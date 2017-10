Home-Studio 13: mik93, timedeveloper, amazkra, joe, marsi, twstws

Ich finde die Einblicke immer wieder hochspannend, zumal das Studio ja wohl jedes Musikers Heiligtum ist. Danke an Amazona und alle Mitmacher! Mich erstaunt hier oft die Menge an Equipment die ihr alle so habt. Ich habe vielleicht 2 Hand voll Zeugs, alt und neu und ich finde mich oft in der Situation wieder, dass ich denke, ich kenne jedes Teil nur zur Hälfte also hab ich zuviel.