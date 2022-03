Antelope Audio Discrete 8 Pro Synergy Core, Audiointerface

Neue Wandler, bessere Chips, satter Sound

Nachdem man bei Antelope Audio in der letzten Zeit eher die Mittelklasse in den Blick genommen hatte (hier unsere News zum Zen Q USB), folgt mit dem heute vorgestellten Antelope Audio Discrete 8 Pro Synergy Core wieder ein höherklassiges Audiointerface. Was das „Pro“ im Namen bringt, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Was bietet das Antelope Audio Discrete 8 Pro Synergy Core?

Das Discrete 8 Pro bietet auf einer 1 HE acht analoge Kombo-Eingänge für XLR- und Klinkenstecker. Diese sind mit acht Discrete Mikrofonvorverstärkern mit 6-Transistor-Schaltungstopologie, die von klassischen Konsolen inspiriert sind, ausgestattet. Hinzu kommen neue und verbesserte AD/DA-Wandler mit einem Dynamikbereich von bis zu 130 dB.

ANZEIGE

Antelope Audio stellt heute lediglich das Discrete 8 Pro vor, zeitnah soll aber auch eine kleinere Variante, das Discrete 4 Pro, folgen. Beide Interfaces verfügen über die gleiche AFC-Taktungstechnologie wie die Masterclocks von Antelope. Dies soll einen klaren Klang sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe mit hoher Detailtreue und einem räumlichen Stereobild ermöglichen.

Discrete Steuerungssoftware

Für die neue Discrete Pro-Serie hat Antelope Audio seine Steuerungssoftware von Grund auf neu entwickelt, beispielsweise um die Benutzerfreundlichkeit des Drop-Down-Routings früherer Discrete-Generationen mit der Kontrolle der Routing-Matrix zu kombinieren – der virtuellen Patch-Bay, die u. a. auch im Galaxy 32 zu finden ist. Die neue Software ermöglicht die Verbindung zwischen jeder Signalquelle und jedem Ziel, um jedes Szenario in der Tonstudio-Praxis umzusetzen.

ANZEIGE

Mehr Effekte

Beide neuen Discrete Pro Interfaces verfügen über aktualisierte Onboard-Echtzeitverarbeitungsfunktionen, wobei die integrierten FPGA- und DSP-Chips die Verarbeitungsleistung eines komplexen Multi-Rack-Setups enthalten – damit können Anwender Effekte auf bis zu 16 Kanalzüge laden. User können sofort nach der Aktivierung des Gerätes mit den 37 mitgelieferten Effekten produzieren – und es gibt mehr als 60 weitere Effekte, die im Antelope Audio Software Store erhältlich sind.

Hier die Features der beiden neuen Discrete Interfaces im Überblick:

Discrete 4 Pro

Synergy Core Discrete 8 Pro

Synergy Core 14 × 20 Total I/O 26 × 32 Total I/O 4 Discrete Class-A preamps 8 Discrete Class-A preamps 4 × Analoge Inputs 8 × Analoge Inputs 4 × Line Outputs 8 × Line Outputs ADAT I/O, 8 in/8 out ch. ADAT I/O, 16 in/16 out ch. S/PDIF I/O, 2 in/2 out ch. S/PDIF I/O, 2 in/2 out ch. 2 × Word Clock Out 1 × WC In, 3 × WC Out 4 × Kopfhörerausgänge 2 × Kopfhörerausgänge 2 × Monitor Ausgänge 2 × Monitor Ausgänge – 2 × Reamp / Monitor Ausgänge – Footswitch Eingang – Talkback-Mikrofon AD/DA Wandlung mit bis zu 130 dB Headroon für Recording Mixing und Playback (24 Bit / 192 kHz) Neu gestaltete Steuerungssoftware Synergy Core Echtzeit-Bearbeitung für nahezu latenzfreies Recording und Monitoring mit Effekten Kostenloses Bundle mit 37 Synergy Core Kompressoren, EQs, Reverb, Mic-Premaps und Gitarren-Amps Farbdisplay

Das Discrete 8 Pro Synergy Core ist ab sofort zum Preis von 1.989,- Euro im Handel erhältlich, das Discrete 4 Pro Synergy Core folgt zeitnah.