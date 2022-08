Test: Mackie Onyx 16, Analogmischpult

Analoges Mischpult mit Multitrack-Recording

Das Mackie Onyx 16 Analogmischpult ist das zweitgrößte Mischpult der neuen Mackie Onyx Produktreihe. Den kleineren Bruder Mackie Onyx 8 hatte ich vor einiger Zeit bereits zum Test auf dem Studiotisch. Was das Mackie Onyx 16 vom kleinsten Pult der Reihe unterscheidet und warum auch heute analoge Mischpulte noch ihre Berechtigung haben, erfahrt ihr in diesem Test.

Mackie Onyx-Serie

Die Onyx-Serie besteht aus vier Mischpulten. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Kanalzahl, der Anzahl der Aux-Sends sowie der USB-Ein- und Ausgänge. Für Alleinunterhalter, kleine Projektstudios oder Streaming eignet sich das Mackie Onyx 8. Kleinere Bands finden im Mackie Onyx 12 oder Onyx 16 den richtigen Partner, während das Mackie Onyx 24 noch einmal die Kanalzahl nach oben erweitert und auch größere Recording-Projekte zu stemmen vermag. Hier eine Übersicht über die Onyx-Reihe:

Mackie Onyx 16

Das Mackie Onyx 16 Analogmischpult zeichnet sich durch den integrierten Stereo-SD-Card-Recorder aus sowie das 24 Bit/96 kHz USB-Audiointerface. Mit diesen ist es möglich, eine Live- oder Studio-Performance hochauflösend mitzuschneiden. Besitzt man noch keine DAW, freut sich der Mackie Onyx 16 Besitzer über die mitgelieferte Tracktion Waveform OEM DAW für Mac, Windows und Linux.

Für die spätere Mischung liegt die DAW Essentials Collection bei, die 16 Plug-ins umfasst und mit jeder beliebigen DAW eingesetzt werden kann:

Equalizer

Compressor

Reverber8

Delay Studio

Stereo Delay

Tape Delay

Crossover

Limiter

Gate/Expander

Ducker

Flanger

Crusher

Chorus

Bus Compressor

Phaser

Auto Filter

Somit eignet sich das Mackie Onyx 16 auch für Recording-Einsteiger, die noch nicht über eine DAW und Plug-ins verfügen. Oder wie wäre es mit regelmäßigen Live- oder Proberaumaufnahmen?

Analoge Qualitäten

Zwar sind heute digitale Mischpulte sehr weit verbreitet, doch besitzen analoge Mischpulte einige Qualitäten und Vorzüge, die ihre digitalen Kollegen nicht aufweisen: Sie sind übersichtlich und schon nach kurzer Zeit auch ohne langes Studium des Benutzerhandbuchs zu bedienen. Kennt man die Struktur eines analogen Mischpults, kann eigentlich aus dem Stand jedes analoge Pult bedient werden. Der Signalfluss analoger Mischpulte entspricht außerdem in weiten Zügen dem, was man auf der Mischpultoberfläche sieht.

Analoge Mischpulte eignen sich deshalb sehr gut für Einsteiger und all diejenigen, die einen unmittelbaren und schnellen Zugriff auf Parameter bevorzugen.

Das Mackie Onyx 16 bietet 18 Eingangskanäle, davon 12 Mikrofonkanäle und 4 Stereokanäle. Ein weiterer Stereokanal dient der Zuspielung von Playbacks oder Musik per Kabel oder Bluetooth. Die 12 rauscharmen Onyx Preamps mit 60 dB Gain und +48 V Phantomspeisung, ein schaltbarer Low-Cut bei 100 Hz und der „britische“ 3-Band EQ mit semi-parametrischen Mitten für die Kanäle 1 bis 8 und festem Mittenband für die Stereokanäle sowie einem EQ-Bypass bilden die Grundlage für eine gelungene Mischung. Zwei Aux-Sends plus ein FX-Send erlauben das Erstellen von Monitormischungen sowie das Veredeln der Signale mit den internen Effekten. Pan-Regler, Mute- und Solo-Schalter sowie die gleichmäßig laufenden Kanal-Fader runden das Gesamtbild ab.

Die Kanalzüge 1 und 2 besitzen je einen HiZ-Schalter für den Anschluss von Instrumenten mit passiven Tonabnehmern.

