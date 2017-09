Home-Studio 04: DSL-man, Matthias H., Reiner, Gammalicht, TheRat, ThierryLanger

Und weiter geht’s mit den Ergebnissen aus unserem „T-Shirt gegen Studiobild Deal“. Dieses Mal präsentieren wir die Studios von Patrick, tschosi95web-de, reiner, MarDuc, TheRat und thierrylanger. Los geht’s:

Musikrichtung:

Techno

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Roland JD-800

Musikstatus:

Hobby

Musikrichtung:

Electronic, Darkwave, Nu-Metal, Funk

Homepage:

http://www.the-final-impact.de/

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Von meinem Kawai SX 240 und meinem Korg Volca Beats (war mir schon oft sehr nützlich ^^). Von meinem Korg EMX 1 und von meinen Orgeln (Farfisa Professional 110 und Tiger Eco)

Persönliches Statement:

Mein Name ist Matthias, ich bin hauptsächlich in der Band „The Final Impact“ aus Passau am musizieren, habe aber auch noch das Nebenprojekt „Heavy Bleak“. Mit The Final Impact mache ich Metal und Nu-Metal, kümmere mich dabei um Pre-Recordings, Leittracks und alles was mit Synthesizern und Bass zu tun hat. Mit Heavy Bleak mache ich Musik in Richtung Electronic Darkwave, Gesaffelstein, Aphex Twin, etc. Alles was eben Dark und Experimentell ist :-) Dabei erledige ich das Komponieren, Mixen, Mastern etc.

Wenn dann noch Zeit für anderweitiges Musizieren bleibt, jamme ich gerne mit einem Kumpel in unserem Proberaum, dabei driftet die Musik eher in Richtung Jazz, Funk und alles was groovt (dafür auch die Orgeln in Bild 3).

Musik ist mein Täglich Brot und es vergeht kein Tag an dem ich nicht irgendwas mit Musik mache oder in irgend einer Weiße mit Musik zu tun habe.

Falls Ihr Rechtschreibefehler findet, dürft Ihr diese gerne behalten :-)

Musikstatus:

Hobby

Musikrichtung:

Alles was tönt.

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Meinem Kopf.