Test: BOSS GT-1000, Multieffektpedal

Die neue Speerspitze im Boss Lager!

Was sich die letzten Jahre angekündigt hat, ist nunmehr endgültig Realität geworden. Die Zunft der Gitarristen spaltet sich in zwei Lager. Die erste Fraktion frönt dem klassischen Verstärker – Box – Lautsprecher – Mikrofon Prinzip, wie es seit knapp 70 Jahren praktiziert wird. Das Ergebnis ist viel bewegte Luft, ein bei entsprechenden Komponenten hervorragender Sound, der allerdings mit allen Nachteilen wie hohem Gewicht und Aufbau/Abbau des Equipments erkauft wird. Die andere Fraktion huldigt, angespornt durch den immensen Erfolg des Kemper Amps Selbigem oder einem seiner Konkurrenten wie dem Axe FX oder dem Line 6 Helix, losgelöst von jeder Form des physikalischen Erlebnisses und befreit vom Schleppen der Komponenten. Für die zweite Fraktion hat Branchenriese Boss nunmehr den BOSS GT-1000 Effektprozessor am Start, der mit noch besserem Modeling der analogen Originale den Emulationsfans einen Konkurrenten mehr an die Hand geben möchte.

Modeling-Bibel …

Um eins vorneweg zu setzen, ich persönlich habe im Modeling-Bereich immer große Probleme mit der Aussage „klingt genauso wie“, da es schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Diese Aussage hat NICHTS damit zu tun, ob ein Sound gut oder schlecht klingt, aber genauso wie selbst das beste Inear-System nicht den absolut gleichen Sound eines Lautsprechers, vor dem man sich gerade aufhält, wiedergeben kann, kann ein Modeling-Amp das Original in Form von Verstärker, Box etc. wiedergeben. Die Physik setzt hier einfach unumstößliche Grenzen.

Dies ist keine Wertung, sondern lediglich eine Feststellung. Ich werde es in diesem Test also tunlichst vermeiden, einen direkten Vergleich zwischen z. B. einem Black- oder Brownface, Plexi oder was auch immer als Messlatte zu nehmen, da es schlicht und ergreifend unfair gegenüber dem Modeler wäre. Gerne kokettieren die Hersteller bei ihren Presets mit Namensgebungen, die eine eindeutige Assoziation zum Original aufkommen lassen, was in meinen Augen aber ein Riesenfehler ist, da sie dabei nur verlieren können. Von daher, es geht bei diesen Produkten lediglich um ihren Klang an sich und ihre Konzeption, was wie wir sehen werden, mehr als nur beachtlich ist.

Das GT-1000 lässt sich auch als klassische Tretminensammlung vor bzw. in den FX-Return eines Amps schalten. Wir werden uns jedoch primär mit den D.I.-Sounds des Pedals beschäftigen, da sich auch hier der anvisierte Einsatzbereich des BOSS GT-1000 befindet.

Der Aufbau des BOSS GT-1000

Der erste Eindruck des BOSS GT-1000 ist vielversprechend. Viel Stahlblech, belastbarer Kunststoff an den Seitenteilen und ein großes Display sorgen mit den Abmessungen von 462 x 248 x 70 mm für ein Gewicht von 3,6 kg, was für einen Bodentreter schon ein stattliches Format darstellt. Mit einem Ladenpreis von 850,- Euro zählt das GT-1000 zu den Teureren seiner Art und muss entsprechend liefern, was aber schon anhand der umfangreichen Anschlussperipherie auf der Rückseite des Gehäuses auf einige Extras schließen lässt.

Insgesamt elf Klinkenbuchsen ermöglichen neben dem Input und Stereo-Out für den Amp FX-Loop auch das schaltbare Einschleifen zweier separater Effektgeräte, den Anschluss von zwei Expression-Pedalen, den Anschluss eines Kopfhörers und die Kanalschaltung eines angeschlossenen Amps. Dazu noch USB für den DAW-Betrieb, MIDI In Out und als Fokus zwei symmetrische XLR-Sub-Ausgänge, die das frequenzkorrigierte Modeler-Signal ausgeben. Sehr schön, schon mal wieder zwei D.I.-Boxen für den Live-Betrieb gespart.

Dazu noch ein ebenfalls aus Metall gefertigtes Expression-Pedal, das natürlich auch Wah-Wah Funktionen übernimmt, einstellbar in der Gängigkeit durch eine Rändelschraube an der Seite. Auch die Stufenbauweise der beiden Reihen mit insgesamt zehn Fußschaltern spricht für eine durchdachte Konstruktion. Erster Eindruck: sehr gut!

Die Signalverarbeitung des Boss GT-1000

Über sechs Drehregler, die allesamt auch Push-Funktionen beinhalten, kommen wir zur Menüführung des BOSS GT-1000. Erwartungsgemäß bietet das Gerät alles, was die aktuelle Boss-Produktpalette hergibt, was nach grobem Überschlag knapp 100 verschiedene Effekte ergab, die sich in den Standards wie Kompressor, Distortion, Modulation und Raumeffekte tummeln. Hinzu kommen noch sechzehn Verstärkersimulationen.

Die Signalkette ist frei konfigurierbar, d. h. man kann die Effekte beliebig in ihrer Reihenfolge verschieben. Auch die Belegung der einzelnen Taster ist frei konfigurierbar, was in der Praxis ein sehr großer Vorteil ist.