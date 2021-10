Zoom B6, neuer Multieffekt-Prozessor

Massig Effekte (nicht nur) für Bass

Der japanische Hersteller Zoom stellt mit dem neuen B6 seinen – nach eigenen Aussagen – bislang fortschrittlichsten Multieffekt-Prozessor für Bass vor. Mit vier speziellen DI-Modellen und zahlreichen Multieffekten deckt der Zoom B6 ein großes Einsatzgebiet ab.

Was bietet der neue Zoom B6?

Ein Highlight des neuen Zoom B6 sind die vier Nachbildungen legendärer DI-Boxen, so dass mit dem Multieffekt-Prozessor klanglich viel möglich ist. Zwei Mal Tube, zwei Mal Solid State, folgende Infos gibt es dazu von Zoom:

ANZEIGE

Tube 1: Charakter einer Vakuumröhren-DI mit kräftigen Obertönen und mächtigem Bass

Tube 2: Charakter einer Vakuumröhren-DI mit sauberem Attack und straffem Bass

Solid State 1: Sorgt bei E-Bässen für eine moderate Kompression sowie ein höhenreiches Klangbild, während Einbrüche im Bassbereich vermieden werden, wenn Sie auf einem Kontrabass mit Piezo-Tonabnehmern spielen.

Solid State 2: Charakter einer Transistor-DI mit einem sauberen Klang und dezenter Verzerrung.

Technisch arbeitet Zoom beim B6 mit einer Samplingrate von 88,2 kHz und bietet damit ein deutlich größeres Frequenzspektrum als vergleichbare Mitbewerber. Inwiefern das wirklich Auswirkungen auf den Klang hat, werden wir sicherlich bald in einem Test herausfinden können.

Auch wenn der B6 natürlich vornehmlich für Bassinstrumente ausgelegt ist, kann man sich durchaus vorstellen, ihn auch in Kombination mit Synthesizern einzusetzen. Praktischerweise bietet er hierfür zwei separate Eingänge, die über eine A/B-Umschaltung erlauben, zwischen zwei unterschiedlichen Instrumenten/Quellen umzuschalten. Bei beiden Eingängen lässt sich die Impedanz von 1 auf 10 Megaohm umschalten.

Hier das offizielle Video zum Zoom B6:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

An neuen Preamp- und Effekt-Modellen mit an Bord sind:

Clear Drive

Dieses originale ZOOM Clear-DRV-Preamp nutzt einen Linear-Phase-Filter im Distortion-Pfad. Dadurch werden Phaseninterferenzen in trockenen Mischungen minimiert und eine saubere Übersteuerung erzielt.

Super Low Preamp

Ein originaler Preamp von ZOOM für Tiefbass. SpLoPre nutzt einen Bass-Enhancer, der den Tiefbassbereich jeder Note nach dem akustischen Prinzip der Residualtöne hervorhebt. Mit Hilfe eines Lo-EQs und eines negativen Oktav-Sounds werden dadurch maximale Tiefbassanteile erzeugt.

Djent Preamp

Ein originaler ZOOM-Preamp, der sich speziell für Djent-Sounds empfiehlt. Dieser Preamp kombiniert ein unverzerrtes Low-End mit einem stark verzerrten High-End und erzielt so selbst mit einem 5-saitigen Bass eine höhenreiche, intensive Distortion.

1073 Preamp

Ein fetter, warmer Sound eines klassischen Mikrofonvorverstärkers mit Übersteuerungen des Übertragers.

Solid Preamp

Der nach dem Transistorvorverstärker eines Mischpults modellierte SolidPre erzeugt kräftige Obertöne, wobei extreme Tiefbässe zurückgenommen werden.

Bass Analog Octave

Der originale Octaver von ZOOM nutzt einen Algorithmus, der auf dem Funktionsprinzip analoger Octaver basiert.

Bass Standard Synth

Der originale Bass-Synthesizer-Sound von ZOOM mit einstellbaren Filtern.

Bass Synth Talk

Dieser Effekt erzeugt einen Synthesizer-Sound, der einem Talking Modulator ähnelt.

Die Bedienung des Multieffekt-Prozessors erfolgt vornehmlich über den 4,3 Zoll Farb-Touchscreen, über den u. a. Effekte per Drag & Drop verschoben und neu angeordnet werden können, so dass in Sekundenschnelle die Effektkette umgebaut werden kann.

Auch ein Looper und eine Rhythmus-Sektion (68 Rhythmus-Patterns mit unterschiedlichen Stilen, Tempi und Taktmaßen) sind an Bord. Loops und Aufnahmen bis zu einer Länge von zwei Stunden können direkt auf einer SD/SDXC-Karte aufgezeichnet werden.

Die wichtigsten Features Zoom B6 im Überblick

4,3″ Farb-Touchscreen

2 Eingänge mit variabler Impedanz

Integrierter A/B Umschalter zum nahtlosen Wechsel zw. 2 Bässen

6 Effekte + 1 Verstärker-Emulation gleichzeitig

DI-Ausgang mit Auswahl aus 2 Transistor / 2 Röhren DI-Boxden

Laden eigener IRs

68 integrierte Rhythmus-Patterns

Infinite Looping. Bis zu 256 Loops. Max Loop-Länge 2 h ( mit SD Karte )

Guitar Lab Editor Software & Handy Guitar Lab App

2-In/2-Out USB-Audiointerface

Die ersten Zoom B6 sollen im vierten Quartal 2021 ausgeliefert werden. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Zoom 534,31 Euro an.