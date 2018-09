Interview: Erasure, Vince Clarke und Andy Bell

Erasure... all still analog.

Es ist kalt, März 2018, eine kleine Halle im Kunstpark-Ost – nachmittags, pünktlich zur Generalprobe sind Maxi (mein Sohn) und ich pünktlich vor Ort, um Vince Clarke und Andy Bell zu interviewen. Die Zusage zum Interview durch das Management von Erasure kam so prompt, dass wir es erst nicht glauben wollten – und so waren wir dann auch einen Tick zu früh vor Ort und wurden erst mal vertröstet. Vince Clarke und Andy Bell – ein hochkarätiges Synth-Duo aus den 80ern, die inzwischen ein erfolgreiches Comeback hinter sich hatten – und dann Vince selbst, als Gründungsmitglied von Depeche Mode quasi eine Legende, noch dazu ein ausgesprochener Vintage-Synth-Kenner und großartiger Soundprogrammierer – da sollte es einem doch eigentlich schnell warm werden. Aber bei knapp 5 Grad und eisigem Wind haben wir uns dann doch in die nächst beste offene Halle geschlichen, um uns aufzuwärmen.

Am Eingang begrüßte uns eine nett lächelnde Dame und hieß uns zu ihrer singenden Gemeinde willkommen. Es stünde uns frei, zu bleiben und mit uns für Gott zu singen. Nun gut, draußen war es saukalt und ich hatte schon immer etwas für „überraschende Momente“. Das mag jetzt etwas „Off-Topic“ sein, aber eine kleine Rock-Band, ein schräg aufgestellter Beamer mit Karaoke-Text und eine beseelte Schar von ca. 25 singenden Gemeindemitgliedern, haben mich so beeindruckt, dass sie hier einfach Erwähnung finden müssen.

Tatsächlich haben wir schließlich fleißig mitgesungen, ließen uns von Tee und Glühwein berauschen und erlebten schließlich einen leichten Kulturschock, als wir schließlich die Generalprobe des ERASURE Konzerts miterleben durften.

Vielleicht war deshalb mein Englisch an diesem Nachmittag besonders holprig und teilweise hatte ich auch wirklich heftig Schwierigkeiten, dem Dialekt der beiden Erasure-Stars zu folgen. Das Ganze begann auch etwas „kühl“ in einem kleinen Zimmer im Backstage-Bereich. Doch mit der Zeit kam ein richtig interessantes Gespräch in Gang, es wäre aber übertrieben zu sagen, wir wären richtig warm miteinander geworden. Das machte aber nichts, denn Liebe und Wärme hatten wir ja schließlich schon bei „Urban Christian Life“ zur Genüge erhalten ;-)

Peter:

Was war ihr Einstieg in die Synthesizer Welt?

Vince:

Ursprünglich war Depeche Mode gar keine Synthesizer-Band, sondern eine Gitarren-Band. Andrew Fletcher (Anm. der Red: Mitbegründer von Depeche Mode) spielte Bass und ich spielte Gitarre mit einem Drum Computer. Ich habe damals zum ersten mal Orchestral Manoeuvres in the Dark gehört. Fletcher war ein Freund von Martin (Anm. der Red: Martin Hannett, damaliger Produzent von OMD), der bei mir um die Ecke wohnte. Er hatte Synthesizer und wir haben vereinbart, dass wir dieselben Songs, die wir mit der Gitarre eingespielt hatten, nochmals mit Synthesizern umsetzten. Wenn du dir die ersten Songs von Orchestral Manoeuvres anhörst, wirst du feststellen, dass in den Anfängen der elektronischen Popmusik die Arrangements mit Synths noch relativ einfach gehalten waren. Deswegen entschieden wir uns, Synthesizer zu kaufen und einzusetzen.

Peter:

Kannst du dich noch an deinen ersten Synthesizer erinnern?

Vince:

Kawai 100F

Peter:

Und hast du danach deine ersten Songs mit einem Sequencer und einer Drummaschine eingespielt bzw. komponiert?

