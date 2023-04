Behringer XENYX 802S, 502S, kompakte Mischpulte

Kompakte Mixer fürs Homestudio

Morgen startet die NAMM Show in Anaheim, Kalifornien. Passend dazu präsentiert Behringer die zwei neuen Kompaktmixer XENYX 802S und XENYX 502S. Die beiden Vorgänger-Mixer gehören in vielen Proberäumen und kleinen Homestudios zum festen Inventar, bieten sie doch auf engstem Raum allerhand Anschlüsse und Features – und das zum gewohnt niedrigen Behringer-Preis. Nun stellt Behringer mit der S-Version der beiden Mixer neue Varianten davon vor.

Behringer XENYX 802S, 502S

Als Hauptmerkmale stellt Behringer bei den beiden Mixern 80S und 502S die „ultra-rauscharmen XENYX-Mikrofonvorverstärker“, eingebaute Equalizer, die USB-Schnittstelle und die vielfältigen Ausgänge für Monitoring, Kopfhörer und Streaming vor.

Hinsichtlich der Anschlüsse bietet das kleinere Pult, das 502S, das allernötigste. Kanal 1 ist mit einem XLR- sowie einem Klinkenanschluss ausgestattet, die Line In Kanäle 2/3 und 4/5 jeweils mit einem Stereo-Pärchen Klinkenbuchsen. Während man bei Kanal 1 noch einen Gain-, einen Panorama- und einen Lautstärkeregler sowie einen 2-Band-EQ (HI: 12 kHz, LOW: 80 Hz) geboten bekommt, hat Behringer die beiden Stereokanäle lediglich mit Pan- und Lautstärkeregler ausgestattet. Kanal 4/5 kann dazu nur alternativ zum USB-Rückweg genutzt werden, da das Pult automatisch auf den USB-Signal umschaltet so bald etwas anliegt.

Zusätzlich ist der kleine Kompaktmixer mit einem 4-stelligen LED-Meter, Regler für die Master- und Kopfhörerlautstärke samt passenden Anschlüssen (Phones, Stereo-Pärchen als Master Ausgang) sowie Cinchbuchsen ausgestattet, die wahlweise auf den Master-Weg oder den Kopfhörer geroutet werden können.

Ein paar mehr Kanäle und Features bietet das XENYX 802S Pult. Hier gibt es zwei mit XLR- und Klinkenbuchsen ausgestattete Kanäle sowie drei Stereo-Kanäle, wobei Kanal 7/8 wieder wahlweise als analoger Eingang oder als USB-Rückweg genutzt wird.

Gegenüber dem 502S kommt der 802S Mixer mit 3-Band-Equalizern für die Kanäle 1 bis 6 daher. Zusätzlich lässt sich über einen FX-Weg externes Equipment einbinden. Auch kann Phantomspeisung (global) zugeschaltet werden.

Die Master-Sektion ähnelt dagegen der des XENYX 502S Pults. 4er LED-Kette, Cinchbuchsen sowie Regler für Kopfhörer- und Master Lautstärke sind an Bord, im Anschlussfeld gesellt sich aber ein weiteres Pärchen Klinkenbuchsen hinzu, dass für das Monitoring herangezogen werden kann.

Die beiden kompakten Mixer sollen zeitnah im Handel erhältlich sein, die Preise reichen wir zeitnah nach.