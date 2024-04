70 Jahre Thomann: Die STAGE April-Deals sind da!

Alle STAGE April-Deals im Überblick mit Empfehlungen der Redaktion

Nein, das ist kein April-Scherz! Die STAGE April-Deals zum 70-jährigen Jubiläum von Thomann haben es in sich. Hier kommen für euch die vielen tollen Angebote aus dem STAGE-Bereich, wie immer versehen mit meiner persönlichen Meinung zu vielen Deals. Eiersuche war gestern, Oster-Shopping ist heute. Viel Spaß beim Stöbern.

70th Anniversary Flash Sale STAGE

Achtung, diese Deals gelten nur vom 01.04. bis zum 10.04!

Stairville Show Bar TriLED 18x3W RGB WH

Tolle LED-Show Bar für die Beleuchtung von Flächen oder vertikal montiert auch als Bühneneffekt. Die weiße Ausführung, die hier im Angebot ist, eignet sich perfekt für die Festinstallation. Preislich ein tolles Angebot.

Ape Labs ApeLight mini V2 (B) TP 8 FC C

LED Scheinwerfer Tour Pack mit acht ApeLight mini V2 LED Akku-Strahlern. Aufbau ohne Stromkabel oder DMX-Kabel, steuerbar per Fernbedienung, Smartphone App, wireless DMX, Smarthome KNX. Inklusive Flightcase. Die Ersparnis beträgt 101€ gegenüber dem regulären Verkaufspreis.

Ignition 2bright Par 7 IP

Outdoor HEX-LED Scheinwerfer mit 6in1 LED und lüfterlosem Betrieb für den Außenbereich und für TV und Theater, da flackerfrei dank PWM von 3000 Hz. Multifunktioneller Standbügel für stehende und hängende Montage mit Quick-Mount für Omega-Bracket. Hohe Lichtausbeute dank starker Lichtquelle: 7x 12 Watt 6in1 RGBWA UV LED.

Cameo ROOT Par 6

Toller 6x 12 W Hexa-Color PAR Scheinwerfer, der zu diesem Preis ein Tipp für preisbewusste Anwender ist.

Ignition Wolfram 500

Professioneller 12×40 W Wash Moving Head mit schlankem Design für flächige Ausleuchtung und Beam-Effekte. Pixelsteuerung, 31 weiße Effekt-LEDs, warm-weißes Licht sind weitere Ausstattungsmerkmale. Die Preisersparnis beträgt 188€.

Sennheiser XSW IEM A-Band + IE100Pro Set

Tolles In Ear Funk-Set mit Sennheiser IE100Pro IEM-Hörern. Interessant für all diejenigen, die noch keine IEM-Hörer besitzen und den Einstieg ins In Ear Monitoring wagen wollen. Ein guter Preistipp, denn du sparst nicht nur deutlich gegenüber dem eigentlichen Set-Preis, sondern auch gegenüber dem Preis eines Sennheiser XSW IEM A-Band Systems ohne die IE100Pro Ohrhörer. Diese bekommst du im Prinzip geschenkt.

ANT START 16 HDM MIC SET 823-832

Günstiges Funkmikrofon-Set für Einsteiger mit einem dynamischen Mikrofon. Gefunkt wird im kostenlosen Frequenzbereich von 823-832 MHz.

Fun Generation CL 105 A

Kleine Fullrange-Box, die besonders als persönlicher Monitor für Keyboarder eine gute Figur macht oder auch als kleinere Beschallungslösung in kleinen Räumen, zum Beispiel einem Klassenraum. Die Box besitzt einen Mikrofoneingang Bluetooth und einen USB-Player. Die Leistung aus der Class D Endstufe beträgt 50W RMS.