Vince:

Nein, in den Anfängen hatten wir keinen Sequencer, aber eine Drum Maschine. Fletcher hat quasi den Bass-Synthesizer gespielt und Martin war wirklich Musiker. Er konnte Melodien auf den Synths spielen und wir sind ihm dazu gefolgt.

Peter:

Nach deiner Zeit bei Depeche Mode hast du mit Alison Moyet das Duo YAZOO gegründet. Gleich deine ersten beiden selbst geschriebenen Songs ONLY YOU und DON’T GO wurden Mega-Hits. Im DON’t GO Video sieht man dich dann auch mit einem Sequential Pro-One die Lead-Line spielen. Warst du von da ab vom Synth-Virus ergriffen?

Vince:

Ja, die Synthesizer war wirklich eine Offenbarung für mich. Bis zu dem Zeitpunkt war ich nur an akustischen Gitarren interessiert. Als wir dann anfingen, für Yazoo Platten aufnahmen, hatte Daniel (Anm. d. Red: Daniel Miller, Musikproduzent von Yahoo) einen ARP 2600, einen ARP Sequencer und einen Korg 700S. Von da ab fing alles an größer und aufwändiger zu werden. Ich war immer interessiert an Aufnahmetechnologie und unser Soundingenieur war ein sehr geduldiger Mensch und ein wirklich brillanter Lehrer. Die technische Seite war etwas, was ich immer geliebt habe.

Peter:

Es gab in den 80er Jahren offensichtlich eine ziemlich erfolgreiche und kreative Szene aus Musikern, die Synthesizer einsetzten. War das eine Szene, die sich irgendwie regelmäßig austauscht hatte, war man miteinander in Kontakt?

Vince:

Ich glaube, wir waren nicht wirklich im Zentrum dieser Szene. Es gab viele Bands vor uns, die sehr einflussreich waren, zum Beispiel Gary Numan 1978 und einige mehr, aber es gab hier nicht wirklich eine Gemeinschaft. Das ist ein Mythos.

Peter:

Bei dieser Gelegenheit kurz zu dir Andy, bist du auch an Synthesizern interessiert?

Andy:

Ich liebe die Musik, aber ich habe in meinem Leben keinen Synthesizer angefasst (lacht).

Peter:

Eine eurer Touren habt ihr komplett akustisch gehalten, ohne Synthesizer. War das für dich ein Unterschied, zu einem Orchester zu singen im Gegensatz zu Synthesizer-Lines?

Andy:

Ja, genau, bei unserem „World Be Gone“ Projekt hatten wir die Stücke orchestrieren lassen. Ich war erstaunt, wie sehr ein Orchester die Klänge des Synth-Arrangements ersetzen konnte. Aber das Erstaunliche ist, wenn man zu Synthesizern singt, dann überlagern die Resonanzen und die Synthesizer-Schwingungsformen den Frequenzbereich, in dem eigentlich die Stimme angelegt ist.

Vince:

Es geht weniger um die Frequenzbereiche, sondern … wenn du zu Synth- und Sequencer-Lines singst, gibt es keinen Raum für gesangliche Fehler. Bei einer akustischen Band oder einem Orchester fallen die leichten gesanglichen Fehler und Variation nicht so sehr ins Gewicht. Es bereichert die Sache sogar.

Andy:

Mit Streichern ist es fast so, als ob der Klang der Stimme von den Streichern reflektiert wird und dadurch schimmert. Die Synthesizer sind dagegen relativ hart. Hier ist es mehr, als ob man gegen eine Soundwand singt. Aber das hängt natürlich auch etwas vom Synthesizerpart ab. Wenn man Arpeggios hat, die eher süßlich und melodisch sind, dann hat man genügend Spielraum. Als wir unser „Chorus“ Album aufnahmen, nutzten wir jede Menge monophone Synthesizer, damit hatten die Stücke viel Luft und Raum für den Gesang, weil hier nicht dicke fette Synthie-Akkorde drunter lagen, sondern eben mehr mit monophonen Arpeggio-Lines gearbeitet wurde. Wir lieben es, viele Harmonien zu verwenden, aber mit der Zeit habe ich durch Vinces Musik dazugelernt. Mitte bis Ende der 90er Jahre haben wir versucht, alle Lücken in der Musik mit Sounds zu füllen. Jetzt lassen wir mehr weg und schaffen Freiräume für den Song zum Atmen.

