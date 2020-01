Vince Clarke oder wie der Computer in die Schlafzimmer einzog

Wie der Computer in die Schlafzimmer einzog

Wir kennen das, klischeehaft haut einer einen raus und erntet beim Gegenüber erst einmal Staunen. Und muss sich dann erklären. Hier die steile These des Autors. Apples Mac sei zwar wichtig für die Demokratisierung und Digitalisierung, aber es gibt eben auch Vince Clarke, die Rockschool der BBC und den BBC Micro und das UMI-4M MIDI Composition System. Und hier schließt sich auch wieder der Kreis zu Apple, denn der BBC Micro wurde von einer britischen Firma namens Acorn gebaut. Basis war ein 6502 Prozessor. Später entwickelte Acorn eine RISC Architektur, die in iPhones und iPads ihren Dienst versehen werden.

Und Vince Clarke war einer der Ersten, die in ihrem Arbeitszimmer einen BBC Micro und später den BBC Master (Doctor Who Fans lachen bitte jetzt) in Verbindung mit dem UMI Music Sequencer einsetzten. Später aber das sollte uns nicht wundern, bei Queen und A Kind of Magic.

Bevor wir nun zu Vince Clarke kommen, müssen wir uns noch einmal kurz mit dem BBC Micro beschäftigen.

Auslöser vor die Entstehung des BBC Micro war die damals um 1980 sehr erfolgreiche BBC Dokumentation, The Mighty Micro und The Computer Programme, in der Dr. Christopher Evans vom National Physical Laboratory die bevorstehende Revolution des Microcomputer beschreibt und die sich daraus ergebenden Effekte auf die Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft in England.

Back in Time

Acorn hatte den Atom schon am Start, die BBC wollte jedoch einen Rechner, der einfach zu programmieren war, Computergrafik, Töne und Musik, Teletext, Steuerung externer Hardware und (sic!) künstliche Intelligenz beherrschen sollte. Zu den Wettbewerbern gehörten die Firmen Sinclair Research, Newbury Laboratories, Tangerine Computer Systems, Dragon Data und eben Acorn Computers.

Die Hauptgründe waren hier einfach das durch das Entwicklerteam um Steve Furber und Sophie (Roger) Wilson, die entscheidenden vier Tage, welche die BBC bis zur Entscheidung vorgab, sinnvoll nutzten und am Ende einen Prototypen vorstellte, der als einziger den Spezifikationen der BBC entsprach, sondern er übertraf die Anforderungen in fast jedem Bereich. Und wie visionär dieses Konzept war, lässt sich daran ermessen, dass Nachfolger des BBC Micro den kompletten Sendeablauf der BBC steuerten und 3D Grafiken für diverse BBC Produktionen lieferte.

Da die BBC nicht nur ständig knapp bei Kasse war und ebenso die Erfüllung ihres Sendungs- und Bildungsauftrages suchte, ergaben sich hier Synergieeffekte. Auf der einen Seite einen Rechner und auf der anderen Seite ein Bildungsauftrag. MIDI ist 1981 noch in der „Verabschiedungsphase“, also fangen wir erst mal mit den Grundlagen an und zeigen und erklären dem interessierten Zuschauer, was er aus dem BBC Micro alles herausholen kann.

Drei Jahre später ist nun auch MIDI soweit und die Kinderkrankheiten des BBC Micro sind beseitigt. Nun lief 1983 die erste Staffel der BBC Rock School sehr erfolgreich im Bildungsfernsehen und somit war die Zeit reif, sich über eine zweite Staffel Gedanken zu machen.

Und hier kommen jetzt Vince Clarke und der BBC Micro zum Einsatz.

Making the most

Vince Clarke hatte nach seinem Verlassen von Depeche Mode mit YAZOO nahtlos an alte Erfolge anknüpfen können und nach The Assembly wollte er wieder ein längerfristiges Projekt in Angriff nehmen: Erasure. Zeit also, sich auch technisch auf etwas Neues einzulassen.

Anfänglich richtete sich die Rock School eher an den Rock-Bereich. Kurz vor Beginn der zweiten Staffel war MIDI soweit und das Publikum im BBC schon mit den Konzepten des BBC Micro und den Grundlagen von MIDI bekanntgemacht worden. Hier wäre die Sendung „Making the Most of the Micro“ anzuführen, welche die Zuschauer mit den grundlegenden Funktionen und den Programmierkonzepten des BBC Micro vertraut machten. Unter Programmierkonzept darf man BASIC verstehen und für die fortgeschrittenen Liebhaber Assembler.

