Andrew Fletcher von Depeche Mode ist verstorben

Depeche Mode Fans trauern: Andrew Fletcher ist verstorben

Das Depeche Mode Gründungsmitglied Andrew Fletcher ist im Alter von 60 Jahren am 26.05.2022 verstorben. Das ist ein harter Schlag für alle Depeche Mode Fans. Möge er in Frieden ruhen.

Depeche Mode legte in ihrer Karriere einen weiten Weg zurück. Sie fingen als Teenie Band an und entwickelten sich mit den Jahren in eine ernsthafte Electro-Pop-Band. Sie erschufen viele sensationelle Alben, sei es Music For The Masses, Exciter und das von allen anerkannte zeitlose Meisterwerk Violator.

Die Band ist bis heute in erster Linie von den beiden Frontmännern Martin Gore und Dave Gahan bestimmt. Sie sind diejenigen, welche die Band nach außen vertreten und machten im Laufe der Jahre durch ihr nicht immer einfaches Verhältnis und geniale Zusammenarbeit auf sich aufmerksam.

Mit ihrem extravaganten Auftreten präsentierten die beiden schillernden Figuren Depeche Mode als erstklassige Entertainer auf der Bühne. Der absolute Frontmann Dave Gahan muss während der Konzerte für ein paar Songs die Bühne Martin Gore überlassen, damit er alleine im Mittelpunkt stehen kann.

Da könnte man vergessen, dass Depeche Mode die letzten 25 Jahre ein Trio und kein Duo waren. Andrew Fletcher war immer der Stille in der Band, der im Hintergrund die Tasten bediente und offensichtlich nie das Bedürfnis hatte sich in den Vordergrund zu spielen.

Andrew Fletcher bei der Arbeit

Er war von seinen Fähigkeiten als Keyboarder nie sonderlich überzeugt und bezeichnete sich selbst gerne als Tastendrücker und Knöpfchendreher mit beschränkten Fähigkeiten. Dabei ist er ein äußerst wichtiges Mitglied von Depeche Mode, weil er eines der Gründungsmitglieder ist und somit von Anfang an die Band begleitete.

Andrew Fletcher war als Jugendlicher Mitglied bei der christlichen Jugendorganisation Boys‘ Brigade, in der er Vince Clark kennenlernte. Mit ihm gründete er die Band „No Romance in China“. Da aus diesem Projekt nichts wurde, gründete Vince Clark mit Martin Gore die Band „French Look“ bei der Andrew Fletcher Mitglied wurde. Bald löste Dave Gahan Vince Clark an den Vocals ab und die Band benannte sich nach dem französischen Modemagazin Depeche Mode.

Wie die Legende besagt konzentrieren sich Depeche Mode Anfang der 1980er-Jahre auf Synthesizer und lernten die Produzentenlegende und Gründer des Lable Mute, Daniel Miller kennen. Im Februar 1981 erschien die erste Single von Depeche Mode mit dem Titel „Dreaming Of Me“. Der Rest ist Geschichte. Vince Clark verlies nach dem ersten Album Speak & Spell und dem Hit „I Just Can’t Get Enough“ Depeche Mode.

Alan Wilder stoß zur Band dazu und Depeche Mode bauten mit allen Wendung und Höhepunkte ihre Karriere als internationale Superstars auf. Leider führte ein Konflikt zwischen Alan Wilder und Andrew Fletcher zum Ausstieg von Alan Wilder bei Depeche Mode. Auf der anderen Seite vermittelte Andrew Fletcher bei der Aufnahme zu dem Album „Playing The Angle“ zwischen den beiden Egos von Gahan und Gore. Ende der 1990er-Jahre bestand Dave Gahan darauf, mehr Anteil am Songwriting der Band zu haben, dass bis zu diesem Zeitpunkt fest in den Händen von Martin Gore lag. Die Forderung von Dave Gahan sorgte für Konflikte.

Während in den 1990ern Dave Gahan mit seiner Drogensucht zu kämpfen hatte, litt Andrew Fletcher unter Depressionen und begab sich in Behandlung. Offenbar war Andrew Fletcher ein begeistert Schachspieler und Fußballfan, der den britischen Verein FC Chelsea unterstütze. 2002 gründete er sein Lable Toast Hawaii und trat als DJ auf.

Wie man sieht, ist die musikalische Karriere von Andrew Fletcher fest mit der Laufbahn von Depeche Mode verbunden. Er veröffentlichte keine Solo-Alben. Es ist ein trauriger Verlust, weil er seit den Anfangstagen Teil von Depeche Mode war und in den letzten 25 Jahren integraler Bestandteil des Trios Depeche Mode war. Als ich 2006 Depeche Mode in der Olympia Halle München bei der „Playing The Angle“ Tournee sah, waren Martin Gore und Dave Gahan ständig im Bühnenvordergrund zu sehen, während sich Andrew Fletcher im hintern Bühnenteil befand, wo er vor seinem UFO-artigen Keyboard Setup seine musikalische Arbeit verrichtete.

Andrew Fletcher hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Möge er in Frieden ruhen.

Enjoy the Silence, Andy !