After Later Audio MIC, Mutable Instruments Classics – Eurorack-Module

Replikas von Marbles, Rings & Clouds

Anfang des Jahres wurde bekannt gegeben, dass Mutable Instruments die Geschäftstätigkeit einstellen wird. Ein großer Aufschrei ging durch die Eurorack-Szene, denn die von Émilie Gillet entwickelten Module sind ebenso beliebt, wie sie kreativ sind. Nun kündigt der amerikanische Hersteller After Later Audio an, mit der MIC-Serie (Mutable Instruments Classics) einige Replikas der MI-Module herauszubringen.

Zunächst sind drei Module angekündigt: Dice, Resonate und Cumulus. Die technischen Spezifikationen sowie Bedienelemente, Anschlüsse und Aufbau sind mit den Vorbildern identisch. Nur die graphische Gestaltung der Panele ist nicht ganz so nüchtern ausgefallen, wie es bei Mutable Instruments war.

Dice entspricht dem Random Sampler Marbles. Dieses Modul generiert zufällige Gate- und CV-Signale, die zur vielfältigen Steuerung von Parametern eingesetzt werden können, wie zum Beispiel zur Synchronisiation mit externen Clock-Signalen, Erzeugung von unvorhersehbaren Varianten bei generativem Material, Quantisierung von Steuerspannungen oder der Einstreuung von Zufällen bei klassischen Sequenzen.

Dice hat eine Breite von 18 TE. Der Preis beträgt 274,- US-Dollar.

Das Modul Resonate hat den Physical-Modelling-Resonator Rings zum Vorbild. Resonate ist kein komplettes PM-Instrument, sondern fokussiert sich rein auf den Resonator, der mit externen Signalen wie Impulsen, Klicks oder granularen Geräuschen angeregt wird. Es werden drei unterschiedliche Modelle emuliert: Strings, Membran und Tube. Das Strings-Modell kann auch in einem quasi-polyphonen Modus gespielt werden, bei dem die zuvor gespielten Noten nicht durch die nachfolgenden nicht abgeschnitten werden.

Resonate hat eine Breite von 14 TE. Der Preis beträgt 199,- US-Dollar.

Bei dem Namen Cumulus ist es klar, das dieses Modul den Granular Audio Prozessor Clouds (Vorgänger von Beads) wiederbelebt. Hiermit kann Audiomaterial in Echtzeit bearbeitet und in „Klangwolken“ verändert werden. Die per Zufall oder Trigger gesetzten Grains lassen sich in Größe, Pitch und Hüllkurve verändern und modulieren. Mit dem integrieren Allpass Diffuser und dem Reverbrator wird der Klang weiter angereichert.

Cumulus hat eine Breite von 18 TE. Der Preis beträgt 199,- US-Dollar.

Die After Later Audio MIC-Serie mit Dice, Resonate und Cumulus soll noch im vierten Quartal 2022 erhältlich sein. Ob weitere Module nach dem Vorbild von Mutable Instruments später auch noch aufgelegt werden sollen, wurde seitens ALA noch nicht mitgeteilt.