Affiliate Links Fun Generation CL 105 A Kundenbewertung: (108) 59,00€ bei

Behringer DR112DSP

Aktive Fullrange PA-Box mit 1200 Watt (Peak) Leistung. DSP-Funktionen, 2-Kanal-Mischpult, Bluetooth 4.2 und 134 dB SPL Schalldruckpegel sind weitere Kennzeichen der Aktivbox aus dem Hause Behringer. Die Box kann auch als Monitorbox aufgestellt werden. Das Thomann-Angebot enthält einen einen Roadworx Lautsprecherständer im Wert von EUR 35,00.

the t.mix xmix 1202 USB

Gutes Kleinmischpult mit folgenden Eckdaten:

6 XLR Mikrofoneingänge / Line-Eingänge

48 V Phantomspeisung

3-Band Klangregelung und Balance

2 Stereo Eingänge

Masterausgang über 2x XLR und 2x 6,3mm Klinke

CTRL. Room Output

zusätzlicher Eingang über Cinch (2Track in/out)

separat regelbarer Kopfhörerausgang

USB für USB-Playback

1 Aux-Ausgang

Das Mischpult ist für kleinere Beschallungslösungen gut geeignet. Leider fehlt ein integrierter Halleffekt. Auch als Keyboard-Submixer oder Personal In Ear Mixer macht das the t.mix xmix 1202 USB eine gute Figur.

Soundcraft Ui12

Tolles kleines Digitalpult im Stagebox-Format. Fernsteuerbar über eine Vielzahl von Endgeräten vom Tablet bis zum Laptop ist das Soundcraft Ui12 vielfältig auf der Bühne einsetzbar. Zum Thomann-Jubiläum gibt es die passende Tasche von Soundcraft im Wert von 49€ kostenlos dazu.

Soundcraft Ui16

Darf es etwas mehr sein? Auch der größere Bruder Soundcraft Ui16 wird mit einer kostenlosen Tasche im Wert von 59€ zum Jubiläum angeboten.

Yamaha Stagepas 400BT

Tolles Mini-PA System mit Bluetooth-Funktion und 8-Kanal Powermixer. Die zwei passiven Boxen liefern zusammen mit dem Powermixer eine Leistung von 150 Watt RMS/400 Watt Peak und haben einen guten Klang. Für den Transport lassen sich der Powermixer und die Lautsprecherkabel in den Boxen verstauen. Ein 2-Band-EQ, Bluetooth Audio Streaming, SPX Effektgerät, Feedback-Unterdrückung und Phantomspeisung für die Kanäle 1 und 2 runden die Ausstattung ab. Im Rahmen der Flash Sale-Aktion gibt es bis zum 10.04.2024 zwei Roadworx Lautsprecherständer und eine Thomann Staubschutzhülle im Wert von EUR 122,00 beim Kauf dieses Produkts kostenlos dazu.

Dauerhafte STAGE April-Deals

Sennheiser XSW 1-908 A-Band Brass Set

Das Sennheiser XSW 1-908 Brass Set ist eine Kombination aus einer Sennheiser XSW 1 Funkstrecke im A-Band (548-572 MHz) und dem E908T Kondensator Schwanenhals Bläsermikrofon mit Nierencharakteristik und 147 dB Grenzschalldruckpegel. Somit ist das Kombipaket sehr gut für die Abnahme von Blechbläsern wie Trompete oder Posaune gewappnet. Tipp: Natürlich lassen sich auch andere Mikrofone oder Instrumente an das Bodypack anschließen. Passende Kabel (z. B. das Sennheiser CI1) dazu gibt es im Thomann Shop. Eine satte Ersparnis von 157€ zur UVP macht dieses Angebot zu einem echten Must-have für alle Blechbläser, die auf der Bühne weder vor einem Mikrofonstativ stehen möchten noch ein Mikrofonkabel hinter sich herziehen.

Electro Voice ZLX 12P

Im Preis gesenkt wurde auch die Electro Voice ZLX 12P, eine aktive Multifunktionsbox mit 12″ Woofer und 1,5″ Kompressionstreiber. 1000 W Peak und 250 W Dauerleistung verspricht die EV ZLX 12P. Ihr spart 45€. Achtung: Es handelt sich hier um ein Auslaufmodell. Die zweite Generation der EV ZLX 12P G2 ist bereits erhältlich, aber deutlich teurer. Wer kein integriertes digitales Mischpult oder FRFR für Kemper & Co benötigt, bekommt dennoch mit der EV ZLX 12P einen sehr guten aktiven Lautsprecher.

