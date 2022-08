Black Box: Kawai XD-5 Drum-Synthesizer

Ein gutes Gerät! Hatte es mir auch mal geholt aber der Vibe und die Dreckigkeit des K4 fehlten einfach. Die Struktur ist meiner Meinung nach so einfach daß man keinen externen Editor benötigt. Lediglich das Effekt-Routing muss einmal verinnerlicht werden. Der XD-5 und auch K4/K1 haben keine Ringmodulation sondern eine Amplitudenmodulation. Statische Wellenformen können z.B. durch weniger statische in der der Lautstärke moduliert werden, d.h. es werden mit hoher Frequenz Anteile der Wellenform zyklisch ausgelöscht. Interessant wird es wenn die modulierende Wellenform eine hohe Frequenz aufweist und zusätzlich noch in der Tonhöhe fixiert wird, kommt aber darauf an was man hören will. Es können FM-ähnliche Sounds entstehen aber eben nur ähnliche. Auftretendes Aliasing mach es dann noch interessanter und verwischt die reine Lehre der AM noch mehr. Einzigartig! Ich besitze als „Drumexpander“ einen K1IIr, ein K1 mit 32 zusätzlichen Drumssounds weil ich ungern die Synthwellenformen misse. Andere bevorzugen die ebenfalls kultigen Kawai R 50/100 Drummachines. Die sind nochmal ein Kapitel für sich. Sucht mal nach „Kawai R-50 (R50) with 10 drum kits“. Toller Mod! Der XD-5 ist der am saubersten klingende Expander/Synth der ganzen Serie, leider verliert er dabei auch viel an Charme. Insgesamt sind die digitalen Kawais aber ein sehr (be)lohnendes Forschungsgebiet.