Peter:

Wenn ihr neue Songs kreiert, passiert das von Anfang an zusammen oder komponiert Vince erst mal instrumentale Tracks?

Vince:

Die meisten Stücke fangen wir zusammen an – mit einer Gitarre oder einem Piano und früher noch mit einem Kassettendeck und natürlich mit Andys Stimme. Bei meinem letzten Album, letztes Jahr, hatte ich viele Skizzen produziert. In Florida hatten wir dann damit angefangen, daraus fertige Stücke zu machen.

Andy:

Das ist wirklich interessant, bei fast keinem Stück können wir eigentlich später nachvollziehen, wie es entstanden ist, wie sich alles zusammengefunden hat.

Vince:

Wenn ein Song fertig ist, dann hat man immer das Gefühl, dass der Song immer schon so existiert hat.

Andy:

Es ist wie eine Leinwand. Wenn das Bild fertig ist, kannst du dich nicht mehr erinnern, wie du die einzelnen Pinselstriche gemacht hast, um das Bild zu schaffen.

Vince:

Für mich ist das eines der faszinierenden Aspekte beim Songschreiben. Du fängst mit nichts an und ein paar Wochen später hast du einen fertigen Song.

Andy:

Und was fast genauso faszinierend ist, wie die Kritiker dieses oder auch unser letztes Album beurteilen. Sie schrieben etwas, wie toll sie seien und bezeichneten sie als den Höhepunkt deines Schaffens. Aber eigentlich haben wir nichts anderes gemacht, als wir es sonst auch machen.

Vince:

Ja, es ist irgendwie ein Mysterium.

Peter:

Als Vince die Idee hatte, Erasure zu gründen, suchtest du nach einer „Stimme“. Fast hundert Sänger hatten sich mit Tapes beworben, am Ende wurde es Andy. Was war das ausschlaggebende Kriterium, warum ihr euch für Andy entschieden habt? War dies etwas, was euch sofort überzeugt hat oder war es mehr ein Prozess, bei dem sich das Ergebnis herauskristallisiert hat?

Vince:

Nein, wir wussten dies vom ersten Moment an. Ich habe damals mit einem Produzenten gearbeitet, den man Flood nannte. Er und ich haben die Bänder an einem Wochenende angehört. Eines der letzten Bänder war das von Andy – und wir wussten sofort, ja, das wird sicherlich funktionieren. Seine Stimme hatte einfach diesen ganz eigenen Charakter. Die anderen Sänger waren alles gute Sänger, aber die hatten nicht ihre eigene Persönlichkeit wie Andy.

Peter:

Wenn ihr das heute machen würdet, sagen wir über Facebook, da würdet ihr eher Tausende von Demos anhören müssen.

Vince:

Oh ja, mein Gott …

Peter:

Wie war das für dich, Andy?

Andy:

Ich hatte Vince Clarks Platten natürlich im Kopf und habe immer dazu geübt. Und als Yazoo sich getrennt hatten, wollte ich ihm schon einen Brief schreiben und ihn fragen, ob er einen neuen Sänger sucht. Und dann kam doch tatsächlich die Anzeige in einem Magazin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mit jemand anderem für fast ein Jahr zusammen gearbeitet und Demos gemacht. Aber dann sagte ich mir, ok – ich sollte das tun – und dann habe ich mich doch noch entschieden, mich zu bewerben. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, an dem ich zum Casting gegangen war, das war ein ganz spezieller Tag und ich weiß noch genau alles, was damals passierte. Ich war wirklich so nervös, Vince zu treffen.

Peter:

Bei diesem Casting, solltest du Vince‘ Songs singen oder solltest du mit eigenen Ideen kommen und vorsingen.