Alto TS 310

Sehr guter schnörkelloser Aktiv-Lautsprecher mit 10″ / 1,5″ Lautsprecherbestückung und 1.000 W RMS / 2.000 W Peak Leistung. Zwei Eingänge mit eigenen Volume-Reglern und Combo-Buchsen (XLR/Klinke) runden die Ausstattung ab.

Alto TS 315

Der größere Bruder vom Alto TS 310, allerdings mit 15″ Woofer und ansonsten identischer Ausstattung.

Dynacord Powermate 1000-3 70th Edition

Dass Dynacord die besten Powermixer baut, weiß jeder, der länger in der Beschallungsbranche tätig ist. Das exklusiv bei Thomann erhältliche Modell umfasst folgende Features:

Thomann 70th Anniversary Modell als exklusive Black-Edition

Leistung: 2x 1000 W/4 Ohm RMS, 2x 600 W / 8 Ohm, 2x 1350 W / 2,7 Ohm

6 Mic/Line XLR in mit 3 Band-EQ mit para. Mid

4 Mic-/Stereo-Line Kombi-Eingänge mit 3 Band-EQ

2 x 24 bit Stereo-Effectprozessor mit Festpresets und editierbaren und speicherbaren Userpresets

2x FX/AUX für internes Effektgerät

2x Aux pre/post schaltbar

2x Monitor Aux (pre)

Mute pro Kanal

schaltbarer 80 Hz Low Cut

schaltbarer Voice Filter pro XLR Input

Feedback-Filter für Mon 1-2

neuer 11-Band-Summen-EQ

B-Master Ausgang für Recoding oder Mono-Subwoofer etc.

USB Schnittstelle für Musikeinspielung oder Ausgang für Recording-Einsätze (bis zu 4 Spuren gleichzeitig)

integrierte Midi-Schnittstelle in/out

Geschenkt zu diesem Produkt 1x Thon Mixer Case Powermate 1000-3

Meinung: Powermixer sind insbesondere für Tanz-Bands, die bei Veranstaltungen schnell auf- und abbauen müssen/wollen und sich selbst mischen, eine gute Alternative zu einer aktiven PA mit gesondertem Mischpult. Die gute Ausstattung und die hohe Qualität des Dynacord Powermate 1000-3 rechtfertigen den zugegebenermaßen sehr hohen Preis, auch wenn in dieser Preisklasse und darunter durchaus leistungsfähige Digitalpulte zu haben sind. Hier sollte zwischen Funktionalität und Einfachheit der Bedienung abgewogen werden. Kombiniert mit guten passiven Lautsprechern sorgt der Dynacord Powermate 1000-3 für einen exzellenten Klang.

Alto ZMX 862

Kleiner und kompakter 6-Kanalmischer von Alto:

8 Eingänge

2 MIC Eingänge mit vergoldeten XLR und symmetrischen Line Eingängen

2 Stereo Eingänge mit symmetrischen TRS Klinkeneingängen

extrem hohe Aussteuerungsreserve bietet extra viel Dynamik

3-Band EQ auf jedem Kanal

2 AUX Sends Pre-Channel für externe Effekte und Monitoring

Main Output

Control Room und Kopfhörerausgänge

Preistipp: Bei diesem Preis kann man nichts falsch machen. Ideal auch als Ergänzung zu Aktivlautsprechern ohne integriertes Mischpult, z. B. für Hochzeitssänger, die oft in Kirchen unterwegs sind und deshalb auf Hall etc. verzichten können.

AKG K-182 Kopfhörer

Nicht nur im Studio macht der AKG K-182 Kopfhörer eine gute Figur, sondern aufgrund seiner geschlossenen Bauweise und hohen Außenschallisolierung auch am FoH-Platz zur Signalkontrolle. Aufgrund der Ersparnis im Vergleich zur UVP ein Preistipp.

Hier gibt es alle aktuellen Deals im Überblick bei Thomann: https://www.thomann.de/de/social_70th-anniversary.html