Digitale Qualitäten

Doch ganz auf Digitaltechnik müssen Besitzer des Mackie Onyx 16 nicht verzichten. Neben der Zuspielung von Musik per Bluetooth verfügt das Pult über die erwähnte Aufnahmeoption auf SD-Card. Mitgeschnitten wird in diesem Fall das Stereosignal des Masters. Auch für das Zuspielen von Stereo-Playbacks eignet sich der SD-Card-Recorder/Player. Der SD-Card-Recorder/Player wird über vier Laufwerkstasten gesteuert.

Sollen alle 18 Kanäle mitgeschnitten werden, gelingt dies über das integrierte 18×4 USB-Interface. 18 Send- und 4 Return-Wege ermöglichen auf diese Weise Mehrspurmitschnitte der eigenen Performance oder das Zurückspielen von vier Bussen auf die Kanäle 13/14 und 15/16. Dies ist zum Beispiel für das Einbinden von Software-Instrumenten interessant oder für das Spielen zu Backing-Tracks mit Click für den Schlagzeuger. Im Studio bieten die vier USB-Returns die Möglichkeit von Software-Mischungen für die Musiker.

Das integrierte Multieffektgerät mit editierbaren Presets wurde bereits im Test zum Onyx 8 intensiv besprochen. Hier noch einmal zur Erinnerung: 12 Algorithmen stehen zur Auswahl: Delay, Echo, Slapback, Chorus, Flanger, Hall sowie diverse Kombinationen aus alle dem. Jeder Effekt verfügt über sechs Presets, die editier- und überschreibbar sind. Das integrierte Farb-Display gibt eine Übersicht über die Parameter. Die Bedienung erfolgt mittels Encoder und drei Soft-Buttons unter dem Display. Zwei Regler in der Mastersektion ermöglichen das Ausspielen der Effekte auf die zwei Monitorwege.

Drei Send-Fader für FX, Monitor 1 und Monitor 2 sind in der Mastersektion beheimatet und besitzen jeweils einen eigenen Mute-Schalter. Der Main-Fader bestimmt den Pegel der beiden XLR-Main-Ausgänge. Über diesem Fader finde ich nicht nur einen Mute-Schalter, sondern auch einen mit SND beschrifteten Schalter. Diesen kennen wir bereits vom Mackie Onyx 8: Er ist für Streaming-Anwendungen wichtig, die in der Regel das Audiosignal auf den USB-Kanälen 1 und 2 erwarten. Alternativ zeichnen wir den Main-Bus auf den USB-Kanälen 17 und 18 auf.

Und sonst?

Zur Kontrolle der Signale stehen in den Kanälen Signal-LEDs zur Verfügung und im Master-Bereich zwei LED-Ketten. Ein regelbarer Control-Room-Ausgang bietet sich für den Anschluss von Studiomonitoren an. Zwei weitere Regler sind für den Solo-Pegel (Solo-Taste gedrückt) und den Gesamtkopfhörerpegel zuständig.

Auf der Rückseite erblicke ich noch Inserts für die Kanäle 5 bis 8, einen FX-Send-Ausgang für ein externes Effektgerät sowie einen Fußschalteranschluss.

Das Mackie Onyx 16 ist rackfähig. Dazu benötigt es lediglich die optionalen Rackwinkel. Außerdem ist eine Staubschutzhülle sowie eine Tasche für den Transport optional erhältlich. Alles ist aber in der berühmten Built-like-a-tank Mackie Qualität verarbeitet, sodass dem Pult ein langes Leben garantiert ist.

Mackie Onyx 16: Frequenzgang und USB-Treiber

In den Kommentaren zum Mackie Onyx 8 Test wurde das Fehlen von Informationen zum Wandler, zum USB-Treiber und der Treiber-Performance kritisiert. Dieses möchte ich beim Mackie Onyx 16 Test nun nachholen, auch wenn meine Meinung, dass schlechte Wandler heutzutage eigentlich von keinem namhaften Hersteller mehr verbaut werden.

