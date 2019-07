Alesis Strike 12 Amp – PA-Power nicht nur für E-Drumset

Aktiver Lautsprecher von Alesis

Der Hersteller Alesis hat heute einen aktiven Lautsprecher namens Alesis Strike 12 vorgestellt. Eigentlich ist dieser für den Einsatz mit E-Drumsets konzipiert, könnte aber – einen entsprechenden Klang vorausgesetzt – auch anderweitig zum Einsatz kommen. Egal ob als Monitor auf der Bühne oder für den Proberaum zu Hause, der Strike 12 Amp soll stets gute Dienste verrichten

Features des Alesis Strike 12 Amp

Der Name des aktiven Lautsprechers kommt natürlich nicht von ungefähr. Das Wort Strike kam bereits beim Oberklasse-Drumset des Herstellers zum Einsatz, entsprechend möchte Alesis auch seinen Amp in dieser Klasse positionieren.

Der Speaker besteht aus einem 12 Zoll Woofer und einem 1 Zoll messenden Hochtöner. Der Computer-optimierte Waveguide soll für akuraten Sound sorgen.

Hinsichtlich der Anschlüsse bietet des Strike 12 Amp zwei XLR/TRS-Kombobuchsen mit individueller Lautstärkeregelung. Zusätzlich bietet der Lautsprecher einen speziellen Equalizer-Switch, der den Sound an die Bedürfnisse des Drummers anpassen können soll.

Der Alesis Strike 12 Amp lässt sich sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position nutzen, lässt sich dank dem auf der Unterseite befindlichen Gewinde auch auf Stativ montieren. Hier die Fakten des Strike 12 in der englischen Übersicht:

Features:

• 2000 watts of peak power delivers clarity, punch and more than enough headroom for any

performance or practice space

• Specially-voiced 12-inch woofer and high frequency compression driver deliver your drum

sounds with precise, full response across the entire frequency range without any artificial

coloration

• (2) XLR/TRS 1/4-inch combo inputs with independent volume controls and clip indicator

• XLR output to link another Strike Amp 12 or send your performance to another input device

• Lightweight and flexible tilt-back cabinet design that can also be pole-mounted

• Contour EQ switch to control your sound

• Ground-Lift switch eliminates unwanted noise

Der Alesis Strike 12 Amp soll noch in diesem Sommer auf den Markt kommen. Der voraussichtliche US-Dollar Preis wird 299,- USD betragen. Euro-Preise hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben.