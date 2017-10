Home-Studio 12: tech.koma, renne, babsi per du,trance-ference, stephan, lewis

Auch im Oktober versorgen wir euch weiter fleißig mit neuen Home-Studio-Storys. Heute starten wir zusammen mit tech.koma, renne, babsi per du, trance-ference, stephan und lewis in den neuen Monat. Viel Spaß!

Hobby

EBM / Synthwave / Synthpop

Meiner Moog Mother-32 :-)

Ich bin nicht so der Producing-Typ. Ich setze mich lieber stundenlang an meine Synthies und schraube an Patches rum… :)

Hobby

Elektrorock

youtu.be/prWVe-3Xpm0

Alles, besonders Quasimidi Geräte, Z1, AN1x

Da ich seit 1997 Keys-Abonnent bin und der Platz gut gefüllt ist.. siehe Bild, kam ich vor Monaten (leider erst) auf Eure Seite. Diese ist nun favorisiert. Es macht viel Spaß, immerwieder, bei euch zu lesen und die Archive zu erkunden. Und noch ein Fan mehr!

Semi-Professionell

New Wave

http://nachtanalyse.bandcamp.com/releases

Roland Juno 60

Korg Polysix

Fender Rhodes

Roland TR 808

Gretsch Electromatic

Roland Jazz Chorus

Roland Space Echo 201

Female Synth Pop

