Boss stellt Boss SY-1000 Synthesizer Pedal vor

Boss' Synthesizer und Modeling Schlachtschiff

Eine Ankündigung, die – und da kann man ruhig ehrlich sein – niemanden wirklich überrascht: Boss haben aus dem Erfolg des Boss SY-1 die richtigen Schlüsse gezogen. Und wird der kleinen Stompbox einen großen Bruder zur Seite stellen: Den Boss SY-1000, das vielleicht größte Synthesizer-Schlachtschiff, das Boss bislang gebaut haben, das zugleich auch mit Cab- und Amp-Simulationen daherkommt. Die Firma kommt nicht aus der Ruhe – ihre Schaffenskraft und ihr Modernisierungswille brachte zuletzt die Boss 200 Series und den Boss Katana hervor.

150 Sounds besitzt der Boss SY-1000 – und drei Engines. Das will heißen, dass Ihr eure Sounds aus drei Instrumenten zusammensetzen und – im wahrsten Sinne des Wortes – synthetisieren könnt. Verarbeitet wird hier mit 48 kHz und 24 Bit und die Modeling-Technologien von Boss, die schon bei anderen Geräten Verwendung gefunden haben, wurden aufpoliert und nun in diese Workstation gepackt.

Also, drei Gitarren-Synthesizer stecken im Boss SY-1000: Dynamic Synth, OSC-Synth sowie der GR-300. Darüber hinaus 13 Gitarrentypen, 93 Amps, 10 Akustische Gitarren, 3 Bässe sowie fünf Poly FX-Typen – und das gleiche dupliziert für den Bass-Modus, in den das Gerät geschaltet werden kann. 200 Presets können pro Mode gespeichert werden, Expression-In und Dual Mono sind genauso dabei wie FX Loop, MIDI und USB. Acht Footswitches und sechs Regler sollen darüber hinaus das Einstellen der Parameter ermöglichen.

Scheint also, als ob Boss beschlossen haben, das Feld in keinster Weise der Konkurrenz zu überlassen. Doch es hat sich eine Menge getan in der Welt der Gitarren-Synthesizer und man darf sich schon fragen, ob nicht vielleicht Source Audio mit ihrem Neuro Editor einen zeitgemäßeren Weg gefunden haben, Synthesizer-Sounds über die Gitarre zu stülpen und die Zeit der 1000,- Euro teuren Schlachtschiffe allmählich vorbei ist. Soviel kostet nämlich der Boss SY-1000. Ob sich das lohnt, wird unser kommender Test selbstredend klären. Denn darüber hinaus ist der Boss SY-1000 eben auch eine Modeling-Workstation und arbeitet mit zwei distinkten Modi.