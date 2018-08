Test: Alesis Samplepad 4, E-Drum Pad

Kleines Stück vom Samplepad-Kuchen

Seit zweieinhalb Jahren hat Alesis nun dieses Budget Samplepad unverändert im Programm. Es ist nicht nur als Ergänzung für Real-Drums interessant, sondern auch im Homerecording-Studio für „Nicht-Drummer“ könnte es mehr Leben in quantisierte Drumloops bringen. Für aktuell 149,- Euro vielleicht auch für Junior-Produzenten Grund genug, sich mit diesem Test nochmals zu beschäftigen:

Durch die Verbindung von Sampler und Multiflächen-E-Drum Pad in einem Gerät hatte der Hersteller Roland mit dem alten E-Drum Pad SPD-S vor etwa zehn Jahren ein neues Segment eröffnet. Was damals in seiner praktischen Verwendbarkeit noch sehr limitiert war, ist zum Glück inzwischen weit gereift. Den direkten Nachfolger und ein Konkurrenzprodukt von Yamaha hatte ich schon für AMAZONA.de auf dem Tisch und war insgesamt sehr angetan, siehe Roland SPD-SX Test und Yamaha Multi 12. Auch der Hersteller Alesis ist seit längerer Zeit in diesem Bereich tätig und wir hatten das neue Alesis Samplepad 4 zum Test.

Der Markt der elektronischen Percussion ist hart umkämpft und Alesis ist dort u.a. mit vielen elektronischen Drumsets vertreten. Heute liegt nun eine kleine Schachtel mit Alesis’ kleinem „Vierflächler“ vor mir. Die Größe ist schon mal aufsehenerregend anders und ein Blick auf die Geräterückseite zeigt mir einen zusätzlichen Stereo-Trigger-Eingang. Das reicht mir, um mich neugierig zu machen, ob Bedienbarkeit und Bespielbarkeit sich ähnlich ansprechend zeigen.

Auspacken und erste Eindrücke

Das Teil ist klein und relativ leicht dazu. Aufgrund des vorhandenen Stereo-Trigger-Eingangs fällt mir sofort der Vergleich zu Rolands TM-2 ein, der zwar über zwei Stereo-Trigger verfügt, aber dafür keine Spielflächen besitzt.

Die Spielflächen des Alesis Samplepad 4 sind durch blaue Lichtstreifen umrandet. Beim Anschlagen leuchten sie kurz etwas heller auf. Solide Gummifüße versprechen gute Spielbarkeit auf glatten Stellflächen und die Standard-Bohrungen im Boden lassen eine Befestigung im Drum-Setup mit Standard-Adaptern zu.

Erster negativer Eindruck: Der Powertaster auf der Rückseite und die beiden Volume-Regler an der Vorderseite wirken fragil und stehen deutlich aus dem Gehäuse hervor. Für Transport und hektischen Aufbau wäre es sicher praktischer, diese Teile flach zu gestalten oder im Gehäuse zu versenken.

Alle Bedienelemente verrichten zuverlässig ihren Dienst, die Pfeiltaster sind allerdings sehr weich und haben keinen fühlbaren Druckpunkt. Noch etwas fällt mir auf: Die Klinkenbuchsen wirken etwas schwach und halten den Stecker nicht besonders fest und die Kopfhörerbuchse hätte ich lieber auf der dem Spieler zugewandten Seite gesehen. Denn so ist immer ein langes Kabel notwendig, bzw. dieses hängt mir ständig im Weg herum. Und eine Zugentlastung für das Netzkabel wäre auch wünschenswert gewesen.

Ausprobieren, anspielen und Detailkritik

10 Kits sind bereits vorprogrammiert und mit eingelegter SD-Karte sind insgesamt 99 Setups möglich. Die 25 werkseigenen Soundbeigaben sind nicht überwältigend, aber passend zusammengestellt und machen den Einstieg leicht. Es gibt Bassdrums, Snaredrums und Percussionsounds, sowohl aus der elektronischen als auch der analogen Ecke. Die 10 User-Kits haben keine Layer und sind jeweils in Kicks/Snares oder Percussion unterteilt. Für den Preis ist die Klangqualität durchaus ok, richtig Freude kommt aber erst mit eigenen Sounds auf.

Die Bedienung über das kleine, blaue Display und die vier Pfeiltasten braucht kurze Gewöhnung, dann findet man sich zurecht. Für die Pad- und Soundeinstellungen “scrollt” man einfach immer weiter nach unten, bis man oben wieder ankommt – simpel.

Alle Sounds – auch die eigenen, die über SD-Karte dem Gerät zugeführt werden – können in den für elektronische Percussion bekannten Parametern wie Tonhöhe (Achtung: Geschwindigkeit des Samples wird mit verändert!), Empfindlichkeit (Threshold), Pegel, Pan und MIDI-Note bearbeitet und zugeordnet werden. Ein eingebautes Hallgerät gibt es auch, von dem ich keine Klangwunder erwartete oder hörte, das aber für den Live-Einsatz ausreichen wird.

Auch bei Alesis fehlt natürlich nicht die Pad-Sektion mit Wahlmöglichkeiten zwischen polyphonem und monophonem Verhalten, Tap-Funktion und gar einer Loop-Funktion, um das zugeordnete Sample automatisch immer wieder von vorne spielen zu lassen. Auch das dynamische “Layern” von zwei Samples pro Pad ist möglich.

Ein Click ist auch eingebaut und einem Pad für Start/Stop zuweisbar. Allerdings ist dieser selbst mit dem lautesten Sound (“Sticks”) immer noch wesentlich leiser als die gespielten Samples auf den Pads – hier muss man selber zusehen, dass man die “Level”-Einstellungen der verwendeten Samples dementsprechend anpasst. Ansonsten finde ich die Metronom-Option eine sehr gute Idee, vielleicht kommt ja mit einem Firmware-Update auch ein Lautstärke-Update.

Diese und andere Systemeinstellungen findet man im Optionsmenü. Ebenso die MIDI-Einstellungen sowie die Funktion zum direkten Laden von Samples über USB und die Backup/Copy-Funktionen. Erfreulicherweise kann das Samplepad 4 sogar MIDI-Clock senden.

Bezüglich der zu verwendenden eigenen Sounds muss man sich allerdings doch ein paar Einschränkungen gefallen lassen, die allerdings für mein Empfinden völlig im Rahmen liegen.

So sind Samples mit maximal 48 kHz zugelassen, diese allerdings dann unkomprimiert als WAV (AIF wird nicht erkannt). Die Speicherkarte mit maximal 32 GB muss vor Benutzung im “FAT”-System auf einem PC formatiert werden, was einige Zeichen bei der Benennung eigener Samples unzulässig macht und die Namen der Samples laut Handbuch auf acht Stellen begrenzt. Angezeigt werden dann aber doch neun Stellen und Sonderzeichen im Namen, stören nicht beim Laden des Samples. Danke Alesis.

Man muss mit 14 MB pro “Kit” auskommen – das kann bei bis zu zwölf Samples pro Kit (2x Trigger, 4 Pads und jeweils bis zu zwei Layer) schon mal knapp werden. Und das Laden dauert bei etwas längeren Samples (z. B. Loops) so lange, dass man vermuten kann, dass intern eventuell doch mit einem komprimierten Klangformat gearbeitet wird.