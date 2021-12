Test: Mackie Onyx 8 Analogmixer mit USB

Analogmixer mit digitalem Pulsschlag

„Ein Analogmixer für das moderne Zeitalter“ steht in englischer Sprache auf dem Produktkarton des Testgeräts. Analog? Ist das nicht längst „out“? Beim näheren Betrachten jedoch fällt auf, dass sich Mackie so einiges haben einfallen lassen, um im Jahr 2021 auch ein analoges Mischpult noch attraktiv erscheinen zu lassen. Wir haben uns das selbstverständlich genauer angeschaut. Also: Bühne frei für den Mackie Onyx 8 Analogmixer.

Mackie

Über den US-Hersteller noch viele Worte zu verlieren wäre wie Eulen nach Athen zu tragen. Deshalb hier nur die wichtigsten Fakten in aller Kürze: Greg Mackie hat das Unternehmen in seiner Garage gegründet. Greg Mackie wollte Produkte zu einem erschwinglichen Preis anbieten, die es jedem ermöglichen, hochwertige Tools für das Musizieren zu besitzen, die er zugleich auch selbst einsetzen würde. Im Jahr 1989 war es schließlich so weit und nicht wenige Leser werden den Mackie LM-1602 Mischer besessen haben (oder sogar noch besitzen). Bis heute besitzt Mackie, was als Marke der Loud Audio LLC ein breites Portfolio von Mischpulten, Lautsprechern, Studiomonitoren, Mikrofonen und vielem mehr anbietet, einen sehr guten Ruf bei Musikern.

Die Onyx Serie

Schon länger hat Mackie eine Mischpultserie mit dem Namen Onyx im Programm. Die aktualisierte Riege aus analogen Mischpulten besteht aus vier Modellen: Onyx 8, Onyx 12, Onyx 16 und Onyx 24. Die Modelle unterscheiden sich im Wesentlichen hinsichtlich der Kanalzahl. Unser Testgerät ist der kleinste Kandidat, das Onyx 8.

Verarbeitung

Der Mix macht’s: stabiles Stahlblechgehäuse, Plastikseitenteile, hochwertige Schalter und Regler, Farbdisplay. Hier gibt es nichts auszusetzen, also geht es direkt weiter.

Mackie Onyx 8

Alles analog wie immer

Der Analogteil des Mackie Onyx 8 Mischpults bietet keine großen Überraschungen. Wer schon einmal ein Mackie Mischpult unter den Fingern hat, wird sich sofort zurechtfinden. Auch Musiker, die zuvor mit anderen Analogpulten gearbeitet haben, werden nicht auf Probleme stoßen. Die acht Eingangskanäle werden von vier Mikrofonanschlüssen und acht Line-Anschlüssen gespeist. Außerdem können sie verschiedene Digitalsignale aufnehmen, doch dazu komme ich später noch. Das Kanal-Layout entspricht dem eines typischen Kleinmischpults: die Kanäle 1 und 2 sind reine Mono-Inputs. Hier liegen Mikrofon- oder Instrumentensignale an. Die Kanäle 3/4 und 5/6 sind wahlweise als Mono- oder Stereo-Inputs ausgelegt. Sie greifen entweder zwei weitere Mikrofonsignale ab oder Line-Signale der Klinkeneingänge 3/4 und 5/6. Der Kanalzug 7/8 nimmt Stereo (Mono)-Signale von den Line-Eingängen 7/8, dem Bluetooth-Empfänger oder dem SD-Card Recorder auf.

Es gibt also eine ganze Menge verschiedener Möglichkeiten, das Mackie Onyx 8 Mischpult in ein Setup einzubinden: Fünf Monokanäle mit vier Mikrofonen und einem Instrument, zwei Monokanäle mit Mikrofonsignalen plus vier Stereokanäle mit Signalen von Instrumenten oder Zuspielern, vier Monokanäle mit Mikrofonsignalen plus einem Stereozuspieler wären nur einige Beispiele. Das Mackie Onyx 8 gibt sich diesbezüglich sehr flexibel.

Anschlussseitig ist das aber noch längst nicht alles. Zwei Insert-Buchsen ermöglichen das Einschleifen von Kompressoren oder EQs in den Signalweg von Kanal 1 und 2. Beide Inserts lassen sich auch als Direct Outs nutzen, steckt man einen TS-Klinkenstecker nur halb ein. Außerdem entdecke ich noch eine Miniklinkenbuchse im Kanal 7/8. Schade, dass man diese nicht auf der Rückseite untergebracht hat. Ein hier eingestecktes Kabel ist eventuell störend.

