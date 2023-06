behringer xenyx 1202SFX, 1002SFX, Mischpult

Kompakte Pulte mit Effekt-Prozessor

Nachdem Behringer gestern eine Neuauflage des 4-fachen Kopfhörerverstärkers AMP800 vorgestellt hat, folgen heute zwei neue kompakte Mischpulte der XENYX-Serie. Die 10-Kanal-Variante 1002SFX und die 12-Kanal-Variante 1202SFX sind beide mit Klark Teknik Effektprozessoren ausgestattet, was sie unabhängig von ihrer Kanalanzahl von den bereits im Februar vorgestellten Pulte unterscheidet. Unsere News zum 802S und 502S findet ihr hier.

Behringer XENYX 1202SFX und 1002SFX

Das kleinere der beiden Pulte, das 1002SFX, bietet zwei XLR-Klinken-Eingänge mit XENYX-Preamps und vier Line Eingänge, wobei Kanal 9/10 automatisch zwischen USB- und TRS-Signal umschaltet (beim 1202SFX schaltet Kanal 11/12 um).

Kanal 1 und 2 sind neben Gain-, Panorama-, FX- und Level-Regler mit einem 3-Band-Equalizer ausgestattet. Zusätzlich lässt sich ein Low-Cut schalten und Phantomspeisung (global) aktivieren. Im Gegensatz dazu sind die Kanäle 3-10 eher rudimentär mit FX-, Panorama- und Level-Regler ausgestattet, bietet auf Wunsch aber die Möglichkeit, das Signal per Knopfdruck um 12 dB zu verstärken. Das größere 1202SFX bietet vier XLR-TRS-Eingänge mit den o. g. Features, dazu vier Line-Eingänge. Technisch sind die Eingangskanäle identisch.

Beiden Mixern gemein ist der FX-Prozessor von Klark Teknik, der dem Main-Signal hinzugemischt werden kann. Dieser bietet 100 Effekt-Presets und deckt die gängigen Effektarten wie Reverb, Delay, Modulation ab, bietet aber auch einige Multi- und Spezialeffekte. Wer also schnell und unkompliziert passende Effekte für den Live-Mix benötigt, könnte mit den beiden Pulten die passenden Produkte finden.

Die Main-Sektionen der beiden Pulte gleichen sich ebenfalls. Zwei Stereoausgänge in Form von jeweils zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen (Main Out, Monitor Out), ein Kopfhöreranschluss und ein FX-Send zum Abgreifen der auf den FX Kanal geschickten Signalanteile zur externen Bearbeitung sorgen ausgangsseitig für ein großes Einsatzgebiet. Hinzu gesellen sich noch zwei RCA-Pärchen (jeweils ein Ein- und Ausgang) und ein rückseitiger USB-Port. Hierüber lassen sich die Pulte auch als USB-Stereo-Audiointerface nutzen.

Beide neuen Mischpulte werden laut Behringer zeitnah im Handel erhältlich sein. Die Preise belaufen sich auf 119,- Euro für das 1002SFX und auf 139,- Euro für das 1202SFX.