Andy:

Ich sollte seine Songs vorsingen

Peter:

Hattet ihr den Bewerbern zuvor Songs geschickt?

Vince:

Nein, nein.. wir haben jedem der Sänger im Casting ein neues Stück von mir vorgespielt und dann sollten sie aus dem Stand ihre eigene Interpretation des Songs geben.

Peter:

Kannst du dich noch erinnern, welcher Song es war, den du interpretieren solltest?

Andy:

Es war „One Day“

(Anmerkung der Red. – das Audition-Tape des Castings gibt es tatsächlich auf YouTube zu hören)

Andy:

Ich glaube nicht, dass meine Stimme so besonders stark war, wenn ich mir die Aufnahmen heute anhöre. Ich damals noch so jung, naiv, ahnungslos … all diese Dinge eben. Und ich hatte natürlich nicht diese Intonation von Alison – also haben wir es immer und immer wieder aufgenommen. Ich sollte auch an dem Tag zum ersten Mal Falsetto singen, was ich nie zuvor getan hatte. Vor allem war ich war so nervös und da kickte dann die Stimme immer wieder weg (ahmt falsche Töne nach und lacht).

Peter:

Als du aus dem Vorsingen rauskamst, warst du dir nicht sicher, dass du den Gig hast, oder?

Andy:

Nein, überhaupt nicht. Ich war mir total unsicher. Es konnte ein Ja, aber auch ein Nein sein. Das geisterte mir natürlich ständig im Kopf herum.

Peter:

Haben sie dich dann später angerufen?

Andy:

Ja, aber erst am nächsten Tag. Sie fragten mich, ob ich es machen würde und klar, ich habe sofort geantwortet – ja natürlich. Vince hatte damals eine neue Single, die rauskam mit dem Sänger Paul Quinn und ich sagte mir damals, bitte lass dies keinen Hit werden, weil ich natürlich den Job haben wollte. Sie waren so nett und haben mir eine Vorschusszahlung von 150 Pfund pro Woche gegeben, was zu dieser Zeit richtig gut war, nur damit ich auf die Zusammenarbeit mit Vince warten konnte.

Peter:

Eine wunderbare Geschichte … wer hat eigentlich den Namen Erasure erfunden?

Andy:

Der Name stammt aus dem Film Razor’s Edge mit Bill Murray. Wir hatten eine Liste mit jeder Menge Vorschläge. Wir kamen also von Razors Edge und wir liebten außerdem alle den Film Eraser Head von David Lynch und daraus entstand dann diese Abkürzung Erasure.

Peter:

Ich erinnere mich an das Video zu „Sometimes“, wo ihr zwischen Wäscheleinen auf einem Wolkenkratzer tanzt. Vince hält dabei eine Gitarre in der Hand. War in dem Song überhaupt eine Gitarre zu hören?

Vince:

Ja, ja – irgendwo im Hintergrund, eine Rhythm-Guitar.

Peter:

Wie wichtig sind heute noch Musikvideos für die Promotion eines Songs? Hat es noch den gleichen Stellenwert wie damals zur MTV-Zeit?

Vince:

Heute ist es wichtiger, ein Video auf YouTube zu haben. Manchmal machen die Plattenfirmen auch etwas im Stil einer Dokumentation, weil dies für die Fans interessanter ist.

Peter:

In den 90ern hat man immer nach berühmten Regisseuren gesucht …

Vince:

Das war ein Albtraum … wirklich, es war ein Albtraum

Andy:

Ja, wir haben damals eine Millionen Pfund für ein Musikvideo ausgegeben.

Peter:

Ich erinnere mich an unglaublich aufwendige Videos von Madonna, Michael Jackson etc., so was gibt es heute gar nicht mehr.

Vince:

Wir hatten da auch einige bedenkliche Künstler, die wollten nur Titten und Ärsche, aber du kannst das nicht bringen – no way.

Andy:

In unserem Alter willst du so was nicht mehr bringen.