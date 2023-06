Behringer AMP800, Kopfhörerverstärker für Homestudios

Acht Kopfhörer, vier Mixes

Mit dem AMP800 stellt Behringer einen neuen Kopfhörerverstärker fürs Tonstudio vor. Dieser bietet Platz und Anschlüsse für vier unabhängige Kopfhörermixe, so dass er sich für kleinere Aufnahmestudios oder für Band-Recordings anbietet.

Behringer AMP800, Kopfhörerverstärker

Jeder der vier eigenständigen Kopfhörerverstärker des AMP800 ist mit einem Lautstärkeregler, 6-Segment-LED-Meter und einer 6,3 mm Klinkenbuchse ausgestattet.

ANZEIGE

Über die beiden Stereoeingänge A und B lässt sich der AMP800 mit Signalen speisen, die mit ihren eigenen Lautstärke- und Panorama-Einstellungen auf die Kopfhörermixe geschickt werden können. Dazu kann pro Kopfhörermix entschieden werden, ob Eingang A oder B abgehört werden soll.

Rückseitig bietet der Behringer AMP800 die besagten Stereoeingänge A und B. Ausgangsseitig finden sich hier dazu vier Klinkenbuchsen, an denen weitere Kopfhörer angeschlossen werden können. In Summe lassen sich also bis zu acht Kopfhörer mit vier unterschiedlichen Signalen beschicken.

ANZEIGE

Auch zwei Link-Buchsen sind vorhanden. Über diese lassen sich mehrere AMP800 mit einander kombinieren, so dass man das Kopfhörer-Setup noch vergrößern kann.

Laut Behringer ist der AMP800 ab sofort im Handel erhältlich. Der Preis liegt bei 69,- US-Dollar. Einen Euro-Preis reichen wir schnellstmöglich nach.