Zeit also, den nächsten Quantensprung vorzubereiten und Computer mittels MIDI-Interface mit dem Synthesizer zu verbinden. Auch hier setzte man in Series Two auf das bewährte Konzept von Moderatoren und Protagonisten. Die methodisch und didaktisch erläutern, was sie gerade machen. Man entschied sich für den „Live“ Part auf Tony Banks zu verlassen. Der hier nicht näher erläutert werden muss. Für Menschen aus dem deutschsprachigen Raum mag die Art und Weise der Wissensvermittlung komisch vorkommen, da hier nicht frontal unterrichtet wird und alles seltsam oberflächlich vorkommt. Aber das war das Konzept des BBC Bildungsprogramms. See yourself, hear yourself. Decide yourself.

Vince Clarke war der Ansprechpartner für das Studio, hier können wir sehen, wie es damals im Studio aussah. Viel hat sich nicht geändert …

Vince Clark kam ja mehr oder minder von Depeche Mode und als freier Produzent waren damals die Budgets auch schon ein Thema. Die Apple Produkte LISA(1983) und der erste Macintosh von 1994 waren noch nicht soweit und es fehlte vorerst an Programmen und MIDI-Hardware. Vorerst. Hier schließt sich der Kreis. Vince Clarke als „Metronomic“ wollte exaktes Timing. Und britische Entwickler sind erfindungsreich. Zumal wenn wir hier über UMI reden und deren MIDI-System. Reden wir von ganz einfacher MIDI-Implementierung und keinem Fat-Client. Die Metapher des UMI Music Sequencers ist einfach und verständlich, keine tiefe Hierarchie. Flache Lernkurve. Bei maximalen Ergebnis.

Casio Times – PUNK is MIDI

Verbürgt ist, dass Vince Clark mit einem CZ101 zu UMI marschierte und sich diese Soft- und Hardware vorführen ließ. Was ihn dann im weiteren Verlauf dazu animierte, sich 7 weitere CZ101 anzuschaffen. Da Vince Clark nach seiner DM-Zeit sich hauptsächlich mit Auftragsarbeiten für Film- und Fernsehmusik für Channel 4 und die BBC über Wasser hielt, dürft hier auch der Kontakt zu den Machern der Rockschool zustande gekommen sein, am Ende waren das auch Musiker und Kollegen.

Der lange Weg

Wir versuchen uns mal an einer Einordnung. 1984/1985, Apple war zwar auf dem Anmarsch. Aber für den Normalbürger jenseits von Gut und Böse. Die BBC hatte mit dem Micro die Idee eines „Computer for the Masses“ und das Konzept schien bei Acorn für die UK in sicheren Händen. Es spricht ja auch einiges für den Acorn. Nur leider war Acorn eben auch eine kleine und eben britische Firma. Das Konzept der OEM-Fertigung war zwar schon entwickelt. Aber grundsätzlich sollte der BBC Micro ein Do-it-yourself-Computer sein. Was sich als Fehleinschätzung für den Heimbereich erwies. Acorn versuchte dann bei nachfolgenden Projekten aus diesen Fehlern zu lernen. Hatte aber am Ende des Tages durch unkluge und zu spät getroffene Entscheidungen dann das Nachsehen. Letzten Endes sind sie Opfer ihres späteren Erfolges mit dem Acorn Archimedes. Der mit RISC OS und einem ARM Prozessor der Zeit voraus war. Die Generationen von Studenten der angewendeten IT konnten hier ihr zuvor erworbenes Wissen auf dem BBC Micro weiter anwenden, denn Acorn war so clever, BBC Basic zu portieren.

War es das?

Nein, Vince Clarke startete dann mit Erasure richtig durch, ließ die CZ101 hinter sich und Griff sogar zur Akustikgitarre und pflegt nun seinen Vintage Synthpark. Erasure haben ihren Zenit noch nicht überschritten und erfreuen sich weiter großer Beliebtheit.

Acorn, hat aus seinen Fehlern gelernt, nachdem Ende der neunziger Jahre des letzten Jahrtausend fasst die Insolvenz anstand. Und hat zwei Dinge geschafft. Acorn Chips und Design werkeln heute in jedem iPhone und iPad. Die Raspi Plattform gäbe es nicht. Und hier schließt sich auch wieder der Kreis zur Musik und dem Produzent in seinem Studio.

Computer-Pioniere des Synth-Pop

Vince Clarke und Acorn kann man hier durchaus als Vorreiter und Pioniere bezeichnen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo sich die IT von der Mainframe und einem dummen Terminal hin zu einem Fat-Client entwickelte und die Einschätzung von Dr. Christopher Evans und der BBC sich als richtig erweisen sollte. Sicher gab es vor dem Micro und dem UMI System schon Ansätze und Geräte, aber und das ist sicher einfach vorstellbar, war das BBC/UMI-System verhältnismäßig günstig und gleichzeitig grundsolide. Und genau darin liegt auch die Leistung von Vince Clarke. Punk ist MIDI.

