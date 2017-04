Interview: Boris Blank, Yello Mastermind, Teil 1

My YELLO-HISTORY

Es war irgendwann Ende 1984, ich war gerade 21 geworden und hatte (sehr spät) damit begonnen, mit Synthesizern zu experimentieren, da brachte mir ein Freund eine LP mit, auf deren Cover ein Gorilla gezeichnet war („You Gotta Say Yes To Another Excess“). Die Gruppe nannte sich YELLO. Wikipedia gab’s noch nicht – und so sind wir einfach mal davon ausgegangen, dass es sich um Amerikaner oder Engländer handeln müssen. Der Sound war … wie beschreibt man das am besten? … anders, neu, frech, laut – und vor allem elektronisch. Nichts klang damals auch nur annähernd so wie Yello – und schon gar nicht aus dem elektronischen Musikbereich. Ich war sofort Feuer und Flamme – und Textzeilen wie:

One two three

A little fool I want to be

Two three four

You can give me more

Five six seven

I don’t want to wait for heaven

Nine ten eleven

Going back to seven

Seven eight nine

Kann denn das noch sein?