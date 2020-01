Black Box: Simmons SDS-1000 E-Drums & Pads

Bezahlbare E-Drum-Sounds der 80er

Spot und Neonlicht an: zack, bumm, zisch, pafff – es sind die 80er und bei keiner Fernsehmusikveranstaltung dürfen die Simmons Drums fehlen. Leicht zu erkennen durch ihre unverwechselbare wabenartige sechseckige Form. Meistens in Schwarz, hier jedoch in strahlendem Rot, wurde auf ihnen erbarmungslos zum Playback von Nena und Co. gekloppt. Aber auch namhafte Drummer, Peter Erskine, Dave Weckl, Alex van Halen, Garii Wallis und allen voran Bill Bruford, der die Simmons-Serie 17 Jahre lang spielte, sind unter den Nutzern. Simmons Drums sind Kult – und so ist die Liste der Nutzer entsprechend ausgedehnt.

Wie es zum Simmons SDS-1000 kam

Die Entstehungsgeschichte der Simmons Drums ist, neben ihrem eigentlichem Vater Dave Simmons, mit dem Drummer Richard Burgess verbunden. Er und zuvor schon Simmons entwickelten die ersten Prototypen eines rein analogen Drum-Kits, das auch auf der Bühne gespielt werden konnte. Teile der analogen Klangformung gehen sogar auf spezielle Stimmtechniken von Burgess zurück, so z. B. der bekannte Simmons Tom-Sound, dessen abfallende Tonhöhe seinen Ursprung in der Eigenart hatte, wie Burgess seine Toms stimmte. Nach dem Durchstimmen lockerte dieser nämlich eine Schraube (am Tom), so dass das Fell an der Stelle Falten warf und als Ergebnis diesen fallenden Pitch-Verlauf hatte.

Und so kam 1981 mit dem SDS-V das erste kommerzielle Simmons Drumset heraus, bestehend aus den bekannten Waben-Drums und dem Brain, dem Trigger-Verwerter und Klangerzeuger, Simmons the Brain sozusagen. Danach gab es kein Halten mehr, unzählige Platten aus den 80ern in denen die Simmons-Klänge zu hören sind, von Duran Duran über Depeche Mode bis hin zu Prince. Auch im Fusion-Bereich konnten sie eine zeitlang Fuß fassen und so zählen eben auch Peter Erskine und Dave Weckl zu den Nutzern.

Nach dem anfänglichen Erfolg mussten natürlich noch andere Modelle ersonnen werden und dann, Mitte der 80er, nach dem bescheiden erfolgreichen komplett analogen SDS-800, dem „Budget-Simmons“, trat dann 1986 das hier getestete Simmons SDS-1000 auf den Plan (bescheiden deshalb, weil das SDS-800 komplett analog war – digitale Samples waren damals der letzte Schrei, affengeile 8 Bit Samples und so). Es war auch das erste Simmons-Brain, das in einem 19-Zoll-Rack angeboten wurde. Dieses hatte dann auch vier digitale Snare-Sounds, die man aber nicht einfach per EEPROM austauschen konnte wie bei den teureren Geräten. Von der professionelleren Maschine der SDS-9 übernahm das Simmons SDS-1000 auch den sog. Second Skin Parameter, der das Schwingen des Resonanzfells der Toms simulieren soll.

Seiner Zeit voraus – die Simmons SDX

Danach kam 1987 nur noch das Legendäre SDX, das Features bot, die erst heute jedermann in Software-Samplern zur Verfügung stehen, wie Zonen- und Velocity-basierte Sample-Verteilung. Das System konnte über Bildschirm und Trackball bedient werden und war de facto eine Alternative zum vielfach teureren Fairlight-System. Dennoch konnten bei einem damaligen Preis von ca. 10.200 $ (was inflationsbereinigt heute etwa dem doppelten entsprechen würde) lediglich 250 Systeme verkauft werden.

Die Pads

Die Pads sind nach heutigen Maßstäben recht handgelenkfeindlich, fühlen sich beim Anschlag aber nicht so schlimm plastikmäßig an wie sie Aussehen. Im Inneren lauert ein Piezo-Abnehmer auf die Schläge und gibt das unverstärkte Signal ganz einfach über die Klinkenausgang aus. Heutige Meshheads, die ein realistisches Spielgefühl vermitteln, kann man damit natürlich nicht vergleichen. Aber um seinen Emotionen freien Lauf zu lassen, wenn die Welt mal wieder nicht so will, dazu sind sie grandios.

Simmons SDS-1000

Genug der Einstimmung, ran an unser Testobjekt. Das Simmons SDS-1000 bietet fünf Drum-Sounds mit separaten Trigger-Ein- und Audioausgängen. Es existiert auch ein zusätzlicher Stereoausgang, auf den die Panoramazuweisung jedoch fest vorgegeben ist: HiTom und LoTom jeweils außen, alle anderen Sounds in der Mitte.