Ausgangsseitig notiere ich zwei XLR-Ausgänge für die Main Outs sowie zwei parallel verschaltete symmetrische TRS-Klinkenbuchsen. Ein weiteres Ausgangspaar mit TRS-Klinkenbuchsen ist mit Control Room beschriftet und dient dem Anschluss von Studiomonitoren. Ein Pre-Fader Aux-Send für den Anschluss von Monitoren sowie ein Post-Fader Send für ein externes Effektgerät sind ebenfalls vorhanden. Auf der Oberseite erblicke ich einen Kopfhörerausgang sowie einen Klinkenanschluss für einen Fußschalter.

Signalfluss

Die Kanäle 1 und 2 haben identisches Layout: Gain mit bis zu 60 dB Verstärkung, 100 Hertz Low Cut, Hi-Z Schalter, dreibandiger EQ (80 Hz, 100-8 kHz, 12 kHz, ±15 dB), Aux Send, FX Send, Pan, Mute, Solo, Level. Die Kanäle 3/4 und 5/6 müssen sich mit einer festen Mittenfrequenz von 2,5 Kilohertz begnügen, außerdem fehlt die Hi-Z Impedanzanpassung. Bis auf den Aux-Send und Pan-Regler muss der Kanalzug 7/8 leider auf alle anderen Features verzichten. Immerhin lassen sich die Signale auf den Monitorweg routen, sodass eventuell genutzte Playbacks auch für den Musiker auf seinem Monitor hörbar sind.

Sehr gut gefallen mir die schön großen Mute- und Solo-Schalter und auch die Level-Drehregler laufen gleichmäßig. Wer lieber Fader möchte, muss auf die größeren Onyx-Modelle zurückgreifen.

Im Masterzweig des Mackie Onyx 8 Mischpults regeln wir Send-Pegel von FX- und Monitor-Send. Außerdem lässt sich das Ausgangssignal des internen Effektgerätes auch auf die Monitore legen. Sehr praktisch ist ein Regler für den Solo Bus-Pegel (Solo Master). Wie oft habe ich mir bei aufgesetztem Kopfhörer schon die Ohren freigeblasen, wenn ich in einem Kanalzug die Solo-Taste gedrückt habe. Mit dem Solo Master-Regler lässt sich der Pegel des Solo Bus unabhängig einstellen und somit ein möglicher Gehörschaden verhindern.

Im Master zu finden sind außerdem die Volume-Regler für den Control Room-Ausgang, für den Kopfhörer und den Main Out. Natürlich besitzt das Mackie Onyx 8 Mischpult Phantomspeisung für die vier Mikrofonkanäle. Zwei LED-Ketten mit je zwölf Segmenten dienen der optischen Kontrolle des Pegels, während eine weitere LED, die mit „Rude Solo“ beschriftet ist, anzeigt, ob in einem Kanalzug die Solo-Taste gedrückt ist. Anmerkung am Rande: Im Manual ist die Rude Solo LED als Nase von Rudolf dem Rentier dargestellt. Als Solo-Modus stehen AFL und PFL Solo zur Auswahl. Auch die Mastersektion verfügt über eine große Mute-Taste, was praktisch ist, um mal schnell alle Signale von der PA zu nehmen. Kommen wir nun zur digitalen Seite des Mackie Onyx 8.

Digital

Das Mackie Onyx 8 ist analog ausgeführt. Die analogen Signale werden allerdings über einen Wandler in die digitale Domäne transformiert, um sie per USB an einen Computer schicken oder sie per SD-Card aufzeichnen zu können. Der integrierte SD-Card Recorder schreibt und spielt Signale im WAV-Format. MP3 ist auch möglich, allerdings nur für das Abspielen, nicht für die Aufnahme. Gewandelt wird mit 24 Bit und 96 Kilohertz. Der SD-Card Recorder wird über vier beleuchtete Laufwerkstasten bedient. SD-Karten sollten direkt mit dem Mackie Onyx 8 Mischpult formatiert werden.

Interessant ist auch die Möglichkeit, ein Bluetooth-Signal zuzuspielen. Dies geschieht auf den Kanälen 7/8, auf dem auch auf Wunsch das SD-Signal des integrierten SD-Card Recorders anliegt – und zwar parallel zum Bluetooth-Signal, sodass beide gleichzeitig genutzt werden können. Leider gilt das nicht für analoge Signale an den rückseitigen Line-Inputs für Kanal 7/8. Über die Spezifikation der Bluetooth-Schnittstelle schweigt sich Mackie leider aus. Laut der Systeminfo an meinem Mac nutzt das Onyx das A2DP Protokoll (Advanced Audio Distribution Profile). Mehr ist leider nicht herauszufinden.