Zunächst einmal habe ich eine Messung vom Eingang (Mic 1) zum Ausgang (Main Out L) durchgeführt. Der Frequenzgang ist absolut gerade und hinsichtlich der Verzerrungen und der Dynamik wurden die Herstellerangaben eingehalten. Im Anschluss habe ich mir die USB-Performance vorgenommen. Auch diese gibt überhaupt keinen Anlass zur Kritik. Der USB 2-Treiber läuft stabil und ist laut Treiber Vendor ID registriert auf Mackie Designs.

Die Performance habe ich mit Ableton Live bis 24 Bit/96 kHz getestet. Dort arbeitet der Treiber selbst mit minimalem Buffer stabil und ohne Verzerrungen. Die Roundtrip-Latenz geht runter bis 4,14 Millisekunden, was ein sehr guter Wert ist.

Alternativen

Das neue Mackie Onyx 16 verfolgt ein Konzept, das man in ähnlicher Form auch bei anderen Herstellern findet. Den Vorwurf aus den Kommentaren zum Mackie Onyx 8 Test, es handele sich um ein OEM-Produkt, das baugleich zur PreSonus StudioLive AR Serie wäre, kann ich nicht bestätigen. Zwar gibt es deutliche Ähnlichkeiten, doch die findet man auch bei vielen Mischpulten weiterer Hersteller. Dass in der Branche voneinander kopiert wird, ist seit mittlerweile Jahrzehnten bekannt und ich erinnere nur an den langen Rechtsstreit zwischen Mackie und Behringer zur Jahrtausendwende. Das PreSonus StudioLive AR16c unterscheidet sich zudem in einigen wichtigen Punkten vom Mackie Onyx 16:

Equalizer

PreSonus AR16c Mackie Onyx 16 High Shelving ±15 dB @ 10 kHz ±15 dB @ 12 kHz Mid (variabel, Monokanäle) ±15 dB @ 140 Hz bis 3,5 kHz ±15 dB @ 100 hZ bis 8 kHz Mid (fest, Stereokanäle) ±15 dB @ 2,5 kHz ±15 dB @ 2.5 kHz Low Shelving ±15 dB @ 100 Hz ±15 dB @ 80 Hz

Effekte

Das PreSonus AR16c verfügt über 16 Effekte, das Mackie Onyx 16 über 12 Effekte. Die Effekte des PreSonus AR16c sind nicht editierbar, die des Mackie Onyx 16 jedoch schon und zwar in recht vielen Parametern. Für jedes Effektprogramm stehen darüber hinaus sechs Presets zur Verfügung, die man nach Lust und Laune anpassen kann, was das PreSonus AR16c nicht bietet. Die Effektqualität ist zudem beim PreSonus AR16c schlechter als die des Mackie Onyx 16, was sich insbesondere bei den Reverbs bemerkbar macht.

Anschlüsse

Das PreSonus AR16c ist recht ähnlich bestückt, besitzt allerdings nur zwei Insert Wege, während das Mackie Onyx 16 derer vier besitzt.

SD-Card-Recorder

Während das PreSonus AR16c mit 24 Bit und 44,1 kHz auf SD-Card aufzeichnet, gelingt dies beim Mackie Onyx 16 mit 24 Bit und bis zu 96 kHz.

USB und Treiber-Performance

Wie man in meinem schon länger zurückliegenden Test zum PreSonus AR16c nachlesen kann, hat man bei PreSonus zwar eine USB-C-Schnittstelle verbaut, hinter der sich jedoch USB 2.0 verbirgt. Diesbezüglich gibt es also zum Mackie Onyx 16 keine Vorteile, welches ebenfalls über USB 2.0 und einen USB Typ B Anschluss verfügt.

Unterschiede gibt es aber in der Performance. Ich zitiere aus meinem Test zum PreSonus AR16c: „Bleibt noch die Performance: Diese ist leider nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Bei niedrigen Buffer-Einstellungen unter 128 Samples arbeitet das Pult hörbar instabil. Das ist bei allen versuchten Sampling-Rates von 44,1 bis 96 kHz der Fall. Dennoch lässt sich mit einer Roundtrip-Latenz von unter 10 Millisekunden bei einem Buffer von 256 Samples noch vernünftig arbeiten. Schade, mit den PreSonus Interfaces geht diesbezüglich mehr.“

Das Mackie Onyx 16 ist also auch in dieser Hinsicht in meinem Testzeitraum dem PreSonus AR16c überlegen gewesen.

