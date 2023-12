Arturia Efx Refract, kostenloses Effekt-Plug-in

@Flowwater

Nach dem ersten zaghaften Antesten hat bei mir vor allem der Harmonizer-Effekt am meisten gerockt. Der Trick ist ja nicht, dass das einfach nur ein Harmonizer ist – man verzeihe mir die Impertinenz einen Harmonizer-Effekt mit »einfach nur« zu titulieren – sondern dass jede der maximal acht Stimmen, die der »EFX Refract« erzeugt, leicht bis heftig moduliert werden kann … übrigens auch synchronisiert im Takt der DAW. Dahinter mein geliebtes »ValhallaDSP Vintage Verb« und jeder kreuzdoofe monophone gespielte Primitiv-Bass-Sound wird zur epischen Klangfläche, über die sich wohl auch Klaus Schulze gefreut hätte (mir kam sofort sein letztes Werk »Deus Arrakis« in den Sinn). Ich muss noch weiter herumspielen … aber die ersten Eindrücke sind schon mal sehr positiv. Dickes Dankeschön an Arturia! 🙂👍