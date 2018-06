Special: ARP 2600 semi-modularer Synthesizer

Der ARP-Klassiker schlechthin

Vorwort der Redaktion

Der ARP 2600 liegt in den AMAZONA.de-Charts im Spitzenfeld der Vintage-Monophonen – und dies aus sehr gutem Grund.

Ich habe für dieses ausführliche Special rund um den ARP 2600, einen älteren Artikel von Theo Bloderer integriert, mit Interviews erweitert und durch aktuelle Erkenntnisse ergänzt. Vor allem das Kapitel über Alternativen und „Gerüchteküche“ haben mir wieder mal aufgezeigt, wie brandheiß der ARP 2600 auch heute noch ist.

Im Anschluss an die ausführliche Vorstellung von Theo Bloderer lassen wir zudem zwei User zu Wort kommen, die seit vielen Jahren den ARP 2600 im Einsatz haben: Martha Bahr (auch bekannt als „Panic Girl“ und Boris Weigend. Sie dürfen gespannt sein. Und kurz noch eine Danksagung, Bors Weigend war so freundlich und hat uns auch einige schöne Bilder von seinem Exemplar zur Verfügung gestellt. Darunter auch das oben zu sehende Titelbild.

„Portable, integrated, depandable …“ ARP 2600

Eine Betrachtung von Theo Bloderer

„The ARP Model 2600 Synthesizer is a compact, portable, integrated, dependable, rugged and supremely flexible synthesizer.“

Das Zitat aus dem im Februar 1971 erstmals gedruckten Handbuch zum ARP 2600 macht deutlich, worum es sich bei diesem Instrument handelt: um einen kompakten und flexiblen Analogsynthesizer. Zudem unterscheidet er sich bis heute von fast allen seinen Konkurrenten (mit Ausnahme der Roland Modularsysteme, MacBeths M5 und einigen wenigen anderen) durch die Verwendung von Fadern. Das Instrument ist extrem übersichtlich aufgebaut und durch die interne Vorverdrahtung der einzelnen Module äußerst effizient zu bedienen.

Ganz von ungefähr kam die gelungene Oberfläche des ARP 2600 natürlich nicht. Zum einen war es erklärtes Firmenziel, sich eindeutig von der Konkurrenz Moog zu unterscheiden. Da deren Instrumente mit Potis arbeiteten, setzte ARP auf Fader.

Zum anderen entsprach der benutzerfreundliche Aufbau den Bedürfnissen der von ARP zugedachten Zielgruppe: Schulen sowie Studios und Universitäten mit kleinerem Budget. Das Instrument musste also zunächst pädagogischen Bedürfnissen gerecht werden, es sollte handlich sein, übersichtlich und verständlich. Schließlich wusste 1970 so gut wie niemand, was ein „Synthesizer“ eigentlich war. Pearlmans Erwartungen an die Allgemeinheit der Musiker waren auch dementsprechend gering – im Handbuch zum ARP 2600 gibt es diesbezüglich einige vergnügliche Textpassagen zu lesen! Mein persönlicher Favorit …

„Don’t forget to TURN ON THE SYNTHESIZER. Often this is the reason why you get no sound out of it.“

ARP schaffte es, den neuen „Halbmodularen“ so zu konzipieren, dass er Übersichtlichkeit, pädagogische Hilfe (mittels kleiner Skizzen und der vorbildlichen Beschriftung), effiziente Arbeitsmöglichkeiten (durch die interne Vorverdrahtung) und – last but not least – einen extrem vielseitigen und musikalischen Soundcharakter in sich vereinte.

Der ARP 2600 wurde von 1971 bis 1981 gebaut. In dieser Zeitspanne verließen ca. 3000 Instrumente die Fertigungsstätte in Massachusetts.

Das Äußere

Mit insgesamt ca. 30 kg ist das Instrument – für ein quasi Modularsystem der 70er Jahre – als Leichtgewicht einzustufen. Synthesizer und Tastatur sind in zwei getrennten Gehäusen untergebracht. Überraschenderweise unterscheiden sie sich in puncto Gewichtsaufteilung nicht allzu sehr (… die Tastatur wurde gezielt „beschwert“). Der Grundgedanke hierfür liegt in der von ARP angestrebten Transportfreundlichkeit: Wenn Musiker den Synthesizer in der einen Hand tragen, sollte das Keyboard in der anderen etwa gleich viel wiegen. Ein logischer Schluss.

Die Tastatur umfasst bei allen Modellen vier Oktaven. Sie ist entweder einstimmig spielbar und mit einfachen Spielhilfen ausgestattet (Model 3604P) oder zweistimmig spielbar (mittels Patchkabel) und mit einer aufwändigen Controller-Sektion versehen (Model 3620).

Der Synthesizer selbst ist mit 57 Fadern und 81 Klinkenbuchsen bestückt. Die ersten Modelle hatten einen Fader weniger (das Fine-Tuning des Filters war zunächst nicht vorgesehen) und die Multiples bzw. die Keyboard-CV-Buchse (links) waren in umgekehrter Position angebracht.

Im Wesentlichen gibt es vier verschiedene Versionen des ARP 2600: Die ersten 100 Stück wurden in Blau ausgeliefert, hatten kein Case und stattdessen einen praktischen Tragegriff. Diese Version nannte man Blue Meanie.

Das Grey Meanie Modell ist eine noch seltenere Variante, da weniger als ein Dutzend davon hergestellt wurde. Diese Version verfügt zwar noch über das „offene“ und stärker nach rückwärts geneigte Panel der Blue Meanie-Serie, ist aber schon im Grau der Folgeserien ausgeführt.

Das sehr frühe – und ursprünglich nur optional erhältliche – Keyboard sah zunächst entschieden anders aus (wenngleich es bereits die Bezeichnung 3604 trug). Ein Grund dafür lag in der Notwendigkeit, die Tastaturbreite auf die der Synthesizer-Einheit abzustimmen. Immerhin lassen sich beim Blue/Grey Meanie beide Teile – Synthesizer und Tastatur – mit ihren langen Holzgriffen zu „einem Paket“ zusammenführen und so bequem (?) als Ganzes tragen.

Die Controller-Elemente der ersten 3604 Tastatur mussten daher zwangsläufig unterhalb des Keyboards Platz finden.

Da sich weder das ungeschützte Panel noch das Konzept des (kaum tragefreundlichen) „Gesamtpaketes“ als optimal erwiesen, wurden mit der grau-weißen Version ab 1972 entscheidende Änderungen vorgenommen. Einerseits waren nun Tastatur und Synthesizer in Cases eingebaut, die ein einfaches – aber doch geschütztes – Transportieren ermöglichten. Andererseits war es jetzt nicht mehr nötig, das Keyboard auf „exakte“ Synthesizer-Breite zu begrenzen. Die Controller der 3604P Tastatur wurden nun in deutlich günstigerer Position links neben der Tastatur platziert.