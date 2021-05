Behringer Studio M: Neuer passiver Monitorcontroller

Idealer Monitorcontroller für Homestudios?

Behringer hat einen neuen Monitorcontroller entwickelt, der im kompakten Format die wichtigsten Anschlüsse für Home- und Projektstudios bietet. Viele User benötigen oftmals auch gar nicht mehr als 1-2 Eingänge, die auf bis zu zwei Studiomonitore geroutet werden können. Komplexe Matrix-Schaltungen wie man sie von SPLs Monitorcontrollern kennt, integrierte Talkback-Mikrofone oder gar Anschlüsse für 5.1 und 7.1 Setups sind den Controllern für anspruchsvollere User bzw. größeren Recording-Szenarien vorbehalten. Behringer hält es in diesem Fall simpel und beschränkt den Studio M genannten Monitorcontroller auf das Nötigste.

Welche Anschlüsse bietet der Behringer Studio M?

Zwei symmetrische als 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgelegte Eingänge bietet der neue Behringer Studio M. Alternativ lässt sich Eingang B auch über eine 3,5 mm Stereoklinkenbuchse mit Signalen speisen. Als Ausgänge dienen wiederum zwei symmetrische 6,3 mm Klinkenpärchen.

Die Vorderseite des Monitorcontrollers Studio M bietet ein großes Volume-Rad sowie fünf Drucktaster. Hiermit lassen sich Eingangs- wie auch Ausgangskanal A und B wählen, das abgehörte Signale stumm schalten, über den DIM-Schalter um 20 dB absenken sowie auf Mono switchen.

Die optische Verwandtschaft des Studio M zu Mackies Big Knob Passive ist relativ offensichtlich. Unseren Test dazu findet ihr hier. Vermutlich wird man Studio M auch preislich am bzw. unter dem Big Knob Passive einsortieren, genaueres ist allerdings noch nicht bekannt. Als Orientierung: Der Big Knob Passive geht aktuell zu einem Preis von 65,- Euro über die (virtuelle) Ladentheke.

Auch das Lieferdatum des Studio M hat das Team rund um Uli Behringer noch nicht bekannt gegeben. Vermutlich wird es aber nicht all zu lange dauern, denn bei Recording-Equipment ist Behringer nach der Ankündigung neuer Produkte in der Regel schnell im Handel präsent. Dieses reichen wir so bald wie möglich nach.