIDI-Leitungen für Probleme sorgen können. Manche Bands setzen zudem auf der Bühne Video- und Textprojektionen mit Software wie ProPresenter ein. Auch hier ist es manchmal sinnvoll, per MTC oder MIDI Clock eine MIDI Synchronisation herzustellen.

Doch auch im Kleinen ist MIDI Clock durchaus sinnvoll. Im Folgenden Video zeigen die Spezialisten von Eventide, wie man mehrere Pedale von Eventide auf dem Pedal Board miteinander per MIDI Clock synchronisiert:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Keyboarder mit mehreren Keyboards profitieren ebenfalls von einer Synchronisation per MIDI Clock, insbesondere dann, wenn es um Layering der Sounds verschiedener Keyboards geht und zum Beispiel die LFOs oder Effekte der Sounds synchron zum Tempo laufen sollen, um den Gesamtmix aller Sounds einheitlicher zu gestalten. Vielleicht läuft von einem Keyboard auch ein Arpeggio, das synchron sein soll oder der integrierte Sequencer einer Workstation feuert kurze Phrasen oder ganze Tracks ab. Die Roland Fantom Workstation kann dabei sogar Clock Signale per MIDI und USB senden und empfangen.

Nicht immer steht ein Computer oder geeignete Hardware als Master für die MIDI Clock zur Verfügung oder es müssen lange Kabelwege überbrückt werden. Abhilfe schaffen einige interessante Tools:

E-RM MIDIclock+

Die E-RM MIDIclock+ erzeugt eine MIDI-Clock und verteilt diese via MIDI. Zwei MIDI-Ausgänge stehen zur Verfügung und das Tempo wird bequem auf der Oberseite per Drehregler eingestellt. Zwei Buttons senden MIDI-Befehle für Play/Pause und Rücksprung/Reset. So gelingt auch die MIDI Synchronisation ganz ohne Computer.

Kenton LNDR Linedriver

Das Problem, MIDI-Signale über große Strecken zu übertragen, lässt sich mit kleinen Zusatztools lösen. Eines dieser Tools ist der Kenton LNDR Linedriver, mit dem es möglich ist, MIDI über Ethernet zu übertragen und somit zum Beispiel eine MIDI Clock von der Bühne aus zum FoH- und Lichtpult zu senden.

MIDI Solutions Beat Indicator

Der Schlagzeuger möchte nicht mit In Ear spielen und doch möchtet ihr mit eurer Band gerne synchron zu einer MIDI Clock sein, um Delays, Arps und Sequenzen zu timen? Kein Problem: Mit dem MIDI Solutions Beat Indicator geht das auch ohne Kopfhörer, denn er zeigt passend zur eingehenden MIDI Clock mittels LED das Tempo an. Die LED blinkt passend zum eingehenden Tempo der MIDI Clock. Ein perfektes kleines Helferlein für die MIDI Synchronisation auf der Bühne.

Boss DB-90 Dr. Beat Metronom

Wer den Click nicht scheut, wird sich über das Boss DB-90 Dr. Beat Metronom freuen, denn dies hat einen MIDI-Eingang, über den es sich zur MIDI Clock eines Sequencers etc. synchronisiert. Dieses Feature besitzen die wenigsten Metronome.

Alesis SR16 Drumcomputer

Günstig, gut und perfekt geeignet, um eine MIDI Clock zu generieren und nebenbei noch Drum Loops abzuspielen ist der Alesis SR16 Drumcomputer. Das schon etwas ältere Gerät erfüllt alle Voraussetzungen, um auf der Bühne mit MIDI Clock zu arbeiten. Der Alesis SR16 arbeitet sowohl als MIDI Clock Master wie auch als Slave. Aufgrund der Einzelausgänge können parallel ein Drum Track wie auch ein Click abgespielt werden, den dann beispielsweise nur der Schlagzeuger hört oder per IEM die gesamte Band. Bis zu 100 Songs speichert der Alesis SR16. Per Fußschalter lassen sich diese starten und stoppen. Setzt man eine kleine MIDI Thru-Box ein, kann das MIDI Clock-Signal des Alesis SR16 Drumcomputers bequem an anderes Equipment wie Keyboards oder das Pedal Board des Gitarristen verteilt werden.

Morningstar MC6

Das Morningstar MC6 Pedal ist eine Schaltzentrale für sämtliches Equipment auf der Bühne. Es lassen sich nicht nur Programmwechsel und Controller senden, sondern auch MIDI Clock Signale, um mehrere Geräte auf der Bühne zum Songtempo zu synchronisieren. So könnte zum Beispiel der Keyboarder mit dem MC6 seine Patches umschalten und für jeden Song passend das Tempo an das Equipment der Mitmusiker als MIDI Clock ausgeben. Durch die einfache Konfiguration per Software wird das Erstellen von Sets zum Kinderspiel.