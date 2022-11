Bleass Megalit, Wavetable-Synthesizer Plug-in

Teil 1/2

Das hat mich jetzt interessiert, ich habe mir eben die Demo ebenfalls installiert … und ich kann diese Erfahrung – wichtig: erst einmal – bestätigen.

Kurz meine Konfiguration:

— Windows-PC mit Windows 7, 16 GByte RAM, AMD FX-8320E 3,2 GHz (8 Core der alten Bulldozer-Architektur, also ca. 8 Jahre alt)

— Audio-Interface: Native Instruments »Komplete Audio 6« (also auch schon ein paar Jahre alt)

— »Reaper 6.04«

Ein dreistimmiger Akkord mit dem anfangs geladenen Preset-Sound »Hpersaw« fängt bei mir sofort das »Stottern« an. Dazu passt die Reaper-Prozessor-Auslastung, die ist nämlich sofort bei 12,5%, was also der Vollauslastung eines Cores des Prozessors entspricht.

Jetzt kommt das »Aber«: Dieser Sound nutzt den sog. »Unison«-Modus des Synthesizers (im General«-Tab einzusehen), und zwar mit 7 »Voices«. Bei einem dreistimmigen Akkord schwingen da also mal eben 21 Oszillatoren und beim Umgreifen nur einer Taste schon 28. Schaltet man das ab – wodurch der Sound nicht mehr klingt – geht alles bestens. Auch bei 3 »Voices« im Union-Modus geht alles bestens (also 9 bis 12 Oszillatoren). Aber: Die Grundlast des Init-Sounds »Hypersaw« liegt ohne einen gespielten Ton schon bei rund 6,5% (also die Hälfte eines Prozessor-Cores).Was zum Geier machen die da?

Monophone Sounds spielen sich wiederum auch bestens.