Preis

Das PreSonus AR16c liegt aktuell bei 599 Euro Straßenpreis und ist damit geringfügig günstiger als das Mackie Onyx 16. Dafür müssen allerdings wie gerade aufgezeigt deutliche Abstriche gemacht werden.

Weitere Alternativen

Abseits vom PreSonus AR16c wären noch das Tascam Model 16 Mischpult, das sogar mehrspurig auf der SD-Card aufzeichnen kann und über nette zusätzliche Features wie Kompressoren etc. verfügt, zu nennen sowie das Zoom LiveTrak L-20. Das Zoom LiveTrak L-20 ist die attraktivste Alternative, weil es sich hier um ein Digitalpult mit nahezu analoger Mischpultoberfläche handelt. Auch dieses zeichnet alle Kanäle auf SD-Card auf und das sogar mit 24 Bit und 96 kHz. Es besitzt außerdem mehr Mix- und Monitor-Busse, zwei FX-Busse und ein integriertes Talkback-Mikrofon. Bis zu neun Mixerszenen sind speicherbar. Beide Alternativen liegen allerdings bereits über 800,- Euro und sind damit deutlich teurer als das Mackie Onyx 16.

Preislich noch etwas teurer, dafür aber für Bands umso interessanter, ist das Soundcraft Signature 22MTK. Für einen Straßenpreis von 939,- Euro erhält man 16 Mono-Inputs, vier Stereo-Inputs, einen 4-Band-EQ mit durchstimmbaren Mitten, dbx Kompressoren/Limiter in acht Monokanälen, fünf Aux-Wege, vier Subgruppen, 100 mm Fader, Lexicon Effekte und ein 24-Kanal USB-Interface für die Aufnahme (22 Kanäle+Master).

Leider sind aktuell digitale Mischpulte extrem teuer, weil die Preise aufgrund des Chipmangels und der Nachfrage bei gleichzeitig geringen Lagerständen deutlich gestiegen sind. So kosten Pulte, die vor der Pandemie bereits für deutlich unter 700,- Euro zu haben waren, mittlerweile das Doppelte (z. B. Behringer XR18 im August 2019 249,- Euro, jetzt 629,- Euro, Behringer X32 Rack Ende 2018 699,- Euro, aktuell 1349,- Euro, Behringer X32 Producer Mitte 2019 1019,- Euro, jetzt 1729 Euro). Wer hier mit einer Anschaffung liebäugelt, sollte lieber abwarten oder den Gebrauchtmarkt scannen.

Praxis

Hier kann ich eigentlich nur das wiederholen, was ich schon zum Mackie Onyx 8 gesagt habe. Ich zitiere mich hier selbst: „Das Mackie Onyx [..] Mischpult ist ein ziemlich praktisches Tool, wenn es um das Streaming geht oder ein kleines Mischpult für die Bühne benötigt wird. Die Qualität ist gut und die Ausstattung mehr als praxisgerecht. Punkten kann es durch die Effekte, den SD-Recorder und das integrierte USB-Interface. Besonders Bühnenmusiker wird die qualitativ hochwertige Verarbeitung freuen. Hier wackelt nichts und man darf von einer langen Lebensdauer ausgehen. [..] Der EQ wird in der Werbung als „Legendary Perkins British Style EQ“ mit 60s und 70s Sound bezeichnet. Für mich klingt er wie alle Mackie EQs: praxisgerecht und eher unauffällig. Wer hier den Klang eines Vintage-EQs aus der Boutique-Abteilung erwartet, wird natürlich enttäuscht. Werbung bleibt eben Werbung.“

Besser kann ich es auch hier nicht sagen. Der Nachteil des Mackie Onyx 8 bezüglich der Rückführung der vier USB Returns wiegt beim Mackie Onyx 16 nicht so schwer, da einfach mehr Kanäle zur Verfügung stehen und im Falle eines Falles auf nicht allzu viel verzichtet werden muss, nutzt man diese Returns.

Für einen relativ geringen Aufpreis vom Mackie Onyx 8 (399,- Euro Ladenpreis) zum Mackie Onyx 16 (666,- Euro Ladenpreis) erhält man einen deutlichen Mehrwert bei gleichzeitig immer noch hoher Portabilität. Das Gewicht von knapp 7 kg ist schön gering und schont den Rücken.