Das integrierte digitale Effektgerät verbirgt sich in einer mit Studio Command überschriebenen Sektion. In dieser Sektion fällt sofort das Farbdisplay auf sowie ein Push Encoder direkt daneben. Mit diesem wird in den Menüs navigiert sowie Parameteränderungen vorgenommen. Zwei weitere Buttons dienen der Auswahl der spezifischen Seiten für die FX-Sektion, des SD-Card Recorders sowie der System Settings. Ein letzter Button führt von einer Menü-Ebene zur nächsthöheren zurück. Die Navigation innerhalb der Menüs geht leicht und zügig vonstatten.

An der rückseitigen USB-Buchse stehen die gewandelten Signale mit 24 Bit und 44,1, 48 oder 96 Kilohertz zur Verfügung. Wer Oldschool unterwegs ist, kann natürlich auch mit 16 Bit aufnehmen.

FX-Sektion

Zwölf Algorithmen stehen zur Auswahl: Delay, Echo, Slapback, Chorus, Flanger, Hall sowie diverse Kombinationen aus alldem. Der Clou ist jedoch, dass sich anders als bei manchem Mitbewerber die Effekte in vielen Parametern editieren und die eigenen Einstellungen auf sechs Preset Slots speichern lassen. Besonders gut gefällt mir, dass alle Effektprogramme über einen EQ verfügen. Gerade bei den Hallprogrammen lässt sich der Hall so sehr gut an das Arrangement anpassen. Ansonsten stehen die üblichen und bekannten Parameter wie zum Beispiel Decay, Size und HiCut beim Hall oder Time und Feedback beim Delay zur Auswahl. Die Effekte klingen Mackie gemäß gut und sind praxistauglich.

Das Mackie Onyx 8 als USB-Interface

Die integrierte USB-Schnittstelle macht das Mackie Onyx 8 zum idealen Partner für die nächste Recording Session. Damit es auch sofort losgehen kann, liegen mit ProTools First und Waveform gleich zwei DAWs bei. Apple Mac User müssen nichts weiter unternehmen, als das (nicht zum Lieferumfang gehörige) USB-Kabel einzustecken. Wer mit Windows arbeitet, lädt zunächst den ASIO-Treiber herunter und installiert diesen. Nun sollte alles für die Kommunikation getan sein. Abgegriffen werden beim Onyx 8 die Kanäle 1-6 (Pre-Fader, Pre-EQ) sowie der Main Mix (Pre-Fader). Es stehen vier USB Return Streams bereit, die sich paarweise den Kanälen 3/4 (USB 1/2) und 5/6 (USB 3/4) zuweisen lassen. Die analogen Eingangssignale werden in diesem Fall durch das USB-Signal ersetzt. An dieser Stelle hätte ich mir lieber die Möglichkeit gewünscht, den Kanal 7/8 für den USB-Return zu nutzen, da dieser weniger Regelmöglichkeiten bietet. Nutzt man alle vier Return-Wege, um z. B. ein Playback plus separatem Click zurückzuspielen, gehen mit den Kanälen 3/4 und 5/6 gleich zwei gut ausgestattete Stereokanäle verloren, die man vielleicht gerne für Keyboards genutzt hätte. Das ist sehr schade und in meinen Augen ein deutlicher Nachteil.

Über den Send USB-Schalter direkt über dem Main Level-Regler besteht die Möglichkeit, den USB-Kanal, über den das Main-Signal an den Computer gesendet wird, auszuwählen. Im nicht gedrückten Zustand wird der Main Mix über die USB-Kanäle 7 und 8 gesendet. Für Streaming-Anwendungen ist es aber oft praktischer, stattdessen die USB-Kanäle 1 und 2 zu nehmen, da die Apps auf diesen Kanälen den Ton erwarten.

Praxis

Das Mackie Onyx 8 Mischpult ist ein ziemlich praktisches Tool, wenn es um das Streaming geht oder ein kleines Mischpult für die Bühne benötigt wird. Die Qualität ist gut und die Ausstattung mehr als praxisgerecht. Punkten kann es durch die Effekte, den SD-Recorder und das integrierte USB-Interface. Besonders Bühnenmusiker wird die qualitativ hochwertige Verarbeitung freuen. Hier wackelt nichts und man darf von einer langen Lebensdauer ausgehen. Gestört hat mich lediglich die Rückführung der vier USB-Kanäle auf die Mischpultkanäle 3/4 und 5/6. Der EQ wird in der Werbung als „Legendary Perkins British Style EQ“ mit 60s und 70s Sound bezeichnet. Für mich klingt er wie alle Mackie EQs: praxisgerecht und eher unauffällig. Wer hier den Klang eines Vintage EQ aus der Boutique-Abteilung erwartet, wird natürlich enttäuscht. Werbung bleibt eben Werbung.