Greift man einen Drum-Sound einzeln ab, bleibt er dennoch auf der Stereosumme, was deren Nutzen etwas verringert. Ein Fußschaltereingang dient dazu, die 5 Werks- und 5 User-Programme der Reihe nach durchzuschalten. Dazu kommt auf der Vorderseite noch ein Kopfhöreranschluss. Alle Anschlüsse sind im 6,3 mm Klinkenformat. Das Simmons SDS-1000 wurde mit und ohne MIDI-Option ausgeliefert; das vorliegende Gerät besitzt keine MIDI-Erweiterung. Diese konnte man seiner Zeit dann optional nachrüsten.

Wie bei den Simmons Drums üblich, lassen sich die einzelnen Klänge in recht weiten Teilen verändern. So kommt man auch heute noch an Klänge, die man wohl nicht von dem Simmons-Brain Simmons SDS-1000 erwartet hätte. Dazu haben die fünf Drum-Klänge unterschiedliche Parameter, die über den Program-Taster aktiviert werden. Mit dem Select-Taster navigiert man durch die fünf Klänge.

Was die insgesamt sieben Potis genau bewirken, ist klar und verständlich auf der Frontseite aufgedruckt. Es ist ein Gerät, für das man wirklich keine Anleitung braucht. Denn auch die Einstellungen für die Trigger-Empfindlichkeit und die Einzellautstärken sind vorne angebracht und selbsterklärend. Eine LED unter den Trigger-Sensitivity-Potis zeigt dann noch an, wie stark der resultierende Triggerimpuls ist. Leider ist allen Potis gemein, dass sie ohne weitere Verschraubung direkt auf der Platine aufsitzen. Erstens wackeln sie dadurch tüchtig und zweitens wird das auf Dauer zu Kontaktproblemen führen.

Der Triggerimpuls in 2020

Seinerzeit kam der Triggerimpuls sicherlich direkt von den ikonischen sechseckigen Pads, von denen es hier vier kleine und eine großes für die Bass-Drum gibt. Interessanterweise hört sich die Aufnahme eines solchen Pads, nimmt man es direkt in die DAW auf, beinahe so an, wie der Klang den es eben beim draufhauen erzeugt. Naja – es wird sich wohl um ein Piezo-Pickup handeln und der gibt nun mal auch keine anderen Geräusche als ein Mikrofon ab.

Diesen Umstand kann man aber hervorragend nutzen, um das Simmons SDS-1000 auch ohne Pads zu spielen und sich die Bude mit Dalli-Dalli-Optik zu verschönern. Man nehme eine Serie von möglichst langsam stärker werdenden Schlägen auf. Nach der Wellenformbeschau sieht man, dass diese sich im Wesentlichen nur in der Amplitude unterscheiden, die Verläufe sind sehr ähnlich. Also schnappe ich mir den lautesten Ausschlag (der ohne Pad und einer 0 dB Verstärkung bis knapp 6 dB unter der Aussteuerungsgrenze meines Interfaces ohne Verstärkung geht, also erstaunlich laut ist) und bastele damit ein kleines Sampleset zusammen, das auf MIDI-Velocity reagiert und die gesampelten Trigger-Impulse pro Note an jeweils einen Ausgang des Audiointerfaces schickt. Et voilà – auch ohne MIDI-Eingang kann ich das Simmons SDS-1000 Brain von der DAW aus ansprechen – und das sogar in verschiedenen Lautstärken.

Sensible Klangqualität

Die Simmons-Drums haben eine Besonderheit: Die Sounds reagieren sensibel auf den eingehenden Trigger und quittieren das nicht nur mit lauter oder leiser. Bei einer geringeren Anschlagsstärke verändert sich eben auch die Qualität des Klangs. So hat man bei einem schon bestehenden Set die Möglichkeit, die Klangästhetik zu verändern, ohne an den Sounds herumschrauben zu müssen.

Das führt uns zu den eigentlichen Klang-Parametern für die einzelnen Sounds:

Für Bass-Drum sind das: Pitch, Click

für Snare-Drum: Pitch, Bend, Sample, Decay

und für die drei Toms: Filter, Pitch, Bend, 2nd Skin, Decay, Noise und Click

Schon erstaunlich, dass einem heutzutage eher nebensächlichen Drum-Instrument die meisten Einstellungsmöglichkeiten zuteil werden. Umso besser für uns heute, denn tatsächlich sind dann auch die Tom-Sounds diejenigen mit dem größten Klangpotential auch abseits von Haargel und JoJo. Im Umkehrschluss heißt das aber leider auch: Gerade bei der Bassdrum gibt es nicht viel Unerhörtes. Durch ihre vier Samples und die zusätzlichen Parameter ist die Snare wiederum variantenreicher als gedacht.

Hier sind recht realistische Toms ebenso möglich wie Klänge, die eher an Ring-Modulation oder Chip-Tunes erinnern. Aber auch ganz moderne „minimale“ Drum-Sounds sind drin. Alles in allem eine schöne Spielwiese, die noch viel Platz für Klänge abseits der ausgelutschten 80er-Sounds bietet. Ich habe wirklich hart mit mir kämpfen müssen, nicht alle Beispiele mit dem übertriebenen 80er Hall zu versehen – einfach zu verführerisch. So ist es zum Glück nur bei einem archetypischen Beispiel geblieben.